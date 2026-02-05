Perú Deportes

Debut con preocupación en Alianza Lima: Esteban Pavez salió lesionado ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

En su primer partido oficial con el club ‘blanquiazul’, el volante chileno recibió un fuerte golpe en la rodilla y tuvo que abandonar el campo de juego

En su lugar tuvo que entrar Alessandro Burlamaqui.

El estreno de Esteban Pavez con la camiseta de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 dejó sensaciones encontradas en el conjunto ‘blanquiazul’. El volante chileno, recientemente incorporado al plantel ‘íntimo’, tuvo la oportunidad de debutar como titular en el primer cruce continental ante el Club 2 de Mayo, pero no pudo completar el compromiso tras sufrir una lesión que encendió las alarmas en el comando técnico.

Pese a haber sido anunciado oficialmente apenas la semana pasada, Pavez se ganó rápidamente la confianza del entrenador Pablo Guede, un técnico que conoce bien por experiencias previas y que no dudó en incluirlo desde el arranque en un partido de alta exigencia internacional. La decisión evidenció la importancia que el mediocampista puede tener en el esquema del estratega argentino, especialmente por su experiencia y capacidad para ordenar el mediocampo.

El volante chileno fue parte del once inicial en el duelo disputado en el Estadio Río Parapití, en Paraguay, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Libertadores. Durante gran parte del encuentro, se mostró participativo, buscando darle equilibrio al equipo y aportando en la salida desde el fondo, en un partido trabado y de mucha fricción.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 77 minutos del encuentro, el debut del mediocampista tomó un giro inesperado. Tras una acción disputada en el mediocampo, Pavez sufrió un fuerte golpe en la rodilla que lo dejó tendido en el césped por algunos instantes. Visiblemente afectado y con claras muestras de dolor, el chileno intentó continuar, pero finalmente tuvo que abandonar el campo, siendo reemplazado por decisión del cuerpo técnico.

La preocupación de Pablo Guede
La preocupación de Pablo Guede tras la lesión de Esteban Pavez.

Su salida generó preocupación inmediata tanto en el banco de suplentes como entre los hinchas de Alianza Lima, conscientes de que el futbolista había llegado como una pieza clave para afrontar los retos internacionales y locales de la temporada. El mediocampista se retiró del terreno de juego con evidentes molestias, y ahora quedará a la espera de los exámenes médicos correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y los plazos de recuperación.

Un duro golpe para Alianza Lima

Este contratiempo representa un golpe para Alianza Lima, que apostó por la jerarquía y experiencia de Esteban Pavez para fortalecer su mediocampo en su lucha por llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, la posible ausencia del chileno podría obligar a Guede a replantear su esquema de cara a los próximos compromisos, tanto en el torneo continental como en la Liga 1.

Tras el final del partido en Paraguay, se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el estado físico del volante. Mientras tanto, el debut de Pavez, que prometía ser un punto de partida ilusionante, quedó marcado por la incertidumbre y la preocupación en el entorno ‘blanquiazul’.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay.

La misión de dar vuelta la serie en Matute

Alianza Lima no logró regresar de Paraguay con un resultado favorable. El equipo dirigido por Pablo Guede cayó en el duelo de ida ante 2 de Mayo, en un encuentro parejo que se definió en los minutos finales. Un golazo de Diego Acosta, convertido en solitario sobre el cierre del tiempo reglamentario, le dio la victoria al conjunto local.

Tras este resultado, el elenco ‘íntimo’ está obligado a revertir la serie en condición de local. Con el respaldo de su hinchada, buscará hacerse fuerte en Matute y superar a su rival en el marcador global para acceder a la Fase 2 del certamen. Sin embargo, en tienda blanquiazul son conscientes de que la tarea no será sencilla y que deberán mostrar una mejor versión para seguir con vida en la Copa.

