Alianza Lima vs Olva Latino: día, hora y canal TV del partido por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Fase 2.

Este fin de semana dará comienzo una nueva jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En la fecha 5 se disputarán encuentros atractivos, entre ellos el duelo entre Alianza Lima y Olva Latino, donde se enfrentarán el segundo clasificado y el último de la tabla.

Programación del Alianza Lima vs Olva Latino

Este partido se realizará el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Cabe señalar que el horario de inicio dependerá del final de los cotejos anteriores.

Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino: canal TV del duelo por fase 2

Latina Televisión transmitirá el encuentro entre Alianza Lima y Olva Latino por señal abierta y también lo ofrecerá gratuitamente a través de su página web y aplicación oficial. Así, los usuarios podrán ver el partido en vivo desde cualquier dispositivo.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial en su sitio web, con resultados en tiempo real y la tabla de posiciones actualizada para informar a los seguidores sobre el avance del campeonato.

¿Cómo llegan?

Alianza Lima logró un triunfazo en la última fecha. Las ‘blanquiazules’ se cobraron su revancha y vencieron 3-2 a la Universidad San Martín en un partido muy reñido. Los parciales quedaron de la siguiente manera en Villa El Salvador: 25-22, 22-25, 25-22, 23-25 y 15-11.

La gran figura de este encuentro, sin duda alguna, fue la opuesta francesa Maeva Orle, quien terminó anotando muchos puntos en momentos decisivos. El nivel de la deportista de 34 años se viene elevando partido tras partido.

El equipo 'íntimo' se impuso 15-11 en el quinto set y se quedó con la victoria. (Video: Latina)

Olva Latino, por su parte, no levanta cabeza en esta segunda fase y es uno de los firmes candidatos a no avanzar de ronda en el campeonato. El equipo dirigido por Walter Lung cayó 3-0 ante Deportivo Géminis, con los siguientes parciales: 25-16, 25-21 y 25-21.

A pesar de contar con jugadoras de experiencia como las hermanas Uribe y tener a una de las máxima anotadoras, como la argentina Nayla Da Silva, las ‘latinas’ son últimas en la tabla de posiciones, muy lejos del puesto 8, en cuanto a puntaje (ocho puntos de diferencia).

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

El último enfrentamiento: Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima y Olva Latino se volverán a ver las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador este sábado. En la fecha 3 de la fase 1, se encontraron por primera vez en la temporada, terminando con una victoria 3-1 a favor de las ‘blanquiazules’. Los parciales en aquel compromiso quedaron de la siguiente forma: 25-15, 20-25, 25-17 y 27-25.

Este fue el primer cotejo en el que Alianza dejó escapar un set en el campeonato doméstico. Previamente venció 3-0 a Kazoku No Perú y Deportivo Wanka. Lo que demuestra que este nuevo compromiso no será nada fácil para Facundo Morando y compañía.

El gran bloque de Yanlis Féliz para cerrar el partido con victoria 'blanquiazul' en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (Video: Latina)

Otros partidos de la fecha 5 de la fase 2

Sábado 7 de febrero

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta | 14:45 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- San Martín vs Deportivo Soan | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

Domingo 8 de febrero

- Géminis vs Regatas Lima | 15:15 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- Universitario vs Atenea | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.