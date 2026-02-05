Ignacio Buse y la gran incógnita del Perú vs Alemania: ¿por qué no fue elegido para jugar ‘singles’ en Copa Davis?

Ignacio Buse entrenando en la previa del Perú vs Alemania por Copa Davis 2026. Crédito: FPT

La serie entre Perú y Alemania por los 'qualifiers’ de la Copa Davis 2026 dejó una decisión que no pasó desapercibida: Ignacio Buse, actual primera raqueta del país, no fue considerado para ninguno de los duelos individuales. En su lugar, el capitán del equipo patrio, Luis Horna, optó por reservarlo y alinearlo únicamente en el partido de dobles.

La determinación generó sorpresa tanto en el entorno del tenis peruano como entre los aficionados, pero responde a una planificación previamente establecida. Buse viene atravesando un proceso de recuperación progresivo tras una delicada lesión en el talón de Aquiles, que lo obligó a detener por completo su actividad competitiva desde noviembre de 2025, cuando disputó su último encuentro oficial.

Se trató de una dolencia de cuidado, que requirió tiempo, paciencia y un trabajo de rehabilitación minucioso. El proceso no solo implicó una exigente recuperación física, sino también un desafío mental y emocional para el joven tenista, quien debió afrontar varios meses alejado de la competencia y de la dinámica del circuito profesional.

Pese a que el tenista peruano ya se encuentra recuperado y fue convocado para integrar el equipo nacional en esta serie decisiva, Lucho Horna consideró que forzarlo en partidos de singles —que implican mayor desgaste físico y exigencia— podía representar un riesgo innecesario en esta etapa de su retorno.

El 'Colorado' compartió sus sensaciones tras integrarse al equipo peruano en Alemania para los 'qualifiers' de Copa Davis. (Video: FPT)

La postura de Luis Horna y el plan de regreso progresivo

En la previa de la serie ante Alemania, Luis Horna señaló que Buse se encuentra en la última fase de su recuperación y que su presencia en la convocatoria confirma que está apto para volver a competir, aunque bajo un esquema controlado.

“Está en la última etapa de recuperación. Si está acá es porque físicamente ya está apto para volver a competir. Está claro que no compite desde noviembre del año pasado y que ha tenido una lesión que ha sido de cuidado”, explicó el capitán, quien además resaltó el trabajo coordinado con el entorno del jugador.

Horna detalló que ha existido una comunicación constante con el entrenador, el preparador físico y el fisioterapeuta de Buse, lo que permitió establecer con claridad qué cargas de competencia son recomendables y cuáles deben evitarse por el momento. En esa línea, el dobles aparece como el escenario ideal para facilitar su regreso sin exponerlo a un sobreesfuerzo.

El capitán peruano subrayó que la planificación no está centrada únicamente en esta serie ante Alemania, sino en el futuro inmediato del tenista dentro del circuito profesional. El objetivo principal es que ‘Nacho’ retome la competencia de forma sostenida y sin recaídas, con la mira puesta en el inicio de su temporada en el circuito ATP.

“No es solo para la Copa Davis. Nacho ya está listo para empezar a competir nuevamente en el circuito y, después de esta serie, empezar su año en Buenos Aires”, sostuvo Horna, dejando en claro que la prioridad es preservar la salud del jugador a largo plazo.

Los cruces del Perú vs Alemania, con Ignacio Buse participando en la categoría de duplas.

¿Puede cambiar la alineación durante la serie?

Si bien la decisión inicial es no utilizar a Ignacio Buse en los singles, el reglamento de la Copa Davis permite modificar la alineación en función del desarrollo de la serie. Luis Horna evaluará día a día el estado físico del jugador y, en caso de considerarlo óptimo, podría alinearlo en alguno de los duelos individuales finales.

Eso sí, de darse esa situación, ‘Nacho’ no estaría contemplado para los primeros partidos de la serie ante Alemania, ya agendados con Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como singlistas principales del equipo peruano.