Juan Pablo Goicochea consigue salir temporalmente de Platense: fue anunciado como incorporación del Defensor Sporting

Juan Pablo Goicochea firma contrato con Defensor Sporting por un año. - Crédito: @DefensorSp

El Platense (ARG) ha acordado la cesión temporal de Juan Pablo Goicochea al Defensor Sporting (URU) hasta la culminación de la temporada actual de la Liga AUF Uruguaya. El delantero peruano, de 21 años, necesitaba como el oxígeno mismo salir del ‘calamar’, dado que jamás iba a despegar por su condición de reservista.

Bajo ese rótulo, Goicochea no disfrutaba participación alguna en el campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Aun así, fue considerado dentro de la lista de galardonados históricos por su presencia mínima en la banca de suplentes en un periodo con demasiados claroscuros personales.

Juan Pablo Goicochea vivirá su tercera experiencia en su carrera, tras sus pasos por Alianza Lima y Platense. - Crédito: Nico Musetti

Por esa razón, Juan Pablo Goicochea le exhortó a su entorno cercano analizar posibilidades dentro de la región a fin de que pueda caer de pie en una plantilla que le garantizase regularidad al igual que un proyecto interesante. Fue así que apareció sobre la mesa una propuesta irrechazable por parte del Defensor Sporting.

A todos los efectos, el goleador de la selección peruana U20, la cual integra regalando dos categorías por edad, ha dado el paso adecuado hacia una institución como el ‘tuerto’ que no solo potencia a los futbolistas, sino que también es una vitrina importante tanto en América como en Europa.

Se espera, ahora, que Goicochea no bien comience a entrenar en el estadio Luis Franzini le llene los ojos al entrenador Román Cuello y se gane un lugar entre los titulares del ‘viola’, aunque, eso sí, la competencia será muy dura por la presencia de atacantes prometedores como Lucas Agazzi y Diego Abreu.

El Defensor Sporting, de esta manera, ha dado por cerrado su intervención en el mercado de pases salvo un cambio de último momento. El objetivo final es alcanzar la cima de la clasificación, superando así el registro del año pasado donde acabó en la quinta plaza.

Juan Pablo Goicochea llega bajo préstamo a Defensor Sporting procedente de Platense. - Crédito: @DefensorSp

Trampolín

Defensor Sporting se ha consolidado en los últimos años como un espacio propicio para que futbolistas peruanos, relegados en sus clubes de origen, encuentren oportunidades para desarrollarse y adquirir experiencia lejos de la atención mediática.

Dentro de este contexto, uno de los episodios más destacados corresponde a Alfonso Barco, quien, tras una salida ampliamente comentada de Universitario de Deportes debido a su bajo rendimiento en las participaciones que tuvo, recaló en las filas del club uruguayo.

La llegada de Barco al conjunto ‘violeta’ se produjo en un momento de agitación, pero con la recomendación expresa de Jorge Fossati, entrenador que avaló su incorporación. En poco tiempo, ‘Fonchi’ logró consolidarse dentro del plantel, sumando minutos, anotando algunos goles y contribuyendo en la obtención de dos títulos de la Copa AUF Uruguay durante las temporadas 2023 y 2024.

Actualmente, otro futbolista peruano forma parte del Defensor Sporting. Se trata de Marco Saravia, defensor nacional de 23 años que, al igual que Barco, arribó proveniente de Universitario de Deportes, aunque en su caso bajo la modalidad de cesión.

Alfonso Barco ganó más aptitudes en Defensor Sporting. - Crédito: Difusión

Defensor Sporting nació de la fusión en 1989 entre el Club Atlético Defensor (fundado en 1913) y el Sporting Club Uruguay (fundado en 1910), consolidando una rica tradición polideportiva en Montevideo, Uruguay. Su logro más destacado en fútbol fue romper la hegemonía de Nacional y Peñarol al ganar el Campeonato Uruguayo en 1976, siendo pionero entre clubes “no grandes” en lograrlo.

Desde entonces obtuvo títulos nacionales en 1987, 1991 y 2007-08 y múltiples Liguillas, además de destacadas campañas internacionales, como su semifinal en la Copa Libertadores 2014, y ha formado grandes futbolistas uruguayos.