Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026

El español y el serbio se citan con la historia en Melbourne. Tercera vez que se miden en una final de un Grand Slam: historial positivo para el murciano. Conoce todos los detalles

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: día, hora y canal TV en Perú de la gran final del Australian Open 2026.

Los últimos dos años, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz dominaron todos los Grand Slam. Por la semifinal del Australian Open 2026, todo hacía indicar que el italiano, número dos del mundo, volvería a apear a Novak Djokovic, tal como lo hizo en 2024. Pero el de Belgrado tenía otros planes y en un partido de antología, se citó en la final luego de cinco sets al más alto nivel.

Sinner se había erigido como el verdugo de Djokovic —único con historial a favor frente al balcánico: 6-4—, de 38 años, en el circuito. El serbio se hizo fuerte en el segundo turno en la Rod Laver Arena y puso todos los galones encima. Nadie ha ganado más Australian Open que él (10) y nadie ha ganado más Grand Slam que él (24). Auténtica leyenda.

En el primer turno en la cancha principal de Melbourne Park, Carlos Alcaraz apeó a Alexander Zverev en cinco sets. El murciano tenía el partido bajo control hasta que los calambres le impidieron desplazarse con normalidad. Es ahí cuando cede dos parciales y en la última manga volvió a ser el de siempre para instalarse en su primera final del Abierto de Australia.

El tenista murciano, que por el calor ha llegado a vomitar en pista y por un calambre ha requerido asistencia médica, se asegura de esta manera una posición en la final del Gran Slam de Melbourne tras alrededor de cinco horas y media de partido

Y tras dos semanas intensas de competencia, Djokovic y Alcaraz vuelven a citarse en una final de un Grand Slam. Tercera vez. Antes en Wimbledon, dos años consecutivos, el de Murcia celebró en la hierba de Londres. Otro duelo generacional que volverá a paralizar el deporte. El chico de 38 años que busca su ‘majors’ número 25; y el de 22 que aspira a su sexto Grand Slam en su cuarta final de un grande al hilo.

Fecha y hora de la final del Australian Open en Perú

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se medirán por primera vez en la final del Australian Open. El histórico duelo está pactado para este domingo 1 de febrero. El cotejo entre el español y el serbio iniciará a las 03:30 horas en todo el territorio nacional.

¿Dónde ver la final del Australian Open 2026 en Perú?

La final del Australian Open 2026 podrá seguirse en Perú a través de ESPN, cadena internacional que posee los derechos exclusivos de transmisión del torneo para toda Sudamérica. La cobertura incluirá la emisión en vivo de ambos partidos, además de la previa, análisis y comentarios especializados desde Melbourne.

Crédito: REUTERS/Mike Segar

Asimismo, los encuentros estarán disponibles vía Disney+, plataforma de streaming que permitirá ver los duelos decisivos desde cualquier dispositivo móvil, tablet, Smart TV u ordenador, siempre que se cuente con una suscripción activa.

Tercera final de Grand Slam

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en Wimbledon regaló dos capítulos inolvidables. En 2023, el español sorprendió al mundo al romper la hegemonía del serbio en ‘La Catedral. Tras cinco sets intensos y una batalla mental épica, Alcaraz levantó su primer título en Londres. En 2024, ambos repitieron la final, pero la historia fue distinta. El murciano dominó el encuentro con autoridad y venció en tres sets corridos para retener su corona.

Poco después, la revancha llegó en un escenario único. Djokovic derrotó a Alcaraz en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue un duelo de máxima tensión en el que ‘Nole’ conquistó el oro, el único gran trofeo que faltaba en su vitrina.

Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq

La historia sumó un nuevo episodio en el Australian Open 2025. En un fantástico cruce de cuartos de final, Djokovic mostró su mejor versión ante el joven talento. El serbio sacó al murciano del torneo en cuatro sets de altísimo nivel. Esta serie de encuentros consolida este duelo como el gran clásico del tenis actual.

