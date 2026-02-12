Perú Deportes

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

En su primera participación en la Copa Libertadores, el club paraguayo no solo hizo historia al debutar en el torneo, sino que también superó su primera llave, firmando una clasificación memorable en territorio ‘blanquiazul’

Guardar
Con el empate 1-1 en Matute, los paraguayos avanzaron a la fase 2 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

2 de Mayo vivió una noche inolvidable en Lima. En su primera participación en la Copa Libertadores, el club paraguayo no solo marcó su estreno internacional, sino que además superó su primera llave al eliminar a Alianza Lima. En el estadio Alejandro Villanueva, selló la clasificación a la Fase 2 del torneo con un global de 2-1 y desató una celebración eufórica en pleno territorio ‘blanquiazul’.

El equipo guaraní llegó a Matute con la ventaja mínima obtenida en la ida (1-0 en Paraguay), pero con la difícil misión de sostener el resultado en un escenario adverso y ante más de aproximadamente 30 mil hinchas alentando al cuadro ‘íntimo’. Lejos de intimidarse, el elenco dirigido por Eduardo Ledesma mostró carácter, orden y una enorme fortaleza mental para resistir la presión.

Durante largos pasajes del encuentro, el conjunto visitante soportó la intensa presión de Alianza Lima, que salió decidido a revertir la serie desde el primer minuto. El gol de Luis Advíncula a los 63’ hizo estallar el estadio y niveló el marcador global, poniendo a prueba la fortaleza anímica y la capacidad de reacción de 2 de Mayo en un ambiente totalmente adverso.

Sin embargo, cuando el ambiente parecía volverse cuesta arriba, el conjunto paraguayo respondió con temple. A los 74 minutos, tras un penal sancionado a su favor con ayuda del VAR, Brahian Ayala asumió la responsabilidad y convirtió el 1-1, silenciando Matute y devolviéndole la ventaja en el global a su equipo.

Brahian Ayala y su celebración
Brahian Ayala y su celebración tras el 1-1 en Matute. Crédito: Conmebol Libertadores

Ese tanto fue determinante. No solo obligó a Alianza a remar nuevamente contra la corriente, sino que reafirmó la convicción de un plantel que entendió cómo jugar el partido emocional. En los minutos finales, el cuadro paraguayo defendió con orden y contó con la seguridad de su arquero Ángel Martínez, quien fue clave para sostener el empate.

Una celebración para la historia

Con el pitazo final, llegó el desahogo. Jugadores y comando técnico de la visita celebraron con intensidad en el centro del campo, abrazándose y levantando los brazos ante un estadio que pasó de la ilusión al silencio. La imagen fue potente: 2 de Mayo festejando su histórica clasificación en un escenario adverso y bajo la mirada de la hinchada rival.

Para el club paraguayo, la noche en la capital peruana quedará grabada como uno de los capítulos más importantes de su historia. No solo porque se trata de su estreno en la Copa Libertadores, sino porque logró superar su primera llave en el certamen más prestigioso del continente, demostrando que está listo para competir a nivel internacional.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal aguarda por 2 de Mayo

Ahora, 2 de Mayo avanzará a la Fase 2 del torneo, donde se medirá ante Sporting Cristal en una nueva prueba de alto calibre. El desafío será exigente, pero el impulso anímico tras lo conseguido en Lima refuerza la confianza de un equipo que ya demostró estar preparado para competir fuera de casa.

Más allá de lo que suceda en la siguiente instancia, la hazaña en Matute ya quedó grabada en la memoria de sus hinchas. En su debut continental, el conjunto guaraní dio el golpe, soportó la presión de un estadio repleto y celebró a lo grande en territorio enemigo.

Una noche épica que confirma que la Copa Libertadores siempre abre espacio para nuevas historias. Ahora, el reto de 2 de Mayo será mantener esa misma convicción ante los ‘celestes’ y continuar escribiendo páginas doradas en esta aventura internacional.

Temas Relacionados

Alianza LimaClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Eryc Castillo falló penal clave en Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por fase 1 vuelta de Copa Libertadores 2026

Cerca de finalizar el primer tiempo del encuentro desarrollado en Matute, la ‘Culebra’ desperdició una oportunidad clara para encarrilar la remontada contra el ‘gallo norteño’

Eryc Castillo falló penal clave

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Brahian Ayala se hizo cargo del lanzamiento desde los doces pasos con un ‘misil’ imposible de conjurar para Alejandro Duarte, quien propició la infracción con una mala salida ante un ataque visitante

El gol de penal de

Golazo de Luis Advíncula con espectacular derechazo en Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El lateral ‘blanquiazul’ sacó un potente remate que dejó sin reacción al arquero rival y permitió igualar la serie en Matute, desatando la euforia en las tribunas

Golazo de Luis Advíncula con

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

Luis Advíncula abrió el marcador con golazo al primer palo del portero paraguayo. Pero minutos después, la visita empató el marcador con gol de penal de Brahian Ayala. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima eliminado de la

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 6, fase 2: así van los equipos en el torneo

Se adelantó la sexta jornada por el Sudamericano de Clubes y se vivirá duelos emocionantes: Alianza Lima ganó a Regatas Lima y San Martín tendrá acción ante Rebaza Acosta

Resultados de la Liga Peruana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí designa

Gobierno de José Jerí designa como jefe de Prensa de la PCM al abogado que agilizó el indulto de Alberto Fujimori

¿Quién sería el nuevo presidente si José Jerí renuncia o lo vacan? Perfil y polémicas de los voceados en el Congreso

No van más: JNE informa que 80 candidatos renunciaron y 27 gestionan su retiro de las elecciones 2026

Si José Jerí renuncia antes de la convocatoria al Pleno extraordinario, ¿qué pasará con la Presidencia? Esto dicen exoficiales del Congreso

Renuncia Stephany Vega, mano derecha de José Jerí y asesora de la PCM: “La exposición ha afectado mi imagen y mi familia”

ENTRETENIMIENTO

Gaela Barraza cumple 18 años

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

Thamara Gómez conmueve al revelar la verdadera razón de su ausencia en los conciertos de Son del Duke: “Oren por mi mamá”

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

Alejandra Baigorria anuncia que ya está lista para ser mamá luego de exámenes médicos: “Estoy como cañón”

DEPORTES

Eryc Castillo falló penal clave

Eryc Castillo falló penal clave en Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por fase 1 vuelta de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Golazo de Luis Advíncula con espectacular derechazo en Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 6, fase 2: así van los equipos en el torneo