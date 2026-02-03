Perú Deportes

Universitario vs Atenea: día, hora y canal TV del partido por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ siguen liderando la tabla de posiciones. Ahora, enfrentarán a la sorpresa del certamen, que tiene a la máxima anotadora, Nicole Pérez. Conoce todos los detalles

Este fin de semana se iniciará otra fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La jornada 5 promete grandes partidos, como por ejemplo, el Universitario de Deportes y Atlético Atenea. El enfrentamiento entre el líder del tabla y la sorpresa del certamen doméstico.

Programación del Universitario vs Atenea

Este encuentro se llevará a cabo el domingo 8 de febrero a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Lo más probable es que este recinto presente un gran marco por la presencia de los hinchas de la ‘U’.

Canal TV del Universitario vs Atenea: duelo por fase 2

Latina Televisión emitirá el partido entre Universitario y Atlético Atenea en señal abierta, además de habilitar el acceso a través de su sitio web y aplicación oficial, sin ningún costo para los usuarios. De esta manera, los espectadores podrán seguir los encuentros en directo desde diversos dispositivos.

Infobae Perú realizará una cobertura especial, brindando resultados en tiempo real y la actualización de la tabla de posiciones, para mantener al público al tanto del desarrollo del campeonato mediante su portal web.

¿Cómo llegan?

Universitario mantiene su regularidad en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Paco Hervás se encuentra muy sólido y lo demostró aplastando 3-0 a Regatas Lima en la fecha 4, con los siguientes parciales: 25-16, 26-24 y 25-23.

Este cotejo tuvo dos figuras, que aportaron mucha jerarquía a la ‘U’. La líbero Mirian Patiño, quien regaló un nuevo punto, colocando el balón al fondo del campo, durante un ‘rally’. La central Mara Leao también destacó cerrando el cotejo con un violento mate contra el bloque.

Hervás ha logrado formar un buen sexteto, dándole regularidad y minutos de juego. El juego colectivo se nota en cada cotejo, sin embargo, el rendimiento individual de cada uno es la clave para este buen momento en el torneo local. La máxima anotadora Cat Flood es una de las jugadoras determinantes de la plantilla.

Universitario se impone con un contundente 3-0 sobre Regatas Lima en un partido vibrante de la Liga Nacional. Mira la jugada final que desató la alegría de las 'Pumas' y toda su afición.

Atlético Atenea, por su parte, se recuperó luego de su caída ante Deportivo Soan (3-2), venciendo 3-1 a Rebaza Acosta en la última jornada. Los sets fueron muy apretados (25-14, 26-24, 25-27 y 28-26), pero el cuadro de Lorena Góngora logró cerrar el juego antes de que la escuadra del Callao despierte por completo.

Las ‘diosas’ tienen como hacerle daño a cualquier equipo, por lo que representa una peligro para el líder de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Comenzando por la máxima anotadora del certamen, Nicole Pérez, quien inclusive supera a la estadounidense Cat Flood por varios puntos.

No podemos dejar de lado a elementos con mucha alcance y flexibilidad como son los casos de la central venezolana Isabel Fernández y la punta colombiana Manuel Sierra. Estas jugadoras apoyadas en el juego de la armadora peruana Maria José Rojas. Sin duda alguna, será un duro rival para la ‘U’.

Otros partidos de la fecha 5 de la fase 2

Sábado 7 de febrero

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta | 14:45 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- San Martín vs Deportivo Soan | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

- Alianza Lima vs Olva Latino | 19:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

Domingo 8 de febrero

- Géminis vs Regatas Lima | 15:15 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

