Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto ‘crema’ buscará recuperar los puntos perdidos la jornada pasada, cuando reciba al ‘papá’, que viene de protagonizar una goleada apabullante. Conoce los horarios del cotejo

Guardar
A qué hora juegan Universitario
A qué hora juegan Universitario vs Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2026.

Universitario de Deportes se medirá en condición de local ante Cienciano hoy, viernes 13 de febrero, en un duelo válido por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Monumental será el escenario de una contienda entre dos escuadras que llegan con resultados irregulares, pero buscarán encontrar un rumbo claro.

El cuadro ‘crema’ viene de pasar por una semana atípica, entre reclamos y declaraciones debido al polémico penal que le cobraron en su contra en el reciente cotejo de visita con Cusco FC, que acabó 1-1, resultado que lo ubica en el cuarto lugar de la tabla con cuatro puntos.

Esto generó que la directiva de la ‘U’ realice un reclamo hacia la CONAR por las actuaciones de la terna arbitral (Kevin Ortega y Alejandro Villanueva). Dicha Comisión admitió errores en este compromiso y reconoció la difusión de audios del VAR en adelante.

Ahora, el técnico Javier Rabanal tendrá que formar su once titular a última hora por las dudas de Anderson Santamaría, Edison Flores y José Rivera por problemas físicos. Eso sí, se espera el ansiado debut del ‘9′, Sekou Gassama.

Los 'cremas' empataron 1-1 en Cusco, aunque vivieron polémica por penal de rival. (Video: L1MAX)

Por otro lado, Cienciano perdió con Melgar en la jornada 1 del Torneo Apertura y después apabulló en casa por 6-1 a Juan Pablo II, de ahí que se encuentre en la casilla 6 con tres unidades.

Carlos Garcés asoma como la principal figura del elenco cusqueño al sumar tres goles en el campeonato local. Alejandro Hohberg y Neri Bandiera son otros jugadores que también han sido protagonistas en este arranque.

No obstante, el ‘papá’ no tendrá a su plantel completo debido a la lesión del extremo uruguayo, Cristian Souza. Álvaro Rojas tampoco estará disponible por la cláusula de cesión desde la ‘U’.

Historial de enfrentamientos

Universitario y Cienciano se han visto las caras en 49 enfrentamientos a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si hacemos un balance general, nos daremos cuenta de que los ’cremas’ tienen 25 triunfos, contra ocho del ‘papá’ y 16 empates.

El último encuentro se dio el 26 de julio del año pasado, en el marco de la jornada 2 del Torneo Clausura. El estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco fue testigo de una paridad 1-1 entre ambos equipos. Alex Valera anotó para los ‘merengues’, mientras que Alejandro Hohberg completó el marcador final.

'Cremas' y 'rojos' igualaron 1-1 en la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. (L1 Max)

A qué hora juega Universitario vs Cienciano

El Universitario vs Cienciano, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, se disputará el viernes 13 de febrero en el estadio Monumental. El inicio está programado para las 20:30 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); mientras que en Bolivia y Venezuela comenzará a las 21:30 horas.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay el encuentro arrancará a las 22:00 horas. Para la afición en México, el duelo está previsto para las 19:30 horas, y en España se jugará a las 02:30 horas de la madrugada del sábado 14.

Canal TV del Universitario vs Cienciano

El partido entre Universitario y Cienciano se llevará a cabo en el estadio Monumental y será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en los principales operadores del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming Liga 1 Play, que ofrece el servicio bajo suscripción mensual desde S/. 22,99.

De la misma manera, el portal de Infobae Perú realizará una cobertura en vivo que incluirá información previa, seguimiento minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles del desarrollo del partido.

Anuncio del Universitario vs Cienciano
Anuncio del Universitario vs Cienciano por Torneo Apertura 2026. - créditos: Universitario

Temas Relacionados

Universitario de DeportesCiencianoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El conjunto ‘blanquiazul’ tendrá una exigente prueba frente al elenco de Comas en un duelo determinante para las aspiraciones de ambos en el campeonato. Revisa aquí toda la información del encuentro

Alianza Lima vs Géminis: día,

Julio César Uribe llamó a la reflexión tras la derrota de Alianza Lima en Copa Libertadores: “No debemos alegrarnos con la desgracia del otro”

El ‘Diamante’ lamentó la eliminación de los ‘blanquiazules’ a manos de 2 de Mayo en Matute. “Debemos cambiar el chip negativo y tóxico”, consignó

Julio César Uribe llamó a

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

La Junta de Acreedores realizará un balance de los últimos acontecimientos en Alianza Lima, que vive días demasiados convulsos por casos de indisciplina, separaciones y una eliminación sonrojante en Libertadores

Aliancistas del Perú tomó acciones

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las declaraciones del periodista deportivo provocaron una ola de críticas al atribuir el penal errado del extremo ecuatoriano a un factor racial

Indignación por comentario racista de

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

El héroe de la gesta del Club 2 de Mayo no sale de su asombro por la manera en cómo el ‘Depredador’ se desmarcó de un tiro clave con el que se pudo cambiar el rumbo del cruce en Matute

Brahian Ayala, goleador que eliminó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PCM y Fuerza Popular en

PCM y Fuerza Popular en contra de la vacancia de José Jerí por basarse en hechos “sin pruebas” y “elucubraciones”

Darwin Espinoza: autorizan levantamiento del secreto de comunicaciones del congresista por caso ‘Ley del Atún’

Kelly Portalatino tiene fuerte altercado con médica en hospital de Arequipa: personal de salud la increpó y la tildó de ‘corrupta’

Roberto Kamiche retira respaldo al Pleno extraordinario y Fernando Rospigliosi afirma que solo 28 firmas son válidas: ¿qué pasó?

Prófugo Vladimir Cerrón presenta demanda contra el Estado: pretende pago de S/ 8.6 millones por “daño moral”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina le recuerda a Sofía Franco su accidente tras cuestionar a Laura Spoya: “Corrió como prófuga y vecinos la atraparon”

Magaly Medina cuestiona versión de Laura Spoya tras accidente: “¿Hasta las 3 de la mañana solo tomaste agua?”

Laura Spoya revela detalles de la dedicada operación a la que será sometida: “Tengo dos vértebras fracturadas. Estoy en UCI”

Magaly Medina responsabiliza de su bajo rating al programa de Suheyn Cipriani y Miguel Arce: “Nunca he tenido un buen ‘colchón’”

Melcochita desmiente que se quedará en EE.UU. y confirma su regreso al Perú: “Tengo contratos pendientes”

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis: día,

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Julio César Uribe llamó a la reflexión tras la derrota de Alianza Lima en Copa Libertadores: “No debemos alegrarnos con la desgracia del otro”

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”