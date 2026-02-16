Barbara Frangella comparte la ambición de Regatas para el Sudamericano de Clubes: “¿Por qué no pensar en semifinales?”

La armadora argentina revela la mentalidad del equipo y los objetivos antes del inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. (Video: La Cátedra Deportes)

Se encienden los motores para el inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, donde tres equipos peruanos buscarán hacerse con la gloria continental. Entre ellos, Regatas Lima llega motivado tras un valioso triunfo local el último fin de semana, que le permitirá encarar con confianza el próximo desafío que se tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Después de vencer 3-1 a Deportivo Soan, Barbara Frangella destacó la energía del equipo y la motivación de cara al torneo continental, que arrancará el próximo 18 de febrero con la fase de grupos. Este triunfo no solo fortalece la confianza de las jugadoras, sino que también les brinda un impulso extra para enfrentar a rivales de alto nivel en la competencia internacional.

“Ahora estoy contenta que ganamos. Creo que hay que pensar en eso y en lo que viene. Han sido unos meses largos, de estar afuera, de estar adentro, desde donde me toca. Siempre poniendo mi 100%, y con eso estoy muy tranquila”, señaló la armadora argentina, resaltando su compromiso durante la preparación y la disputa de la Liga Peruana de Vóley.

La reconocida ‘Barbie’, quien ya había disputado un Sudamericano de Clubes a los 22 años, expresó su emoción por retornar a esta importante competencia a los 30. “Volver a jugar un Sudamericano de Clubes para mí es hermoso, no es un torneo que todos los jugadores pueden jugar siempre”, destacó la figura de Regatas.

Barbara Frangella es la armadora titular de Regatas Lima. Crédito: LPV

Frangella destacó que el triunfo ante Deportivo Soan, justo antes del inicio del torneo internacional, será fundamental para afrontar el desafío en casa. “Creo que desde ese lado me encuentro motivada. El haber ganado hoy nos da un poquito más de energía y garra para lo que se viene”, afirmó la jugadora argentina.

Expectativas altas en el Sudamericano de Clubes 2026

Barbara Frangella también se refirió a las expectativas de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes, señalando que el equipo afrontará el torneo partido a partido, concentrándose en cada encuentro, pero con la ambición de superar la fase de grupos y llegar a las semifinales.

“Iremos paso a paso en el torneo. Ambos equipos que vienen de Brasil son muy fuertes. Vamos a dejar nuestro máximo en cada partido y, quién sabe, por qué no, entrar en semifinales”, indicó la armadora argentina, dejando claro que la motivación y el compromiso del equipo son totales.

Regatas Lima integrará el Grupo C del Sudamericano de Clubes junto a Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador). El conjunto peruano buscará aprovechar su buen momento y la energía generada por los últimos triunfos para destacarse y pelear por un lugar en las semifinales del certamen.

Regatas competirá en el Grupo C del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: LPV

Triunfo clave ante Soan

Barbara Frangella también resaltó la entrega de sus compañeras en el triunfo por 3-1 frente a Deportivo Soan, último partido del campeonato local antes de encarar el Sudamericano de Clubes. “Destaco la energía y el salir desde abajo para poder remontar el partido. Eso hizo que lo pudiéramos ganar y que nos pudiéramos demostrar a nosotras que podemos”, señaló la armadora argentina.

Con esta victoria, Regatas recupera terreno tras algunos resultados negativos en fechas anteriores y cierra la etapa local con confianza renovada. El equipo chorrillano se ubica actualmente en el cuarto lugar de la Liga Peruana y espera trasladar esta motivación y ritmo competitivo al Sudamericano de Clubes, donde buscará demostrar todo su potencial ante rivales de alto nivel.