La frustración de Paolo Guerrero tras perderse gol en Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El delantero recibió un pivoteo de Federico Girotti y, cuando estuvo frente al arco, falló - Crédito: ESPN.

Paolo Guerrero fue protagonista en los primeros minutos del duelo entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, aunque no precisamente por un gol. El delantero ‘blanquiazul’ tuvo en sus pies una ocasión inmejorable para abrir el marcador en el estadio Alejandro Villanueva, pero no logró concretar, desatando su evidente molestia en pleno campo de juego.

La jugada se produjo en el primer tiempo del encuentro, cuando Alianza salió decidido a imponer condiciones ante su gente. Tras una buena combinación ofensiva, Federico Girotti devolvió de cabeza una pared precisa que dejó al ‘Depredador’ en inmejorable posición dentro del área. Con el arco a disposición, el experimentado atacante sacó el remate, pero el balón no terminó en el fondo de la red.

Apenas se consumó la acción, Paolo Guerrero reaccionó con visibles gestos de incredulidad dentro del campo. Lanzó un grito al cielo y apretó los puños, dejando en evidencia su malestar por no haber aprovechado una oportunidad que pudo encaminar el partido desde la primera mitad del choque internacional.

La escena reflejó su alto grado de autoexigencia y el firme compromiso por revertir el resultado adverso que arrastraba su equipo ‘blanquiazul’ desde el encuentro de ida (0-1). El delantero nacional, referente histórico del fútbol peruano, asumió rápidamente la responsabilidad y buscó recomponerse para no quedarse enganchado en la ocasión fallada, aunque la carga emocional del momento evidenciaba que no era una tarea sencilla.

Paolo Guerrero en la previa del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa AL

El penal fallado de Alianza Lima

El nombre de Paolo Guerrero estuvo en el centro de las críticas durante el primer tiempo, y no solo por la ocasión clara que desperdició. Minutos después, Alianza Lima tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador desde el punto de penal. El ‘Depredador’ tomó inicialmente el balón para ejecutar, como suele hacerlo, pero en un giro inesperado decidió cederle la responsabilidad a Eryc Castillo.

El extremo ecuatoriano asumió el reto desde los doce pasos; sin embargo, no logró transformar la pena máxima en gol. Su remate fue contenido por el arquero Ángel Martínez, quien respondió con una gran intervención bajo los tres palos y mantuvo el empate sin goles en Matute.

La acción incrementó la tensión en el estadio y la preocupación en el conjunto ‘blanquiazul’, que veía cómo se le escapaban oportunidades claras para igualar la serie. En ese contexto, Guerrero quedó bajo la lupa, principalmente por no haber ejecutado el penal, una faceta en la que suele mostrarse seguro y efectivo.

Cabe recordar que, antes de este compromiso, el delantero de 42 años había cobrado dos penales en la liga local y ambos terminaron en gol, lo que aumentó el debate entre los hinchas sobre la decisión tomada en un partido de tanta trascendencia.

Paolo Guerrero le cedió la pelota al ecuatoriano y este no pudo vencer al portero paraguayo, que adivinó el remate - Crédito: ESPN.

¿Cómo terminó el partido de ida ante 2 de Mayo?

Alianza Lima no logró un resultado positivo en su visita a Paraguay y cayó 0-1 ante 2 de Mayo en el partido de ida, un marcador que lo dejó en desventaja en la serie. Por ello, el cuadro ‘blanquiazul’ llegó a Matute con la obligación de remontar para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026.

Los ‘íntimos’ necesitan darle vuelta al global para clasificar a la Fase 2 del certamen continental, instancia en la que ya espera Sporting Cristal. Sin embargo, en el arranque del encuentro de vuelta no han sabido aprovechar las ocasiones generadas, manteniendo la tensión en la definición.