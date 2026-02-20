A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega San Martín vs Banco República por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Sigue la lucha por clasificar a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. San Martín quedó listo para enfrentar a Banco República de Uruguay este viernes 20 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por el Grupo A.

Tras caer ante Alianza Lima, el equipo de Guilherme Schmitz saldrá a buscar su clasificación a la etapa final de la competición, y para ello deberá sacar un triunfo ante el cuadro ‘charrúa’, que perdió por 3-0 con las ‘blanquiazules’ en la primera jornada, y esperar que otros resultado le jueguen a su favor.

A qué hora juega San Martín vs Banco República por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ tendrán su segunda presentación frente el cuadro uruguayo este viernes 20 de febrero por la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:30 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:30 horas.

San Martín marcha segundo en la Liga Peruana de Vóley y quiere dar el golpe en el Sudamericano de Clubes. Crédito: Prensa USMP

Dónde ver San Martín vs Banco República de Uruguay

El acceso a la transmisión del clásico peruano de vóley está asegurado a través de múltiples plataformas, lo que permitirá a los aficionados seguir el desarrollo del encuentro en tiempo real y desde cualquier lugar. Latina Televisión emitirá el partido tanto por señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702), además de ofrecer la opción de streaming en su sitio web y aplicaciones móviles, facilitando la visualización desde dispositivos conectados.

A nivel internacional, la Confederación Sudamericana de Vóley ampliará el alcance de la cobertura mediante su canal oficial en YouTube, brindando acceso a la señal en vivo para toda la región. Esta estrategia digital garantiza que el enfrentamiento llegue a un público más amplio, superando las limitaciones geográficas y de televisión tradicional.

Paralelamente, Infobae Perú desplegará un operativo informativo que incluye análisis en profundidad y actualización constante de los acontecimientos en el recinto de Villa El Salvador. Los lectores podrán acceder a coberturas minuto a minuto, entrevistas y reseñas detalladas, asegurando que ningún aspecto relevante del partido quede fuera del radar de los seguidores del vóley nacional.

Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las chances de San Martín de asegurar su pase a las semifinales

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 plantea un desafío táctico adicional para los equipos participantes: solo los primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificado avanzan a las semifinales. Esta condición exige que los clubes no solo busquen la victoria, sino que también mantengan un diferencial positivo en sets y puntos, elementos decisivos en caso de igualdad en la tabla.

En este contexto, el duelo entre San Martín y Banco República cobra un valor estratégico fundamental. El resultado no solo decidirá el liderazgo del grupo, sino también determinará si las ‘santas’ tienen chances como mejor segunda del certamen.

Así se jugará la fecha 3 del Sudamericano de Clubes 2026

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)