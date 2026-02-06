Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Los 'cremas' sufrirán ausencias para visitar a los 'dorados' en el 'Ciudad Imperial'

El desafío para Universitario de Deportes en el inicio del Torneo Apertura 2026 será doble: deberá enfrentar a Cusco FC en un contexto exigente por la altura y, además, encarar el partido con bajas importantes en su plantel.

El entrenador Javier Rabanal determinó que Edison Flores no estará disponible, ya que arrastra una molestia muscular leve. La decisión busca evitar el riesgo de una lesión mayor, considerando la seguidilla de partidos que enfrenta el equipo y el temor a perder al atacante por un periodo más prolongado en una etapa clave del campeonato.

La situación se complica con la duda sobre Andy Polo, quien sigue bajo observación médica y tiene pocas probabilidades de jugar. Con siete compromisos programados en menos de un mes, el comando técnico ha optado por priorizar la salud física de los jugadores, privilegiando el cuidado del plantel por encima de la urgencia de sumar puntos en la tabla.

Y así como habrán ausencias, también se marcará una reaparición: Williams Riveros volverá al equipo tras definirse su tema de nacionalización. El paraguayo no pasó el examen y fue inscrito como extranjero en el torneo local.

Alex Valera, Yuriel Celi, Edison Flores, Jorge Murrugarra y Andy Polo cerrando entrenamientos en Campo Mar. - Crédito: Universitario

¿Quiénes reemplazarán a Edison Flores y Andy Polo?

La estrategia de Javier Rabanal frente a las ausencias clave busca preservar la intensidad competitiva sin poner en riesgo a sus figuras principales. Lisandro Alzugaray surge como la principal opción ofensiva para suplir a Edison Flores, mientras que Álex Valera asume el rol de referente en el área, encargado de liderar el ataque crema.

En defensa, el equipo confía en una estructura consolidada. Anderson Santamaría regresa al once inicial tras dejar atrás una lesión y se perfila como compañero de Williams Riveros, ya habilitado tras superar inconvenientes administrativos. La solidez de esta dupla será determinante para resistir el asedio de Cusco FC, conjunto que aprovecha la ventaja de jugar en altura y suele capitalizar cualquier error defensivo del rival.

“Todos pensábamos que Hugo Ancajima partía con ventaja para hacer el reemplazo de Andy Polo, probó a César Inga de carrilero por derecha, José Carabalí por izquierda”, explicó Gustavo Peralta en L1 Max.

Lizandro Alzugaray se perfila como titular en Universitario vs Cusco FC. (Universitario)

El ‘Tunche’ Rivera no viajará a Cusco

La presencia de José Rivera estaba en duda debido a una lesión que presentó en los últimos días. A pesar que se informó que su golpe no sería de consideración, Javier Rabanal decidió no incluirlo en la lista de viajeros a Cusco. El ‘Tunche’ es la tercera baja que tendrá Universitario de Deportes para chocar con Cusco FC.

“Finalmente el “Tunche” Rivera no viajará a Cusco. Como se informó ayer, tuvo un golpe en el hombro y no parecía ser nada complicado pero el dolor persiste. En su lugar concentra y viaja el argentino Héctor Fertoli”, informó Peralta en sus redes sociales.

José 'Tunche' Rivera acumula 29 partidos en 2025 con Universitario, con los que anotó 8 goles en la Liga 1. - créditos: Universitario

Dónde ver Universitario vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Universitario y Cusco FC podrá verse exclusivamente por L1 MAX, señal que ostenta los derechos de la liga peruana. Los seguidores tendrán la opción de disfrutar la transmisión tanto en televisión como en la plataforma de streaming, compatible con dispositivos móviles y ordenadores.

La emisión será gratuita para usuarios de Movistar en los canales 14 y 714 en alta definición, además de estar disponible a través de Movistar Play para quienes cuenten con suscripción. Por otra parte, Infobae Perú brindará una cobertura especial desde Cusco, con actualizaciones en tiempo real, información previa y todos los detalles del desarrollo del partido.