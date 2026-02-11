Perú Deportes

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

Pedro Garay, exjugador del club ‘rimense’, expresó su opinión sobre la incorporación de la ‘Roca’ y el ‘Rayo’ a Alianza Lima, luego de que no se concretara su retorno a La Florida

El exreferente de Sporting Cristal habló de la actualidad del club 'celeste' y del no haber podido concretar el retorno de la 'Roca' ni del 'Rayo'. (Video: TV Perú / TV Perú Deportes)

Sporting Cristal atraviesa un inicio complicado en el Torneo Apertura 2026, sin triunfos en las dos primeras jornadas. La falta de eficacia en ataque, con cuestionamientos hacia Felipe Vizeu, y las falencias defensivas han generado inquietud en la afición. Las críticas al plantel se han incrementado, en un contexto donde el club acumula cinco años sin conquistar el campeonato nacional.

La presión aumenta ante los cuestionamientos al proceso deportivo y la búsqueda de referentes en el vestuario. El club, que en la década pasada consiguió cinco campeonatos, atraviesa una etapa en la que los aficionados exigen resultados inmediatos y figuras representativas. En este contexto, la voz de exjugadores históricos adquiere relevancia.

Pedro Garay sobre la escasez de ídolos en Sporting Cristal

Pedro Garay, referente e ídolo de Sporting Cristal, manifestó públicamente su preocupación por la situación actual del club. “Se sufre y a uno le incomoda que una institución que ha conseguido muchas cosas, un tricampeonato y una final de Copa Libertadores, ahora lleve cinco años sin poder salir campeón”, fueron sus primeras palabras en diálogo con TV Perú Deportes.

2020 fue la última temporada
2020 fue la última temporada donde Sporting Cristal obtuvo el título nacional. - créditos: Sporting Cristal

El ‘Pelado’ remarcó su vínculo permanente con la institución y su disposición a mantener viva la historia ‘rimense’: “Yo no tengo problema con la gente de Sporting Cristal. Inclusive siempre voy y visito a la gente, a la directiva, a los excompañeros, a esos que siempre pasan por el club, para tratar de llevar alegría, llevar todo, llevar esa historia que hemos hecho con Sporting Cristal”.

El exfutbolista paraguayo también abordó la falta de líderes en el plantel actual: “Yo no veo un jugador identificado, que se considere como un ídolo. Falta gente que pueda ser considerada como ídolo. En el caso de Yotún, puede ser”, señaló.

Esta percepción se intensificó tras la reciente decisión de Pedro Aquino y Luis Advíncula —futbolistas formados en las divisiones menores de Sporting Cristal— de optar por jugar en Alianza Lima. “Aquino y después Advíncula. Hasta ahora no encuentro cuál fue el motivo para que ellos puedan elegir Alianza Lima. Yo pienso que ellos aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta. Que cada uno sabe cuál es la situación y entonces pienso que ellos optaron yéndose a Alianza Lima por la parte económica”.

El exjugador también se refirió a la reacción de la hinchada ante estas decisiones: “Entiendo perfectamente la reacción del hincha. Cualquiera le va a molestar. Yo me acuerdo también cuando Jorge Soto fue a Alianza Lima, inclusive Jorge también llegó a besar la camiseta de Alianza Lima”. La ausencia de ídolos consolidados y de figuras que permanezcan en la institución alimenta la sensación de desapego entre los aficionados, que hoy reclaman nombres propios con sentido de pertenencia.

El mediocampista 'celeste' se refirió a la elección de su amigo y excompañero. (Video: JB DEPORTES 30)

Julio César Uribe sobre la actualidad de Sporting Cristal

La situación de Sporting Cristal también fue analizada por Julio César Uribe, director general de fútbol de la entidad. “En el fútbol, los proyectos sólidos se construyen con planificación, estabilidad y respaldo. Desde el área deportiva, valoramos el apoyo de marcas que entienden el alto rendimiento, el trabajo constante y la importancia de pensar a largo plazo”, precisó en una reciente conferencia de prensa.

En sus declaraciones, el ‘Diamante’ enfatizó que el club mantiene sus objetivos a pesar de los resultados iniciales y pidió calma tras los dos primeros encuentros sin victorias: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos, no por dos partidos nos vamos a deprimir ni mucho menos, sino al contrario, cuando uno pierde y sabe interpretar su derrota, se hace más grande. Eso es lo que nosotros pensamos como institución”.

