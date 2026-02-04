Entradas de la fecha 5 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Entradas de la fecha 5 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 atraviesa uno de sus momentos más intensos con la disputa de la Fase 2. El avance de la competencia se refleja en la creciente emoción de cada jornada, especialmente tras los encuentros del último fin de semana.

Los días sábado 7 y domingo 8 de febrero, los diez clubes que participan en el torneo se preparan para afrontar partidos cruciales correspondientes a la quinta fecha. Cada resultado puede ser determinante para acercarse a los puestos de privilegio y sostener las aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa.

Precios de entradas

La Federación Peruana de Vóley ha puesto en marcha el proceso de venta de entradas para los partidos de la próxima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Desde las 12:00 horas de hoy, miércoles 4 de febrero, los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Joinnus.

La posibilidad de asegurar un lugar en los encuentros más esperados de la jornada incrementa la expectativa entre los seguidores del vóley nacional. El acceso anticipado a las entradas busca facilitar la presencia de hinchas en los estadios y garantizar un ambiente vibrante en cada partido.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

¿Cómo llegan los equipos para la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

El cierre de la última jornada de la Liga Peruana de Vóley dejó uno de los encuentros más vibrantes: Alianza Lima logró imponerse ante San Martín en un duelo que se resolvió en el quinto set. El triunfo por 3-2 en el tie-break permitió a las íntimas celebrar una revancha y evidenciar fortaleza bajo presión.

Con este resultado, las ‘blanquiazules’ llegan motivadas a su próximo compromiso frente a Olva Latino, que aún no ha sumado victorias en la Fase 2. Mientras tanto, las ‘santas’ se preparan para enfrentar a Deportivo Soan, equipo que atraviesa un buen momento tras obtener tres triunfos consecutivos.

En la cima del torneo permanece a la ‘U’, que viene de vencer a Regatas Lima y buscará mantener su racha positiva ante Atlético Atenea, uno de los rivales más exigentes de esta etapa. La quinta fecha también destacará por los choques entre Regatas Lima y Géminis, bajo la dirección de Natalia Málaga, y el enfrentamiento entre Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta, decisivo para las aspiraciones de ambos clubes.

Continúa la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes con la disputa de la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Programación de la fecha 5 por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 7 de febrero

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta (14:45 / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Deportivo Soan (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Olva Latino (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 8 de febrero

- Deportivo Géminis vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

