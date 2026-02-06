Pedro García hizo baño de ruda a Pablo Guede para cortar mala suerte de Alianza Lima: “Esa pelota que no entró, esta vez pueda entrar”

Pedro García hizo baño de ruda a Pablo Guede para cortar mala suerte de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026

Mientras todos criticaban a Pablo Guede por la dura derrota por 1-0 contra 2 de Mayo en Paraguay, Pedro García optó por darle una insólita recomendación al técnico argentino para que pueda clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

El periodista deportivo aconsejó al DT realizarse un baño de ruda para cortar la mala racha ya que desde su llegada solo le pasaron cosas malas: la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, bajas de Luis Advíncula y Luis Ramos en la previa del debut del torneo internacional, y las lesiones de Esteban Pavez y Cristian Carbajal en pleno partido.

La sugerencia de Eloy no pasó desapercibida y se volvió viral en redes sociales. Y no quedó ahí, el comunicador sorprendió al realizarle una baño de ruda a Guede en su programa ‘Vamos al VAR’. Ese divertido momento generó muchas reacciones y fundamentó que la suerte influye en el fútbol.

“Con toda la buena onda del mundo para que Alianza Lima, como representante peruano en la Copa Libertadores, pueda repetir la faena y se meta en la zona de grupos. Y porque la suerte en el fútbol también existe, si no, pregúntele a Carlos Bilardo, que ganó un mundial porque él creía que si se le cruzaba el técnico o rival por delante, lo salaba. Bilardo ganó un mundial creyendo que él, cruzándose por delante del técnico rival en la salida de los equipos, le tiraba como la mala suerte”, precisó Pedro en medio del asombro del ‘Tanke’ Arias y Alan Diez.

¿Pablo Guede usó ruda cuando dirigió a Colo Colo?

Pedro García hizo el ritual de la ruda pidiendo que los goles que se falló Alianza Lima en Paraguay, pueda concretar en Matute este miércoles 11 de febrero por la partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

“Con la mejor buena onda para el profe Pablo Guede, para Alianza Lima y para la recuperación del equipo blanquiazul que pretende meterse en la zona de grupos de la copa, un poquito de ruda para justamente mejorar la buena vibra para que esa pelota que no entró tal vez caiga en los pies precisos y pueda entrar. ¿Te acuerdas de Cavani cuando se le pasó la bola por la guacha? ¿Tú no crees que intervino algo casi paranormal? La diosa fortuna, la mala suerte para él y buena fortuna para Alianza“, comentó el periodista deportivo.

Además, Eloy reveló que Pablo Guede ya usó la ruda para cortar mala racha cuando dirigió en Colo Colo.

“Estoy seguro de que el profe no se va a enojar por el dato de salida y estoy seguro de que el profe no se va a enojar. ¿Tú sabes quién alguna vez dirigiendo en Chile utilizó la ruda en su vestuario? El profe Guede. Lo vi en una página chilena. Entonces lo va a tomar bien“, finalizó.

¿Qué le dijo Pedro García a Pablo Guede tras perder con 2 de Mayo?

El periodista deportivo analizó la derrota de Alianza Lima frente 2 de Mayo en Paraguay y aseguró que la mala suerte rodeó al equipo de Pablo Guede.

“Tenemos mucho tema de la superstición y tal. Yo te lo juro, te lo juro que le sugiero un baño de ruda, porque, cuando Pablo Guede llega al Perú, ocurre lo que ocurre con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Luis Advíncula, no puedo ir, me lesioné. Luis Ramos, suplente, no va. No va Zambrano, no va Peña, no va Trauco, no va Advíncula, no va Ramos. Y encima en el partido se lesiona Esteban Pavez, se lesiona Carbajal. Siete ausentes versus el equipo que pudo haber tenido. Está, sinceramente, muy distanciado de los científicos lo que estoy hablando, pero te lo digo, la cultura popular le recomendaría un baño de ruda al buen Pablo Guede”, disparó Eloy en el programa ‘Vamos a VAR’.