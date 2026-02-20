Perú Deportes

A qué hora juega San Martín vs Banco República: partido clave por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tras enfrentar a Alianza Lima, las ‘santas’ se medirán con el cuadro uruguayo para definir su pase a las semifinales de la competición. Entérate de los horarios del crucial cotejo

Guardar
A qué hora juega San
A qué hora juega San Martín vs Banco República por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Sigue la lucha por clasificar a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. San Martín quedó listo para enfrentar a Banco República de Uruguay este viernes 20 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por el Grupo A.

Tras caer ante Alianza Lima, el equipo de Guilherme Schmitz saldrá a buscar su clasificación a la etapa final de la competición, y para ello deberá sacar un triunfo ante el cuadro ‘charrúa’, que perdió por 3-0 con las ‘blanquiazules’ en la primera jornada, y esperar que otros resultado le jueguen a su favor.

A qué hora juega San Martín vs Banco República por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ tendrán su segunda presentación frente el cuadro uruguayo este viernes 20 de febrero por la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El horario establecido es a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:30 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:30 horas.

San Martín marcha segundo en
San Martín marcha segundo en la Liga Peruana de Vóley y quiere dar el golpe en el Sudamericano de Clubes. Crédito: Prensa USMP

Dónde ver San Martín vs Banco República de Uruguay

El acceso a la transmisión del clásico peruano de vóley está asegurado a través de múltiples plataformas, lo que permitirá a los aficionados seguir el desarrollo del encuentro en tiempo real y desde cualquier lugar. Latina Televisión emitirá el partido tanto por señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702), además de ofrecer la opción de streaming en su sitio web y aplicaciones móviles, facilitando la visualización desde dispositivos conectados.

A nivel internacional, la Confederación Sudamericana de Vóley ampliará el alcance de la cobertura mediante su canal oficial en YouTube, brindando acceso a la señal en vivo para toda la región. Esta estrategia digital garantiza que el enfrentamiento llegue a un público más amplio, superando las limitaciones geográficas y de televisión tradicional.

Paralelamente, Infobae Perú desplegará un operativo informativo que incluye análisis en profundidad y actualización constante de los acontecimientos en el recinto de Villa El Salvador. Los lectores podrán acceder a coberturas minuto a minuto, entrevistas y reseñas detalladas, asegurando que ningún aspecto relevante del partido quede fuera del radar de los seguidores del vóley nacional.

Grupo A del Sudamericano de
Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las chances de San Martín de asegurar su pase a las semifinales

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 plantea un desafío táctico adicional para los equipos participantes: solo los primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificado avanzan a las semifinales. Esta condición exige que los clubes no solo busquen la victoria, sino que también mantengan un diferencial positivo en sets y puntos, elementos decisivos en caso de igualdad en la tabla.

En este contexto, el duelo entre San Martín y Banco República cobra un valor estratégico fundamental. El resultado no solo decidirá el liderazgo del grupo, sino también determinará si las ‘santas’ tienen chances como mejor segunda del certamen.

Así se jugará la fecha 3 del Sudamericano de Clubes 2026

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Programación de la fecha 3
Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 (FPV)

Temas Relacionados

San Martín vóleyClub Banco República VóleySudamericano de Clubes de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Tras el punto final, el festejo ‘blanquiazul’ tuvo una imagen que muchos vincularon con el técnico ‘santo’ Guilherme Schmitz, y que encendió las redes.

Un gesto que no pasó

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

A través de una transmisión en redes sociales, las deportistas convocaron a sus seguidores a apoyar con la actividad de recolección de fondos mientras esperan a que el club se “se ponga en línea”

Voleibolistas de Olva Latino organizan

Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Los ‘faraones’ chocarán contra el pentacampeón del mundo apenas una semana antes de que arranque la competencia oficial

Egipto será el último ensayo

Alianza Lima se mete a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026: ¿Cuándo y contra quién jugará?

Con autoridad y carácter, el equipo ‘blanquiazul’ se metió otra vez entre los cuatro mejores del continente. Conoce los detalles de su siguiente enfrentamiento

Alianza Lima se mete a

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026

La selección a cargo de Sebastián Beccacece rendirá su quinta participación en una justa mundialista. El presidente de la Federación ecuatoriana confirmó encuentros de preparación ante rivales de alta envergadura

Ecuador pacta amistosos ante dos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar EN VIVO

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

José María Balcázar no puede indultar a Pedro Castillo, pero ¿puede liberarlo bajo “derecho de gracia”? Esto dicen los expertos

José Balcázar es citado a juicio oral por presunta apropiación ilícita: PJ podría declararlo reo contumaz si no asiste

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

Renzo Reggiardo pide a Balcázar priorizar crisis de criminalidad y descartar debate sobre indulto de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Fans de Luciana Fuster desmienten

Fans de Luciana Fuster desmienten a Flavia López con pruebas de apoyo en el Miss Grand International: “¿Es la pinocha de las misses?”

Shirley Arica opina sobre el accidente de Laura Spoya y pide igualdad de trato: “La vara debería ser igual para todos ”

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

DEPORTES

Un gesto que no pasó

Un gesto que no pasó desapercibido: así celebraron Ysabella Sánchez y Clarivett Yllescas el triunfo de Alianza Lima a San Martín

Voleibolistas de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de movilidad: “No queremos dejar de entrenar”

Egipto será el último ensayo de Brasil antes del debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026

Alianza Lima se mete a semifinales del Sudamericano de Clubes 2026: ¿Cuándo y contra quién jugará?

Ecuador pacta amistosos ante dos selecciones del Top 10 FIFA como antesala a su estreno en el Mundial 2026