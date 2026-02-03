Perú Deportes

Juan Pablo Goicochea consigue salir temporalmente de Platense: fue anunciado como incorporación del Defensor Sporting

De 21 años, el goleador de la selección peruana U20 afronta un nuevo destino, esperando ser un refuerzo de garantías para el ‘tuerto’, uno de los históricos de la Liga AUF Uruguaya

Guardar
Juan Pablo Goicochea firma contrato
Juan Pablo Goicochea firma contrato con Defensor Sporting por un año. - Crédito: @DefensorSp

El Platense (ARG) ha acordado la cesión temporal de Juan Pablo Goicochea al Defensor Sporting (URU) hasta la culminación de la temporada actual de la Liga AUF Uruguaya. El delantero peruano, de 21 años, necesitaba como el oxígeno mismo salir del ‘calamar’, dado que jamás iba a despegar por su condición de reservista.

Bajo ese rótulo, Goicochea no disfrutaba participación alguna en el campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Aun así, fue considerado dentro de la lista de galardonados históricos por su presencia mínima en la banca de suplentes en un periodo con demasiados claroscuros personales.

Juan Pablo Goicochea vivirá su
Juan Pablo Goicochea vivirá su tercera experiencia en su carrera, tras sus pasos por Alianza Lima y Platense. - Crédito: Nico Musetti
Por esa razón, Juan Pablo Goicochea le exhortó a su entorno cercano analizar posibilidades dentro de la región a fin de que pueda caer de pie en una plantilla que le garantizase regularidad al igual que un proyecto interesante. Fue así que apareció sobre la mesa una propuesta irrechazable por parte del Defensor Sporting.

A todos los efectos, el goleador de la selección peruana U20, la cual integra regalando dos categorías por edad, ha dado el paso adecuado hacia una institución como el ‘tuerto’ que no solo potencia a los futbolistas, sino que también es una vitrina importante tanto en América como en Europa.

Se espera, ahora, que Goicochea no bien comience a entrenar en el estadio Luis Franzini le llene los ojos al entrenador Román Cuello y se gane un lugar entre los titulares del ‘viola’, aunque, eso sí, la competencia será muy dura por la presencia de atacantes prometedores como Lucas Agazzi y Diego Abreu.

El Defensor Sporting, de esta manera, ha dado por cerrado su intervención en el mercado de pases salvo un cambio de último momento. El objetivo final es alcanzar la cima de la clasificación, superando así el registro del año pasado donde acabó en la quinta plaza.
Juan Pablo Goicochea llega bajo
Juan Pablo Goicochea llega bajo préstamo a Defensor Sporting procedente de Platense. - Crédito: @DefensorSp

Trampolín

Defensor Sporting se ha consolidado en los últimos años como un espacio propicio para que futbolistas peruanos, relegados en sus clubes de origen, encuentren oportunidades para desarrollarse y adquirir experiencia lejos de la atención mediática.

Dentro de este contexto, uno de los episodios más destacados corresponde a Alfonso Barco, quien, tras una salida ampliamente comentada de Universitario de Deportes debido a su bajo rendimiento en las participaciones que tuvo, recaló en las filas del club uruguayo.

La llegada de Barco al conjunto ‘violeta’ se produjo en un momento de agitación, pero con la recomendación expresa de Jorge Fossati, entrenador que avaló su incorporación. En poco tiempo, ‘Fonchi’ logró consolidarse dentro del plantel, sumando minutos, anotando algunos goles y contribuyendo en la obtención de dos títulos de la Copa AUF Uruguay durante las temporadas 2023 y 2024.

Actualmente, otro futbolista peruano forma parte del Defensor Sporting. Se trata de Marco Saravia, defensor nacional de 23 años que, al igual que Barco, arribó proveniente de Universitario de Deportes, aunque en su caso bajo la modalidad de cesión.

Alfonso Barco ganó más aptitudes
Alfonso Barco ganó más aptitudes en Defensor Sporting. - Crédito: Difusión

Defensor Sporting nació de la fusión en 1989 entre el Club Atlético Defensor (fundado en 1913) y el Sporting Club Uruguay (fundado en 1910), consolidando una rica tradición polideportiva en Montevideo, Uruguay. Su logro más destacado en fútbol fue romper la hegemonía de Nacional y Peñarol al ganar el Campeonato Uruguayo en 1976, siendo pionero entre clubes “no grandes” en lograrlo.

Desde entonces obtuvo títulos nacionales en 1987, 1991 y 2007-08 y múltiples Liguillas, además de destacadas campañas internacionales, como su semifinal en la Copa Libertadores 2014, y ha formado grandes futbolistas uruguayos.

Temas Relacionados

Juan Pablo GoicocheaDefensor Sportingperu-deportes

Más Noticias

Jean Ferrari asegura que “Mano Menezes es el técnico ideal para recuperar la identidad” de la selección peruana

El Director General de Fútbol de la FPF admite que sostuvo largas reuniones con el profesional brasileño para encarrilar su llegada a la ‘bicolor’. Confía que es el hombre ideal para renovar al combinado nacional en las próximas Eliminatorias

Jean Ferrari asegura que “Mano

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

El ‘10′ de Argentina fue parte del arranque de la gira de las ‘garzas’ en Perú. No fue una experiencia enriquecedora, dado que hincó la rodilla ante Alianza Lima, en La Victoria

Lionel Messi agradece a Perú

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5

Este fin de semana se disputará una nueva jornada clave, que trascenderá en las aspiraciones de cada equipo. Conoce todos los detalles de los enfrentamientos programados

Programación de la Liga Peruana

Felipe Chávez comparte sus sensaciones de su traslado al Colonia de la Bundesliga: “Decidí dar el siguiente paso en mi carrera”

El club de la región Rin-Ruhr intensificó las negociaciones por el préstamo de ‘Pippo’ en el último día del mercado de transferencias en Europa. Hay mucha expectativa en que el peruano triunfe

Felipe Chávez comparte sus sensaciones

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga

El mediapunta nacional, de 18 años, se mantendrá por el último semestre en el FC Köln, donde buscará continuidad y minutos de juego en la élite de Alemania

Bayern Múnich cede a Felipe
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

JEE archiva investigación contra Lady Camones: congresista califica denuncia de “maliciosa”, pero se salvó solo porque todavía no era candidata

Keiko Fujimori afirmó que la criminalidad “explotó” en 2017, pero las cifras oficiales lo desmienten

Ollanta Humala arremete contra el Poder Judicial y exige su liberación: “Es un secuestro por parte del Estado”

JEE sanciona a alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, por infringir neutralidad electoral y respaldar a Norma Yarrow

ENTRETENIMIENTO

La contundente respuesta de Samahara

La contundente respuesta de Samahara Lobatón ante las acciones del Ministerio de la Mujer: “no me los van a quitar”

Pamela López responde a Pamela Franco, afirma que sí trabaja y lanza advertencia por sus hijos: “Ten mucho cuidado”

Samahara Lobatón no responde si denunciará a Bryan Torres: “ya hay una carpeta abierta”

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

Melcochita quedó internado luego de anunciar su separación de Monserrat y quedarse sin ahorros: “Se ha descompensado”

DEPORTES

Jean Ferrari asegura que “Mano

Jean Ferrari asegura que “Mano Menezes es el técnico ideal para recuperar la identidad” de la selección peruana

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5

Felipe Chávez comparte sus sensaciones de su traslado al Colonia de la Bundesliga: “Decidí dar el siguiente paso en mi carrera”

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga