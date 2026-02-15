Pablo Guede lanzó firme explicación tras amargo empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético: “Fuimos superiores al rival”

El técnico argentino habló por el empate de los 'íntimos' ante los 'churres' en Trujillo. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima igualó sin goles frente a Alianza Atlético en Trujillo, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado dejó al conjunto ‘blanquiazul’ con siete puntos en la tabla y varias reflexiones sobre el presente del equipo tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay.

Tras el partido, Pablo Guede aclaró que las modificaciones en la alineación no responden a cuestiones tácticas, sino a la necesidad de suplir bajas por lesión y gestionar el desgaste físico de un plantel que ha debido afrontar partidos cada pocos días. “¿Cambios en el once titular? Creo que algunos son muy evidentes, el tema de las lesiones creo que es lo primordial. El cansancio físico de haber jugado domingo, domingo, miércoles. Y te puedo asegurar que los mínimos son los tácticos; pero es como todo, si ganas se está bien, si se pierde está mal...”, explicó en conferencia de prensa.

El DT argentino insistió en que la principal preocupación radica en la recuperación de los futbolistas y que el deseo es poder contar con todos los integrantes del plantel lo antes posible.

Explicó que la seguidilla de partidos domingo-miércoles dificulta la planificación y obliga a tomar decisiones forzadas en cada jornada. Esto generó un altercado con un periodista respecto al desgaste físico de los ‘íntimos’. “No dije eso en ningún momento. Tú quieres que diga eso. Si quieres lo digo como tú quieras, pero le contesté a tu compañero que fueron tres ítems, no uno solo: el tema de las lesiones y dije que fue el más importante. El segundo, el tema de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. El tercero, el más pequeño, son los cambios”.

Los 'blanquiazules' protagonizaron un partido chato en el Mansiche y se tuvieron que conformar con el empate - Crédito: L1MAX.

Pablo Guede consideró clave disponer de una semana de trabajo sin partidos para enfocar los esfuerzos en la recuperación física y tratar de tener, aunque sea por pocos días, el plantel completo. “Jugar en semana limpia, lo primero es recuperar a los jugadores. Eso es fundamental. Poder tener una semana, que no creo, el plantel completo. Creo que eso es lo más importante”, indicó.

La falta de continuidad en la alineación titular ha condicionado el rendimiento colectivo de Alianza Lima, que sigue mostrando dificultades en la generación y la definición de jugadas en el área rival. El empate en Trujillo reflejó esta situación, en un partido donde el equipo dispuso de oportunidades para abrir el marcador, pero no logró concretarlas.

Pablo Guede hizo autocrítica tras empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético

En su análisis del partido, Pablo Guede reconoció la superioridad física de su equipo durante varios pasajes, pero fue autocrítico respecto a la falta de eficacia en los metros finales. “Yo creo que todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate que pudo ser porque creo que tuvimos ocasiones para concretar. Creo que terminamos siendo superiores al rival, imponiéndonos desde la parcela física, pero creo que hay una cosa que tenemos que mejorar que son los últimos metros de la cancha”.

El entrenador de 51 años expresó que la falta de puntería ha sido un problema recurrente. “Puedes correr, hacer un montón de cosas bien, pero si en los últimos metros no estás fino, lo que nosotros no estamos porque generamos y llegamos, terminas empatando o en una contra muy aislada te pueden convertir”, analizó.

Pablo Guede lució incómodo por empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: A Presión

Pese a la autocrítica, Guede valoró la actitud del plantel y remarcó la importancia de seguir trabajando para corregir errores y sumar puntos en un campeonato que recién comienza. “Yo creo que el equipo quiere, el equipo va. En el torneo local tenemos siete puntos, los partidos de visitantes, y hay que seguir trabajando. Esto es muy largo”.

Consultado sobre si el empate representa una oportunidad perdida o un punto ganado, Guede dijo: “Como lo quieras ver”. Sobre los trabajos específicos de pelota parada, admitió que es un aspecto donde Alianza Lima debe seguir mejorando.