Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo pendiente por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - fase 2.

Regresa la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Luego del parón por el Sudamericano de Clubes, se jugará los partidos restantes de la jornada 6 de la segunda fase, que comenzaron semanas atrás. Entre ellos, figura el Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis, que será importante en la conformación de la tabla de posiciones.

Programación del Universitario vs Géminis

El Universitario vs Géminis está programado para este miércoles 25 de febrero a las 18:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes situado en el distrito de Villa El Salvador. Su horario se debe a la programación televisiva de Latina.

En cuanto a otros países, este compromiso comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 19:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Universitario y Géminis medirán fuerzas este miércoles 25 de febrero a las 18:00 horas.

Dónde ver Universitario vs Géminis

Latina Televisión realizará una cobertura completa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, facilitando el acceso al encuentro Universitario vs Géminis tanto por señal abierta como por su sitio web y la aplicación oficial. Estas alternativas permiten a los aficionados seguir las transmisiones en vivo sin costo y desde cualquier dispositivo o ubicación.

Por otro lado, Infobae Perú brindará información en tiempo real, con actualizaciones minuto a minuto de este partido y la tabla de posiciones con datos al instante. De esta manera, los seguidores pueden consultar los resultados, el rendimiento de los equipos y las variaciones en la clasificación de forma inmediata.

Otros partidos pendientes de la fecha 6

- Atenea vs Circolo Sportivo Italiano (18:30 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / web y app de Latina TV)

Los partidos pendientes de la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.