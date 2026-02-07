Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Universitario vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

El duelo destacado de la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tendrá como protagonistas a Universitario de Deportes y Cusco FC. El enfrentamiento se disputará hoy, sábado 7 de febrero, reuniendo al vigente campeón y al último subcampeón del fútbol peruano.

Ambos equipos han incorporado refuerzos clave con el objetivo de afrontar no solo el torneo nacional, sino también la fase de grupos de la Copa Libertadores. La expectativa es alta, ya que se espera un partido de alto nivel entre dos planteles que aspiran a protagonizar la temporada.

La transmisión del partido entre Universitario y Cusco FC estará a cargo de L1 Max, canal que ostenta los derechos exclusivos de la Liga 1 2026. Esta señal, gestionada por 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol, se encuentra disponible en operadores como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, también en Movistar TV.

Los aficionados pueden seguir el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play, así como en la plataforma Movistar Play para quienes tengan suscripción. Ambas opciones permiten ver el partido en tablets, móviles, computadoras y otros dispositivos.

Desde la web, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en la ‘Ciudad Imperial’, con análisis previo, actualizaciones en tiempo real, goles y todas las incidencias relevantes del compromiso.

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC

El choque entre los ‘cremas’ y los ‘dorados’ juegan hoy, sábado 7 de febrero, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El horario establecido es a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 21:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 22:00 horas.

Universitario se enfrentará a Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

Así llega Universitario y Cusco FC al partido

Universitario de Deportes buscará encadenar su segunda victoria consecutiva en el torneo, tras superar por 2-0 a ADT. El objetivo es sumar otros tres puntos y consolidarse como uno de los favoritos al título, venciendo a un rival directo en su propio estadio.

Javier Rabanal tendrá dos bajas importantes tras las lesiones de Edison Flores, Andy Polo y José Rivera. El DT armó una alineación con varias sorpresas, donde se marcará la reaparición de Williams Riveros luego de ser inscrito como extranjero. El popular ‘Tarzán’ volverá a la zaga ‘crema’ y debutará en la temporada.

Además, Sekou Gassama no será considerado porque sigue trabajando en el tema físico y Matías Di Benedetto continúa con sus trámites de nacionalización para ser anotado como peruano.

En contraste, Cusco FC llega tras una derrota por 1-0 ante Alianza Atlético en Sullana, aunque su fortaleza como local y la altitud jugarán a su favor. El historial reciente muestra paridad: la última vez que se enfrentaron, la ‘U’ se impuso 3-2 en el Monumental, pero en el duelo previo en la ‘Ciudad Imperial’, los dirigidos por Miguel Rondelli ganaron 2-0.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: L1MAX)