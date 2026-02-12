La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

Con el empate 1-1 en Matute, los paraguayos avanzaron a la fase 2 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

2 de Mayo vivió una noche inolvidable en Lima. En su primera participación en la Copa Libertadores, el club paraguayo no solo marcó su estreno internacional, sino que además superó su primera llave al eliminar a Alianza Lima. En el estadio Alejandro Villanueva, selló la clasificación a la Fase 2 del torneo con un global de 2-1 y desató una celebración eufórica en pleno territorio ‘blanquiazul’.

El equipo guaraní llegó a Matute con la ventaja mínima obtenida en la ida (1-0 en Paraguay), pero con la difícil misión de sostener el resultado en un escenario adverso y ante más de aproximadamente 30 mil hinchas alentando al cuadro ‘íntimo’. Lejos de intimidarse, el elenco dirigido por Eduardo Ledesma mostró carácter, orden y una enorme fortaleza mental para resistir la presión.

Durante largos pasajes del encuentro, el conjunto visitante soportó la intensa presión de Alianza Lima, que salió decidido a revertir la serie desde el primer minuto. El gol de Luis Advíncula a los 63’ hizo estallar el estadio y niveló el marcador global, poniendo a prueba la fortaleza anímica y la capacidad de reacción de 2 de Mayo en un ambiente totalmente adverso.

Sin embargo, cuando el ambiente parecía volverse cuesta arriba, el conjunto paraguayo respondió con temple. A los 74 minutos, tras un penal sancionado a su favor con ayuda del VAR, Brahian Ayala asumió la responsabilidad y convirtió el 1-1, silenciando Matute y devolviéndole la ventaja en el global a su equipo.

Brahian Ayala y su celebración tras el 1-1 en Matute. Crédito: Conmebol Libertadores

Ese tanto fue determinante. No solo obligó a Alianza a remar nuevamente contra la corriente, sino que reafirmó la convicción de un plantel que entendió cómo jugar el partido emocional. En los minutos finales, el cuadro paraguayo defendió con orden y contó con la seguridad de su arquero Ángel Martínez, quien fue clave para sostener el empate.

Una celebración para la historia

Con el pitazo final, llegó el desahogo. Jugadores y comando técnico de la visita celebraron con intensidad en el centro del campo, abrazándose y levantando los brazos ante un estadio que pasó de la ilusión al silencio. La imagen fue potente: 2 de Mayo festejando su histórica clasificación en un escenario adverso y bajo la mirada de la hinchada rival.

Para el club paraguayo, la noche en la capital peruana quedará grabada como uno de los capítulos más importantes de su historia. No solo porque se trata de su estreno en la Copa Libertadores, sino porque logró superar su primera llave en el certamen más prestigioso del continente, demostrando que está listo para competir a nivel internacional.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal aguarda por 2 de Mayo

Ahora, 2 de Mayo avanzará a la Fase 2 del torneo, donde se medirá ante Sporting Cristal en una nueva prueba de alto calibre. El desafío será exigente, pero el impulso anímico tras lo conseguido en Lima refuerza la confianza de un equipo que ya demostró estar preparado para competir fuera de casa.

Más allá de lo que suceda en la siguiente instancia, la hazaña en Matute ya quedó grabada en la memoria de sus hinchas. En su debut continental, el conjunto guaraní dio el golpe, soportó la presión de un estadio repleto y celebró a lo grande en territorio enemigo.

Una noche épica que confirma que la Copa Libertadores siempre abre espacio para nuevas historias. Ahora, el reto de 2 de Mayo será mantener esa misma convicción ante los ‘celestes’ y continuar escribiendo páginas doradas en esta aventura internacional.