Error de Diego Romero para gol de Alejandro Hohberg y marcar el 2-1 de Cienciano vs Universitario por Liga 1 2026

Error de Diego Romero al intentar tomar un balón de Hohberg con lo que Cienciano marca el descuento 2-1 ante Universitario. L1Max

Cuando Universitario de Deportes había conseguido calma por ampliar el marcador e imponerse parcialmente por 2-0, un error de su portero Diego Romero le permitió a Cienciano recortar distancias. El yerro del guardameta permitió que el tiro libre de Alejandro Hohberg supere la línea de gol y marque para la visita.

En el papel, el portero de 24 años debía controlar con facilidad el disparo. Sin embargo, el balón se le escapó de las manos. Aunque trató de evitar la caída de su valla, el juez Jordi Espinoza marcó el tanto para la visita. De esta manera, Alejandro Hohberg estampó su nombre en el luminoso.

Luego del error de Romero, sus compañero se acercaron para animarlo y que no se caiga mentalmente. Pese a la insistencia del conjunto de la ’ciudad imperial’, el partido terminó a favor de la ’U’. Con esta victoria, la institución de Odriozola suma siete puntos en tres encuentros.

Error de Diego Romero para que Cienciano descuente en Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes afrontará un desafío difícil en su visita a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El plantel que dirige Javier Rabanal cumplirá su cita en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto ’merengue’ no pisaba el recinto de San Martín de Porres desde hace 15 años, lo que añade un matiz histórico al compromiso.

Según el cronograma oficial, el inicio del juego en el césped del coloso rimense está pactado para el sábado 21 de febrero a las 16:00 horas. Este duelo corresponde a la cuarta jornada del primer certamen del año y contará con transmisión para todo el territorio nacional. Los aficionados esperan un choque de alta intensidad entre dos de los candidatos al título.

Hasta el momento, la razón principal para el cambio de localía es una incógnita. Por una parte, el Alberto Gallardo destaca como un escenario donde la afición ’bajopontina’ ejerce una presión mayor sobre el rival debido a la escasa distancia entre las graderías y el terreno de juego.

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Próximo partido de Cienciano

Cienciano del Cusco se prepara para un duelo crucial en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo ’imperial’ recibirá a Alianza Atlético de Sullana este sábado 21 de febrero a las 19:00 horas, en un encuentro válido por la cuarta jornada de la Liga 1. La principal novedad para el conjunto local es el retorno de Horacio Melgarejo a la zona técnica, tras cumplir una sanción de dos fechas.

El cuadro cusqueño suma apenas 3 puntos en tres presentaciones y tiene la obligación de reencontrarse con el triunfo ante su afición para no quedar relegado en la tabla. Por su parte, el ’vendaval’ llegará a la ciudad imperial con el desgaste físico de su reciente compromiso frente a Alianza Lima en Trujillo. Este factor climático y geográfico podría favorecer al elenco rojo en su búsqueda por las tres unidades. La transmisión del partido para todo el país estará a cargo de la señal de L1 MAX.