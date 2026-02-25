Juan Pablo Varillas vs Joaquín Aguilar: fecha, hora y dónde ver partido por octavos de final de Challenger de Tigre. Crédito: Difusión.

Juan Pablo Varillas es el único tenista peruano que competirá en el segundo Challenger de Tigre del año. El limeño de 30 años accedió a los octavos de final luego de apear al argentino Lautaro Midón en sets corridos. Por su lado, Gonzalo Bueno, semifinalista la semana anterior, se despidió en primera ronda. Varillas ya conoce a su rival en la siguiente instancia: el uruguayo Joaquín Aguilar.

‘Juampi’ exhibió un nivel sobresaliente en el Club Náutico Hacoaj y solo necesitó de una hora y 15 minutos para barrer a Midón. El ex número 60 del mundo dejó atrás una negativa racha de tres derrotas: Daniel Vallejo, en Concepción; Jan-Lennard Struff, Copa Davis; y contra Álvaro Meza Guillen, en Tigre 1.

Por otro lado, Joaquín Aguilar, #566 en el ranking ATP, viene de superar la clasificación en el Challenger 50 de Tigre 2. Luego, el ‘charrúa’ —nacido en Buenos Aires— de 20 años derrotó en tres sets al brasileño Eduardo Ribeiro (#453). Pese a su corta edad, Aguilar viene recorriendo el circuito y sumando victorias para su crecimiento deportivo.

Juan Pablo Varillas avanza a los octavos de final en el segundo Challenger de Tigre. Crédito: Instagram Juan Pablo Varillas.

Juan Pablo Varillas vs Joaquín Aguilar: fecha, hora y dónde ver

Juan Pablo Varillas y Joaquín Aguilar prometen brindar un juego atractivo y de fuerzas parejas sobre la tierra batida del Club Náutico Hacoaj. Las acciones están pactadas para este jueves 26 de febrero. El horario del compromiso aún no ha sido confirmado por la organización, pero posiblemente inicie a las 09:00 horas (sujeto a cambios) de Perú.

La transmisión del primer encuentro entre ambos tenistas estará a cargo del portal Challenger TV. La web es de acceso gratuito a todos los partidos del circuito. Se puede sintonizar desde cualquier dispositivo móvil. Asimismo, el portal Tenis al Máximo también emitirá el compromiso desde su página de YouTube.

Varillas busca su mejor versión

Juan Pablo Varillas persiste en la misión de recuperar su nivel más competitivo. El tenista nacional atraviesa una etapa de transición donde el objetivo principal es reencontrar las sensaciones que lo llevaron a la élite. Tras una temporada de altibajos, el cierre del año pasado trajo un respiro necesario: su retorno al Top 300 del ranking ATP representó un impulso anímico fundamental para encarar el presente ciclo con mayor optimismo.

El peruano venció al brasileño Pedro Sakamoto en octavos de final del certamen internacional.

Actualmente, la estrategia del peruano se concentra en el circuito Challenger. En estos torneos busca la regularidad y los triunfos que le permitan escalar posiciones de forma progresiva. En este camino, la estabilidad técnica es clave, por lo que mantiene el respaldo de Diego Junqueira. El entrenador argentino lidera su equipo de trabajo desde 2020 y conoce a la perfección el potencial de su dirigido. Varillas confía en que esta alianza y el enfoque en torneos de ascenso sean la vía directa hacia su mejor versión.

Gonzalo Bueno cayó en el debut

El paso de Gonzalo Bueno por el Challenger de Tigre 2 terminó de forma prematura y sorpresiva. A pesar de haber llegado como el cuarto preclasificado tras una notable actuación en el Club Náutico Hacoaj, donde alcanzó las semifinales la semana anterior, el tenista trujillano no logró revalidar su condición de favorito en suelo argentino. Esta vez, la regularidad que lo acompañó en sus últimas presentaciones se vio interrumpida en las primeras de cambio.

Su verdugo fue el local Juan Bautista Torres, quien impuso su ritmo de juego desde el comienzo del duelo. Aunque Bueno mostró destellos del tenis que lo llevó a instancias finales días atrás, el cansancio acumulado y la solidez de su oponente fueron determinantes en el desenlace. Torres capitalizó cada imprecisión del peruano para sentenciar el encuentro con parciales de 7-5 y 6-1, sellando así su eliminación del certamen.