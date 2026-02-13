Gino Vegas confirmó el interés de Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys para unirse a la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys muestran predisposición para integrarse al vóley nacional. Crédito: Difusión/Composición propia.

El torneo doméstico de vóley en el Perú experimentó un crecimiento exponencial durante los últimos años. Este fenómeno responde, en gran medida, a la constante televisación de los encuentros y a la exposición mediática que el deporte ganó recientemente. La relevancia de clubes deportivos con arrastre popular inyectó una vitalidad nueva a las tribunas y a las audiencias.

En una reciente entrevista con el programa ‘Ataque Cruzado’, Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, reveló detalles sobre el posible retorno de instituciones históricas. El directivo confirmó que Sporting Cristal, Universidad César Vallejo (UCV) y Sport Boys manifestaron su intención de integrarse nuevamente al circuito profesional.

Sobre el equipo trujillano, Vegas fue enfático: ”La Universidad César Vallejo, al año siguiente que se retiró, me dijo: ’volvemos’. Le dije: ’Ok, perfecto, pero tienes que empezar de abajo’. Estoy al tanto de que Vallejo quiere volver, lo cual ojalá sea una realidad”.

En 2013, la Universidad César Vallejo se proclamó campeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer en la final a la San Martín. Crédito: Difusión.

Asimismo, el dirigente señaló que existen otros nombres de peso con la mira puesta en la net alta. ”Hay dos clubes más que quieren entrar al vóley: uno es Sporting Cristal; el otro es Sport Boys. Me lo dijeron hace muchos años y me lo han vuelto a decir”, confesó Vegas.

No obstante, el presidente de la federación aclaró que la gestión debe ser cuidadosa: ”Pero tenemos que diferenciar el fútbol del vóley. Una cosa que el vóley va a cuidar mucho es no entrar a la política que tiene el fútbol”, sentenció, con el objetivo de proteger la estabilidad del torneo.

Es importante recordar que tanto Sporting Cristal como la UCV abandonaron la competencia en el año 2020. En aquel ciclo, marcado por las dificultades de la pandemia, la escuadra de César Acuña comunicó su retiro definitivo de la Liga Nacional y de la Liga Distrital de Trujillo.

Lideradas por Raffaella Camet, Sporting Cristal se había erigido como un animador del torneo nacional. Crédito: GEC.

Por su parte, el conjunto rimense también cerró su etapa tras la desvinculación de la franquicia Sport Real. Bajo la nueva administración de Joel Raffo, el club decidió no continuar con el equipo de vóley en ese momento de crisis. Hoy, el panorama luce distinto y el retorno de estos nombres propios promete potenciar aún más el nivel del campeonato local.

Lima acogerá el Sudamericano de Clubes

La Federación Peruana de Vóley realizó las gestiones necesarias para que el Sudamericano de Clubes 2026 tenga lugar en la capital peruana. Además, tres escuadras nacionales competirán por la gloria continental en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Fecha 1

Miércoles 18 de febrero

- Osasco de Brasil vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Alianza Lima vs Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Regatas Lima vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

- Sesi de Brasil vs Club de Alto Rendimiento de Ecuador (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

- Osasco de Brasil vs Boston College de Chile (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 3

Viernes 20 de febrero

- Boston College de Chile vs Olympic de Bolivia (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

- Sesi de Brasil vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

- San Martín vs Banco República de Uruguay (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)