Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El delantero anotó de penal el empate en el Garcilaso. (Video: L1MAX)

Facundo Callejo emparejó el marcador para Cusco FC en el juego ante Universitario de Deportes. A escasos minutos del final del encuentro, el juez Kevin Ortega señaló el punto blanco del área de Diego Romero luego que el VAR le notificara de una falta de Williams Riveros. El ‘Torero’ anotó el primer tanto de los ‘dorados’ en la temporada, quienes rescatan un punto vital en casa.

El referí nacional fue advertido por el Sistema de Video Arbitraje (VAR) de una posible infracción de Williams Riveros contra Aldair Fuentes. Pese a que el defensor ‘dorado’ no reclamó la acción, los jueces en la cabina recomendaron a Kevin Ortega observar la acción en la pantalla. El árbitro FIFA consideró que el defensor paraguayo cometió falta y marcó el penal a favor de los locales.

Ortega amonestó a Riveros y también a Martín Pérez Guedes por protestar. El comando técnico de Javier Rabanal se mantuvo en la misma línea y los jugadores en campo no paraban de reclamarle al colegiado. De igual manera, la pena estaba marcada.

Gol de penal de Facundo Callejo para el 1-1 de Cusco FC vs Universitario por Liga 1 2026. Crédito: L1 MAX.

Facundo Callejo se encargó de la ejecución y evitó que Diego Romero redondee una actuación sobresaliente en la noche cusqueña. El delantero argentino la puso en un lugar imposible para el golero nacional y sentenció la igualdad que le da el primer punto en el campeonato a la escuadra de Miguel Rondelli.

Álex Valera abrió la cuenta

El tanto de Álex Valera ocurrió justo cuando Cusco FC ejercía una fuerte presión sobre el conjunto estudiantil. Antes de la anotación, el portero Diego Romero sostuvo el cero con dos intervenciones espectaculares que evitaron la caída de su arco. Una vez que el equipo visitante superó el asedio, Jairo Concha conectó con José Carabalí. El volante envió un pase preciso que permitió al ecuatoriano alcanzar la línea de fondo tras un gran despliegue físico.

Carabalí asistió a Valera, quien definió sin resistencia ante la floja marca de la zaga dirigida por Miguel Rondelli. En esta acción, el atacante de la selección peruana venció la resistencia de Pedro Díaz. El duelo tuvo un matiz especial, pues el jugador más valioso de la temporada anterior superó al portero que destacó como el mejor del 2025.

El delantero abrió el marcador en Cusco por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Esta conquista representa la segunda ocasión en la que Valera anota frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Anteriormente, en el Clausura 2023, marcó un empate crucial para el equipo que lideraba Jorge Fossati antes de obtener el título nacional.

Con este gol, el capitán de Universitario confirma su excelente momento al registrar dos dianas en las dos primeras fechas de la Liga 1. El artillero, natural de Pomalca, también anotó en el debut contra ADT en el Estadio Monumental. Así, Valera mantiene el nivel que lo consagró como la figura principal de su club durante todo el 2025.

¿Cómo quedan Universitario y Cusco FC en la tabla del Torneo Apertura 2026?

Tras el empate por 1-1 en la ‘Ciudad Imperial’, Universitario de Deportes y Cusco FC experimentan sensaciones opuestas en la tabla de posiciones. El conjunto estudiantil suma ahora cuatro unidades y ocupa la segunda casilla del torneo, pero dejó ir una oportunidad vital de encadenar su segundo triunfo.

Tabla de la Liga 1 tras el empate entre Cusco FC y Universitario de Deportes. Crédito: Sofascore.

Los dirigidos por Javier Rabanal no pudieron asegurar los tres puntos en una plaza compleja y ante un rival que aspira a pisarles los talones nuevamente durante esta temporada.

Por su parte, el equipo de Miguel Rondelli respira hondo con este resultado, ya que rescató su primer punto del año y evitó su segunda derrota oficial de forma consecutiva. De momento, los cusqueños se ubican en el decimoquinto puesto de la clasificación general.