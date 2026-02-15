Perú Deportes

Pablo Guede lanzó firme explicación tras amargo empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético: “Fuimos superiores al rival”

El entrenador argentino habló de la igualdad de los ‘íntimos’ ante los ‘churres’ en Trujillo, aclarando los constantes cambios y lo que viene de cara al futuro

Guardar
El técnico argentino habló por el empate de los 'íntimos' ante los 'churres' en Trujillo. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima igualó sin goles frente a Alianza Atlético en Trujillo, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado dejó al conjunto ‘blanquiazul’ con siete puntos en la tabla y varias reflexiones sobre el presente del equipo tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay.

Tras el partido, Pablo Guede aclaró que las modificaciones en la alineación no responden a cuestiones tácticas, sino a la necesidad de suplir bajas por lesión y gestionar el desgaste físico de un plantel que ha debido afrontar partidos cada pocos días. “¿Cambios en el once titular? Creo que algunos son muy evidentes, el tema de las lesiones creo que es lo primordial. El cansancio físico de haber jugado domingo, domingo, miércoles. Y te puedo asegurar que los mínimos son los tácticos; pero es como todo, si ganas se está bien, si se pierde está mal...”, explicó en conferencia de prensa.

El DT argentino insistió en que la principal preocupación radica en la recuperación de los futbolistas y que el deseo es poder contar con todos los integrantes del plantel lo antes posible.

Explicó que la seguidilla de partidos domingo-miércoles dificulta la planificación y obliga a tomar decisiones forzadas en cada jornada. Esto generó un altercado con un periodista respecto al desgaste físico de los ‘íntimos’. “No dije eso en ningún momento. Tú quieres que diga eso. Si quieres lo digo como tú quieras, pero le contesté a tu compañero que fueron tres ítems, no uno solo: el tema de las lesiones y dije que fue el más importante. El segundo, el tema de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. El tercero, el más pequeño, son los cambios”.

Los 'blanquiazules' protagonizaron un partido chato en el Mansiche y se tuvieron que conformar con el empate - Crédito: L1MAX.

Pablo Guede consideró clave disponer de una semana de trabajo sin partidos para enfocar los esfuerzos en la recuperación física y tratar de tener, aunque sea por pocos días, el plantel completo. “Jugar en semana limpia, lo primero es recuperar a los jugadores. Eso es fundamental. Poder tener una semana, que no creo, el plantel completo. Creo que eso es lo más importante”, indicó.

La falta de continuidad en la alineación titular ha condicionado el rendimiento colectivo de Alianza Lima, que sigue mostrando dificultades en la generación y la definición de jugadas en el área rival. El empate en Trujillo reflejó esta situación, en un partido donde el equipo dispuso de oportunidades para abrir el marcador, pero no logró concretarlas.

Pablo Guede hizo autocrítica tras empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético

En su análisis del partido, Pablo Guede reconoció la superioridad física de su equipo durante varios pasajes, pero fue autocrítico respecto a la falta de eficacia en los metros finales. “Yo creo que todos los equipos son competitivos. Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate que pudo ser porque creo que tuvimos ocasiones para concretar. Creo que terminamos siendo superiores al rival, imponiéndonos desde la parcela física, pero creo que hay una cosa que tenemos que mejorar que son los últimos metros de la cancha”.

El entrenador de 51 años expresó que la falta de puntería ha sido un problema recurrente. “Puedes correr, hacer un montón de cosas bien, pero si en los últimos metros no estás fino, lo que nosotros no estamos porque generamos y llegamos, terminas empatando o en una contra muy aislada te pueden convertir”, analizó.

Pablo Guede lució incómodo por
Pablo Guede lució incómodo por empate de Alianza Lima ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: A Presión

Pese a la autocrítica, Guede valoró la actitud del plantel y remarcó la importancia de seguir trabajando para corregir errores y sumar puntos en un campeonato que recién comienza. “Yo creo que el equipo quiere, el equipo va. En el torneo local tenemos siete puntos, los partidos de visitantes, y hay que seguir trabajando. Esto es muy largo”.

Consultado sobre si el empate representa una oportunidad perdida o un punto ganado, Guede dijo: “Como lo quieras ver”. Sobre los trabajos específicos de pelota parada, admitió que es un aspecto donde Alianza Lima debe seguir mejorando.

Temas Relacionados

Pablo GuedeAlianza LimaAlianza AtléticoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El torneo internacional dará inicio este miércoles 18 de febrero con Lima como sede. Las ‘blanquiazules’, ‘santas’ y chorrillanas comenzarán su camino rumbo al Mundial

Programación de la fecha 1

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

La sétima jornada comenzó con encuentros determinantes: Universidad San Martín superó a Atenea, mientras que Universitario hizo lo mismo con Circolo. Alianza Lima saltará a la cancha hoy domingo 15 para alcanzar el primer lugar

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios compromisos en las principales ligas de Europa y Sudamérica, con posibles participaciones de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 15

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las de Comas para defender el liderato. Será su último ensayo de cara a su debut en el Sudamericano de Clubes. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Géminis EN

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

El fútbol peruano vivirá un fin de semana cargado de acción con la disputa de la tercera jornada, donde los equipos buscarán sumar puntos vitales

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Infobae

Alfonso López Chau, perfil del economista que busca llegar a Palacio con Ahora Nación

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya da detalles de

Laura Spoya da detalles de su operación tras fractura en la vértebra: “Recién me han logrado parar”

Laura Spoya confiesa que no recuerda su accidente automovilístico: “He visto mi choque en las noticias”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera estrenan nuevo hogar y celebran San Valentín en familia: “Ahora los cuatro celebremos el amor”

Angie Arizaga brinda detalles de su anillo de compromiso diseñado por Jota Benz y de romántica pedida en Roma: “Todo perfecto”

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su primer año de relación en San Valentín

DEPORTES

Programación de la fecha 1

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura