Pokémon GO Fest 2026: locura en Barranco con cientos de jugadores buscando capturar a Mega Mewtwo

Este reportaje documenta el Pokémon GO Fest 2026, celebrado en el distrito de Barranco, Lima. Cientos de personas, incluyendo niños y adultos, se congregan en un espacio público. Los asistentes utilizan múltiples dispositivos móviles para participar en el juego Pokémon GO. Algunos llevan accesorios temáticos del videojuego. El evento, que incluye la búsqueda de personajes como Mewtwo, convoca a comunidades de jugadores y es objeto de entrevistas por parte de un equipo periodístico. Este es el primer evento presencial de Niantic en Lima por su décimo aniversario.

Cientos de entrenadores de Pokémon GO tomaron por asalto el distrito de Barranco, en Lima, durante el fin de semana del 11 y 12 de julio de 2026 para participar en el Pokémon GO Fest 2026, el evento presencial más grande del juego en el mundo. Los alrededores del Museo de Arte Contemporáneo se convirtieron en escenario de batallas, colas interminables y pantallas encendidas, con un objetivo compartido: capturar al Mega Mewtwo, el pokémon más poderoso disponible en esta edición.

El evento, que celebra el décimo aniversario del juego creado por Niantic, se realizó en solo 26 ciudades del mundo. Lima fue una de las elegidas, lo que convirtió esta cita en la primera vez que la compañía organizó un evento presencial en Perú. “Es la primera vez que Niantic, que es el creador del juego, viene a un evento presencial aquí en Lima”, explicó uno de los asistentes al reportaje de Latina.

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La convocatoria desbordó expectativas. Jugadores de todas las edades llegaron con celular en mano, batería externa y mucha paciencia a recorrer las calles del distrito. Algunos optaron por duplicar su capacidad de juego: “Dos celulares, míos, por supuesto”, admitió sin titubear uno de los participantes, que manejaba dos cuentas en simultáneo para maximizar sus capturas.

Entrenadores de todas las edades disfrutan del Festival de Pokémon GO 2026 en un gran parque urbano, rodeados de naturaleza, jugando con sus smartphones y entre elementos del juego como Poképaradas y figuras Pokémon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atractivo principal del festival fue el debut global de Mega Mewtwo X y Mega Mewtwo Y, las megaevoluciones del llamado Pokémon Genético, disponibles por primera vez en el juego a través de las Supermegaincursiones. Cada participante con entrada tuvo acceso a una investigación temporal con una elección entre ambas versiones, además de un encuentro con Zeraora, otro pokémon que también debutó a nivel mundial durante el evento.

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Una comunidad que va más allá de la pantalla

El Pokémon GO Fest 2026 no fue solo una competencia de capturas: fue también un punto de encuentro para comunidades organizadas. Un grupo de jugadores llegó desde Trujillo, a más de 550 kilómetros de Lima, tras alquilar un Airbnb para la ocasión. “Nos organizamos, alquilamos un Airbnb. Siete personas hemos venido para acá”, contó uno de los integrantes del grupo al equipo de Latina. La comunidad trujillana, de entre siete y diez personas, se sumó a cientos de equipos locales que coordinaron estrategias para vencer a los jefes de incursión.

La dinámica del juego exige precisamente eso: trabajo en equipo. Para derrotar a Mega Mewtwo X, un pokémon de tipo Psíquico y Pelea, los entrenadores debieron coordinar ataques con pokémones de tipo Volador, Fantasma y Hada. La versión Y, de tipo exclusivamente Psíquico, requirió contrarrestarla con pokémones de tipo Insecto, Fantasma y Siniestro. Cada victoria en las Supermegaincursiones otorgó energía de megaevolución y, con suerte, un Mewtwo con Mega Nivel 2 o 3 desbloqueado desde el momento de la captura.

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Las ciudades de Tokio, Chicago y Copenhague serán las sedes del evento, con actividades distribuidas entre mayo y junio. (Foto: Pokémon Go)

De los niños de los noventa a los hijos que los acompañan hoy

Barranco reunió en sus calles a varias generaciones de fanáticos. Hubo niños que descubrieron el universo Pokémon a través del juego móvil, y adultos que crecieron con el anime original de los años noventa y hoy comparten esa misma pasión con sus hijos, sobrinos y amigos. “Mi sobrino es”, respondió uno de los jugadores cuando se le preguntó por el niño que lo acompañaba, con la naturalidad de quien comparte un ritual familiar.

Los pokémones favoritos variaron según la edad: Meowth, Pikachu y, por supuesto, Mewtwo encabezaron las menciones entre los asistentes. Algunos llevan jugando desde el lanzamiento del juego en 2016; otros llegaron al festival como su primera experiencia con Pokémon GO. La diversidad de perfiles fue uno de los sellos del evento, que logró convocar tanto a jugadores casuales como a entrenadores con años de experiencia y equipos optimizados para cada batalla.

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Gimnasios en las calles, batallas en los monumentos

El diseño del evento transformó el mapa real de Barranco en un campo de juego. Los gimnasios —puntos de combate dentro de la aplicación— se activaron en ubicaciones físicas del distrito, lo que obligó a los jugadores a moverse por las calles, reconocer los espacios y disputar el control de cada punto estratégico. “Estos son los gimnasios. Ahí tú te metes y ahí peleas”, explicó uno de los participantes durante el recorrido del reportaje de Latina.

Fanáticos de todas las edades se preparan para vivir un evento único que une videojuegos y deporte. (X / CMLL_OFICIAL)

Durante los dos días del festival, los pokémones salvajes disponibles rotaron por hábitats cada tres horas. El sábado alternó entre tipos Fuego, Eléctrico y Hielo por la mañana; Agua, Psíquico y Fantasma al mediodía; y Volador, Roca y Dragón por la tarde. El domingo siguió una lógica similar con tipos Normal, Tierra y Acero; Planta, Veneno e Insecto; y Pelea, Siniestro y Hada. Esa estructura obligó a los jugadores a planificar sus recorridos con antelación y mantenerse activos durante toda la jornada.

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Lima, en el mapa mundial del gaming móvil

La inclusión de Lima entre las 26 ciudades del mundo que albergaron el Pokémon GO Fest 2026 posicionó a la capital peruana en el circuito internacional del gaming móvil. El evento global se extendió también al formato digital los mismos días, con actividades disponibles para jugadores de todo el mundo que no pudieron asistir a ninguna sede presencial, aunque con beneficios distintos a los de quienes participaron en persona.

Entrenadores de todas las edades disfrutan del Festival de Pokémon GO 2026 en un gran parque urbano, interactuando con sus smartphones junto a Poképaradas y figuras de Pokémon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los asistentes con entrada al evento presencial, cada Mewtwo capturado en las Supermegaincursiones vino con los ataques especiales Contraataque y Onda Mental, movimientos exclusivos que no están disponibles fuera del festival. Esa exclusividad fue uno de los incentivos que movilizó a jugadores desde otras ciudades del país y que convirtió la cita limeña en una fecha marcada en el calendario de la comunidad Pokémon del Perú.

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