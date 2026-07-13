DT de Deportivo Cali deshizo en elogios a Pedro Gallese y destacó su importancia en el vestuario: “Es un lujo tenerlo”

Pedro Gallese no solo se ha ganado la confianza de la hinchada de Deportivo Cali, sino también la admiración de su entrenador. Tras el amistoso internacional frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, el técnico Rafael Dudamel dedicó elogiosas palabras al arquero de la selección peruana, a quien considera una de las piezas fundamentales de su proyecto desde que asumió la dirección del cuadro ‘azucarero’ en marzo de este año.

El estratega venezolano explicó que uno de los principales objetivos de su comando técnico fue acelerar la adaptación del guardameta al fútbol colombiano luego de su larga etapa en la Major League Soccer (MLS), proceso que, según aseguró, se dio más rápido de lo esperado gracias al compromiso del golero.

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“Desde nuestra llegada lo que hemos querido es que Pedro tenga una consolidación rápida en el club después de tantos años en la MLS. Ese cambio siempre requiere tiempo, pero lo ha logrado rápido, lo ha logrado bien. Su experiencia, su jerarquía y su don de gente hace que el fútbol colombiano, que el Deportivo Cali y su hinchada le reciba y le facilite todo”, señaló.

Además de su rendimiento bajo los tres palos, Dudamel resaltó la influencia que ejerce Gallese dentro del vestuario. El entrenador recordó la trayectoria internacional del arquero peruano y explicó que esas credenciales fueron determinantes para convertirlo en uno de los líderes del equipo.

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Pedro Gallese fue protagonista en el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali. Crédito: Diego Cabrera / Movistar Deportes

El técnico también valoró la competencia interna que existe en el puesto con Alejandro Rodríguez, aunque dejó claro que la experiencia del guardameta peruano marca diferencias.

“Gallese es un gran trabajador. Tiene una buena competencia porque Alejandro Rodríguez es un arquero de primer nivel en el fútbol colombiano e internacional. Pero bueno, las jerarquías se respetan. Sus Copas América, sus eliminatorias, su brillante carrera a nivel internacional hace que no solamente sea nuestro número uno, sino que además sea uno de nuestros capitanes”, afirmó.

Acto seguido, el entrenador no escatimó elogios para referirse a la importancia que tiene el portero peruano en el día a día del plantel. “Lo dije a nuestra llegada hace un par de días. Es un lujo tenerlo y es uno de esos líderes con los que uno como entrenador disfruta porque se trabaja siempre bien y es ejemplar”, agregó.

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Gallese fue el guía de Deportivo Cali en su visita a Matute

Dudamel también reveló que Gallese desempeñó un papel importante durante la visita de Deportivo Cali a Lima. Al haber defendido la camiseta de Alianza Lima en el 2019, el arquero fue el encargado de explicar al grupo el ambiente que encontrarían en Matute y las características del rival.

“El mismo Pedro nos contextualizaba un poquito lo que nos íbamos a encontrar y no se ha quedado corto en todo lo que nos ha comentado, en la calidad del rival, en la estructura muy acogedora de Alianza Lima, de la seriedad con que nos han atendido”, comentó.

Daniel Giraldo puso la pelota en un lugar imposible para Alejandro Duarte - Crédito: América.

Elogios para Alianza Lima tras el amistoso

Finalmente, el entrenador venezolano agradeció la hospitalidad recibida por parte de Alianza Lima durante su estadía en el Perú y consideró que el amistoso fue beneficioso para ambos clubes de cara al reinicio de sus respectivas competencias.

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“Ha sido una invitación de primerísimo nivel. Han estado siempre muy atentos con nosotros, gracias a toda la dirigencia del club. Y para celebrar el título creo que no había mejor marco que llenar el estadio y acompañar a sus futbolistas y a su cuerpo técnico. Ha sido un buen espectáculo para todos. Es un partido de preparación y hoy más que el resultado, lo que importa es lo que vamos sumando ambos equipos para afrontar la próxima liga”, concluyó.

Desde su llegada a Deportivo Cali, Gallese se ha consolidado como titular y uno de los referentes del vestuario. Su experiencia en la selección peruana y en competiciones internacionales, sumada a su liderazgo, lo han convertido en una pieza clave para el proyecto encabezado por Rafael Dudamel, quien no dudó en definir al guardameta nacional como un verdadero lujo para cualquier entrenador.

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