Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid figuran entre los dieciséis equipos que disputarán los octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo, que se realizará este viernes en Nyon, determinará los emparejamientos y el camino hacia la final en Budapest

Tchouaméni celebra su gol ante el Benfica
Tchouaméni celebra su gol ante el Benfica (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La última jornada de la Liga de Campeones ha definido el cuadro de los dieciséis equipos que disputarán los octavos de final, tras una serie de eliminatorias que dejaron fuera a clubes históricos y confirmaron la presencia de nuevos protagonistas. El Real Madrid logró su clasificación a la siguiente ronda después de superar al Benfica en un encuentro de máxima exigencia.

El conjunto portugués se adelantó con un gol de Rafa Silva, pero la reacción blanca fue inmediata: Aurélien Tchouaméni empató tras una combinación rápida con Fede Valverde. Durante la primera mitad, el Benfica generó peligro y obligó a Thibaut Courtois a intervenir en varias ocasiones. El árbitro anuló un tanto a Arda Güler por fuera de juego y el equipo de Mourinho mantenía el peligro.

En la segunda parte, el Real Madrid ajustó su planteamiento y redujo las llegadas del rival. El gol definitivo llegó tras una jugada colectiva finalizada por Vinícius Junior, quien recibió la asistencia de Valverde. La lesión de Raúl Asencio y la sanción a Prestianni sumaron incidencias a un duelo que exigió concentración y eficacia. El equipo de Álvaro Arbeloa controló la recta final y selló su pase a los octavos, demostrando solidez defensiva y acierto en las áreas.

Los equipos clasificados

La jornada europea cerró la lista de clasificados con desenlaces inesperados. La Atalanta remontó un 2-0 adverso y venció 4-1 en Bérgamo al Borussia Dortmund. El Bodø/Glimt noruego eliminó al subcampeón Inter de Milán tras imponerse tanto en la ida como en la vuelta.

El Paris Saint-Germain superó al Mónaco, que jugó la segunda mitad con un futbolista menos, y la Juventus quedó eliminada por el Galatasaray tras un duelo que se resolvió en la prórroga, con un global de 5-4 para el conjunto turco.

Cuadro de los posibles enfrentamientos
Cuadro de los posibles enfrentamientos en octavos de Champions (UEFA Champions League)

El Atlético de Madrid también estará en los octavos después de superar al Brujas. El Newcastle United certificó su presencia tras un cómodo cruce ante el Qarabag, mientras que el Bayer Leverkusen avanzó gracias a la ventaja obtenida en la ida contra el Olympiacos.

Los dieciséis equipos que disputarán los octavos de final son: Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, Manchester City, Newcastle United, Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Galatasaray.

Presencia española en octavos

El protagonismo de los equipos españoles queda reflejado con la clasificación de Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Los blancos accedieron tras vencer al Benfica, el Atlético lo hizo tras superar al Brujas y el Barcelona estará presente como uno de los ocho mejores clasificados de la Fase Liga, sin haber disputado la repesca. El sorteo podría emparejar al conjunto azulgrana con rivales como el Paris Saint-Germain o el Newcastle United.

El sorteo de los emparejamientos de octavos se celebrará este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas en Nyon (Suiza), en la sede de la Casa del Fútbol Europeo y se podrá seguir en España a través de Movistar Liga de Campeones. La ceremonia determinará los duelos directos y el recorrido hacia la final prevista en Budapest.

El delantero argentino quedó en el centro de la escena por la denuncia de Vinícius por un supuesto insulto racista en la ida disputada en Portugal

Los ocho clubes procedentes de la fase eliminatoria se suman a los ocho mejores de la Fase Liga, que partirán como cabezas de serie en la siguiente ronda. El Real Madrid se las verá con el Sporting de Lisboa o el Manchester City, mientras que el Atlético tendrá enfrente a Liverpool o Tottenham.

La edición 2025-26 de la Liga de Campeones presenta una combinación de aspirantes habituales y nuevas presencias, tras una fase previa que dejó fuera a históricos como el Inter de Milán y la Juventus. La expectativa se centra en los cruces que deparará el sorteo de Nyon, que marcará el camino hacia la final del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

