Perú Deportes

Gino Vegas confirmó el interés de Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys para unirse a la Liga Peruana de Vóley

La máxima autoridad del vóley nacional reconoció que los clubes del Rímac y Trujillo, protagonistas en la década pasada, han exhibido su predisposición para volver a la categoría de élite

Guardar
Sporting Cristal, César Vallejo y
Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys muestran predisposición para integrarse al vóley nacional. Crédito: Difusión/Composición propia.

El torneo doméstico de vóley en el Perú experimentó un crecimiento exponencial durante los últimos años. Este fenómeno responde, en gran medida, a la constante televisación de los encuentros y a la exposición mediática que el deporte ganó recientemente. La relevancia de clubes deportivos con arrastre popular inyectó una vitalidad nueva a las tribunas y a las audiencias.

En una reciente entrevista con el programa ‘Ataque Cruzado’, Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, reveló detalles sobre el posible retorno de instituciones históricas. El directivo confirmó que Sporting Cristal, Universidad César Vallejo (UCV) y Sport Boys manifestaron su intención de integrarse nuevamente al circuito profesional.

Sobre el equipo trujillano, Vegas fue enfático: ”La Universidad César Vallejo, al año siguiente que se retiró, me dijo: ’volvemos’. Le dije: ’Ok, perfecto, pero tienes que empezar de abajo’. Estoy al tanto de que Vallejo quiere volver, lo cual ojalá sea una realidad”.

En 2013, la Universidad César
En 2013, la Universidad César Vallejo se proclamó campeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer en la final a la San Martín. Crédito: Difusión.

Asimismo, el dirigente señaló que existen otros nombres de peso con la mira puesta en la net alta. ”Hay dos clubes más que quieren entrar al vóley: uno es Sporting Cristal; el otro es Sport Boys. Me lo dijeron hace muchos años y me lo han vuelto a decir”, confesó Vegas.

No obstante, el presidente de la federación aclaró que la gestión debe ser cuidadosa: ”Pero tenemos que diferenciar el fútbol del vóley. Una cosa que el vóley va a cuidar mucho es no entrar a la política que tiene el fútbol”, sentenció, con el objetivo de proteger la estabilidad del torneo.

Es importante recordar que tanto Sporting Cristal como la UCV abandonaron la competencia en el año 2020. En aquel ciclo, marcado por las dificultades de la pandemia, la escuadra de César Acuña comunicó su retiro definitivo de la Liga Nacional y de la Liga Distrital de Trujillo.

Lideradas por Raffaella Camet, Sporting
Lideradas por Raffaella Camet, Sporting Cristal se había erigido como un animador del torneo nacional. Crédito: GEC.

Por su parte, el conjunto rimense también cerró su etapa tras la desvinculación de la franquicia Sport Real. Bajo la nueva administración de Joel Raffo, el club decidió no continuar con el equipo de vóley en ese momento de crisis. Hoy, el panorama luce distinto y el retorno de estos nombres propios promete potenciar aún más el nivel del campeonato local.

Lima acogerá el Sudamericano de Clubes

La Federación Peruana de Vóley realizó las gestiones necesarias para que el Sudamericano de Clubes 2026 tenga lugar en la capital peruana. Además, tres escuadras nacionales competirán por la gloria continental en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Fecha 1

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Programación del Sudamericano de Clubes
Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 3

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

Temas Relacionados

Gino VegasSporting CristalCésar VallejoSport BoysLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y la dupla Calle-Cusi, nominados a los Premios Panamericanos de Judo 2025

Gamarra aspira a Mejor atleta absoluta femenina, Rivas compite en la categoría junior y el equipo formado por Cusi y Calle destaca en kata, consolidando el avance del judo peruano en la élite continental

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

El fútbol peruano vivirá un fin de semana cargado de acción con la disputa de la tercera jornada, donde los equipos buscarán sumar puntos vitales

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 - Fase 2

Alianza Lima derrotó a Regatas Lima y es, por el momento, líder de la tabla de la tabla, pero faltan los enfrentamientos de Universitario y San Martín

Tabla de posiciones de la

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal, con tres bajas, buscará imponerse en casa frente el ‘papá’. Este duelo marcará el debut de Sekou Gassama. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Universitario vs Cienciano EN VIVO

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La ‘U’ buscará recuperar los puntos perdidos la jornada pasada, cuando reciba al ‘papá’, que viene de protagonizar una goleada apabullante. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí es invitado por

José Jerí es invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes en Miami mientras Congreso peruano debate su censura

El emporio de fe y poder de Milagros Jáuregui: un patrimonio bajo la lupa

Censura de José Jerí en debate: Congreso convoca a Pleno Extraordinario para este martes 17 de febrero

Minedu anuncia recortes en Beca 18 con criterios más rigurosos: 10 mil alumnos serán beneficiados este año

Keiko Fujimori en contra del aborto terapéutico en casos de violación: un choque con la realidad de las niñas en Perú

ENTRETENIMIENTO

La emotiva reacción de Hugo

La emotiva reacción de Hugo García al enterarse que será papá por primera vez: “Me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’”

Isabella Ladera cuenta cómo vive la emoción de su embarazo junto a Hugo García: “Me dan hasta ganas de llorar”

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas

Milena Warthon responde a las críticas por su vestuario en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “No hago las cosas para complacer a nadie”

Mario Irivarren y Gerardo Pe suspenden streaming ‘La Manada’ por delicado estado de salud de Laura Spoya

DEPORTES

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y la dupla Calle-Cusi, nominados a los Premios Panamericanos de Judo 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 - Fase 2

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026