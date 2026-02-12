Perú Deportes

Golazo de Luis Advíncula con espectacular derechazo en Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El lateral ‘blanquiazul’ sacó un potente remate que dejó sin reacción al arquero rival y permitió igualar la serie en Matute, desatando la euforia en las tribunas

La lateral peruano se reventó el arco al portero paraguayo y puso el 1-0 en Matute - Crédito: ESPN

Luis Advíncula se convirtió en el gran protagonista la noche de este miércoles 11 de febrero, en el choque entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El lateral ‘blanquiazul’ emergió en el instante más determinante del partido para igualar la serie con un auténtico golazo, encendiendo la esperanza en Matute.

Cuando el gol parecía negarse una y otra vez, apareció ‘Bolt’ para cambiar la historia. Desde el arranque del compromiso, el conjunto peruano mostró una actitud decidida. Consciente de la derrota 0-1 sufrida en Paraguay, salió con intensidad, presionando en campo rival y generando situaciones claras para abrir el marcador. Sin embargo, la falta de eficacia y las intervenciones del arquero visitante mantenían la tensión en las tribunas.

Alianza Lima lo intentó por todos los frentes. Centros al área, remates de media distancia y jugadas elaboradas que por momentos hacían pensar que el empate en la serie era cuestión de tiempo. Pero el gol no llegaba y la ansiedad comenzaba a jugar su propio partido. Hasta que, en el minuto 63, se rompió el hechizo.

La acción se gestó por la banda izquierda, pero un rechace corto de la defensa terminó favoreciendo a Advíncula, que se estaba proyectando por el sector derecho. Atento y bien posicionado, el lateral controló dentro del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un derechazo potente que se incrustó en el arco rival. El disparo, seco y colocado, dejó completamente estático al guardameta de 2 de Mayo.

Luis Advíncula celebró su primer
Luis Advíncula celebró su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Con este tanto, el exlateral de Boca Juniors igualó momentáneamente la serie y desató la euforia en el estadio Alejandro Villanueva. Jugadores, comando técnico e hinchas celebraron con desahogo un gol que no solo significaba el 1-0 en el partido, sino también la paridad momentánea en el marcador global, reavivando la ilusión ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores.

Luis Advíncula, más conocido por su velocidad y despliegue por la banda, demostró también su capacidad para aparecer en el área y definir como un delantero. Su celebración reflejó la tensión acumulada y el alivio de un equipo que había insistido durante más de una hora.

Dolorosa derrota en Matute

El tanto de Advíncula fue el premio a la perseverancia de Alianza Lima, que jamás renunció a la búsqueda del resultado. Pese a las imprecisiones en la definición durante el primer tiempo —incluida una ocasión manifiesta y un penal fallado— el equipo sostuvo la intensidad y el empuje hasta encontrar el ansiado gol.

Sin embargo, la alegría duró muy poco en las gradas. Los ‘íntimos’ no lograron administrar la ventaja y 2 de Mayo reaccionó con rapidez. A los 74 minutos, el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto paraguayo, con revisión del VAR, y Brahian Ayala se encargó de convertirlo en el 1-1, silenciando el estadio Alejandro Villanueva.

Brahian Ayala entró desde el banco de suplentes para marcar el empate parcial en condición de visita - Crédito: ESPN.

Tras el empate, Alianza Lima se volcó nuevamente al ataque en busca de recuperar la ventaja. Adelantó líneas, insistió por las bandas y generó varias situaciones de peligro, pero se topó con una defensa ordenada y con un Ángel Martínez sólido bajo los tres palos, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

2 de Mayo resistió la presión en los minutos finales y sostuvo la igualdad en Matute. Con el 1-1 en la vuelta y el 1-0 conseguido en la ida, el conjunto paraguayo cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que enfrentará a Sporting Cristal.

