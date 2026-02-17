Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Hoy, martes 17 de febrero, Sporting Cristal debuta en la Copa Libertadores 2026 visitando a 2 de Mayo en Paraguay, en el inicio de la Fase 2 del torneo. El equipo de Paulo Autuori llega fortalecido tras su última victoria en la Liga 1 y aspira a obtener un resultado favorable frente a un rival motivado por el desafío internacional.

El último fin de semana, el conjunto ‘celeste’ se impuso 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape, sumando cuatro puntos en el arranque del Torneo Apertura. Los goles de Felipe Vizeu y Luis Iberico le dieron al equipo del Rímac un impulso anímico clave para afrontar su debut en el campeonato continental.

Por su parte, el 2 de Mayo enfrenta el reto copero ante un nuevo rival peruano mientras atraviesa un inicio complicado en la liga paraguaya. Bajo la dirección de Eduardo Ledesma, el equipo de la ciudad de Pedro Juan Caballero apenas ha sumado dos puntos en cinco partidos, se ubica en el penúltimo lugar del campeonato y todavía no ha conseguido celebrar ninguna victoria.

Esta campaña discreta en el torneo doméstico contrasta con la expectativa generada en torno a la Copa Libertadores. El club paraguayo parece haber priorizado el torneo internacional, al punto de reservar a sus titulares en su última presentación liguera, sacrificando el encuentro frente a Sportivo Ameliano, que culminó con una contundente derrota por 0-3.

Con golazos de Felipe Vizeu y Luis Iberico, los 'celestes' se impusieron en Chongoyape por la tercera jornada - Crédito: L1MAX.

Sin embargo, esta estrategia ya rindió frutos para los paraguayos en la fase anterior. El ‘gallo norteño’ dejó en el camino nada menos que a Alianza Lima. Primero se impuso por la mínima diferencia en el Estadio Río Parapití y luego logró un valioso empate 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Esta hazaña ha elevado la moral del plantel y de sus seguidores, que sueñan con prolongar la aventura copera.

Horario del partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y 2 de Mayo tendrá lugar en el Estadio Río Parapití, un escenario recientemente renovado y con capacidad para 25 mil espectadores. La cita está pautada para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que para Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, el pitazo inicial será a las 21:30 horas, de acuerdo a la programación oficial de Conmebol.

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

La expectativa por el Sporting Cristal vs 2 de Mayo se extiende más allá de las tribunas. Los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido por ESPN, que transmitirá el encuentro EN VIVO para Perú y todo Sudamérica. Aquellos que prefieran acceder al contenido online cuentan con la opción de Disney+, la plataforma de streaming que ofrecerá el partido en simultáneo.

En Infobae Perú haremos una cobertura completa del encuentro internacional, con seguimiento al detalle del desempeño del cuadro ‘celeste’. En nuestra web encontrarás la previa del partido, el minuto a minuto, incidencias, goles y todos los detalles que rodeen este esperado debut continental del elenco dirigido por Paulo Autuori.

Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo en Paraguay en el primer duelo de la Fase 2. Crédito: Prensa SC

Un boleto en juego hacia la tercera fase

El ganador de esta llave obtendrá el pase a la tercera ronda previa de la Copa Libertadores, situándose a solo un paso de la codiciada fase de grupos. Para el 2 de Mayo, esta oportunidad representa mucho más que un resultado deportivo: es la posibilidad de consolidar su nombre en la historia del torneo en su debut absoluto.

Sporting Cristal, con una mayor experiencia internacional, aspira a ratificar su condición de favorito y regresar a Lima con una diferencia favorable. El club peruano confía en la solidez de su plantel para imponerse en la ida y mantener altas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda del certamen continental.