Super Bowl LX 2026: día, hora y canal TV del evento más esperado de fútbol americano.

El esperado Super Bowl LX tendrá como protagonistas a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, quienes aseguraron su pase tras una intensa serie de partidos en las finales de conferencia de la NFL de la temporada 2025. El enfrentamiento representa una reedición del duelo que definió el título en 2015, cuando los Pats se impusieron 28-24 y quedó grabado en la memoria de los aficionados.

El camino de los Patriots hacia la final estuvo marcado por una victoria ajustada de 10-7 contra los Denver Broncos en el Campeonato de la AFC. Antes, el conjunto de Denver había conseguido su clasificación al vencer en tiempo extra a los Buffalo Bills, mientras que New England había dejado sin opciones a los Houston Texans con un triunfo contundente.

Por el lado de la NFC, los Seahawks lograron imponerse en un cerrado encuentro a los Los Ángeles Rams por 31-27. El equipo de Seattle venía de superar con autoridad a los San Francisco 49ers en la ronda divisional, mientras que los Rams habían avanzado tras derrotar en tiempo extra a los Chicago Bears.

El trayecto de ambos campeones de conferencia comenzó en la ronda divisional, ya que partieron como primeros sembrados y disfrutaron de descanso en la primera etapa de los playoffs.

De este modo, el duelo entre New England y Seattle adquiere un matiz especial, no solo por el título en juego sino por el recuerdo de aquel Super Bowl XLIX. La expectativa crece entre los seguidores de ambos equipos, que vuelven a verse las caras en el escenario más importante del fútbol americano profesional.

El último ganador del Super Bowl fue Philadelphia Eagles.

Programación del Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks

Este evento se desarrollará el próximo domingo 8 de febrero desde las 18:30 horas de Perú en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, que tiene un aforo para 68 mil 500 espectadores.

En cuanto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Faltan cuatro días para el Super Bowl 2026.

Dónde ver Super Bowl 2026: canal TV en Perú

En Perú y en los demás países de Latinoamérica, las señales habilitadas para ver el Super Bowl 2026 serán ESPN y FOX Sports. Estos canales transmitirán en directo el encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks, convirtiéndose en las únicas opciones disponibles para seguir el juego en tiempo real.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este evento en su página web. Con todas las incidencias, detalles y declaraciones del partido. No te lo puedes perder.

Show musical con Bad Bunny

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero en San Francisco. El artista puertorriqueño, de 31 años, actuará ante una audiencia global de cientos de millones de personas durante uno de los eventos con mayor alcance del año. Su participación no tendrá remuneración adicional, ya que la NFL mantiene la política de no pagar a los artistas principales por este espectáculo.

En septiembre de 2025, Bad Bunny anunció que no ofrecería conciertos en Estados Unidos durante su gira mundial de 2026, según Forbes. Dos semanas después, la NFL lo seleccionó para liderar el show de medio tiempo, una decisión que evidencia el crecimiento de la música latina y la estrategia de la liga para ampliar su público internacional.

El cantante puertorriqueño estará presente en el entretiempo del New England Patriots vs Seattle Seahawks.