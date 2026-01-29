Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos

Las semifinales del Australian Open 2026 generan gran expectativa para los fanáticos de tenis del Perú. Crédito: AO

El Australian Open 2026 entra en su etapa más emocionante. Melbourne Park ya tiene definidos a los cuatro protagonistas que lucharán por un lugar en la gran final del primer Grand Slam del año, con cruces que combinan historia, rivalidades recientes y la nueva élite del tenis mundial. Para los fanáticos peruanos, la atención no solo pasa por lo que sucederá en la cancha, sino también por cómo y dónde seguir en vivo las semifinales.

Las semifinales del cuadro masculino, con los cruces entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, y Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev, se disputarán en la emblemática Rod Laver Arena y podrán seguirse en Perú tanto por televisión como por streaming, en horarios que se extenderán entre la noche y la madrugada.

¿Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú?

Las semifinales del Australian Open 2026 podrán seguirse en Perú a través de ESPN, cadena internacional que posee los derechos exclusivos de transmisión del torneo para toda Sudamérica. La cobertura incluirá la emisión en vivo de ambos partidos, además de la previa, análisis y comentarios especializados desde Melbourne.

Asimismo, los encuentros estarán disponibles vía Disney+, plataforma de streaming que permitirá ver los duelos decisivos desde cualquier dispositivo móvil, tablet, Smart TV u ordenador, siempre que se cuente con una suscripción activa.

Australian Open 2026 en Melbourne Park.

Horarios de las semifinales del Australian Open 2026 en Perú

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: Jueves 29 de enero | 22:30 horas vía ESPN y Disney+

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: Viernes 30 de enero | 03:30 horas vía ESPN y Disney+

Ambas opciones garantizan una cobertura completa del torneo, permitiendo a los aficionados seguir cada punto de las semifinales del primer Grand Slam del año. Con cuatro de los mejores tenistas del circuito en escena, Melbourne se prepara para noches y madrugadas de tenis de altísimo nivel, imperdibles para el público peruano.

Djokovic vs Sinner: duelo generacional para abrir las semifinales

La primera semifinal del Australian Open 2026 tendrá como protagonistas a Novak Djokovic y Jannik Sinner, una rivalidad que se ha consolidado como una de las más atractivas del circuito en los últimos años. El serbio, máximo ganador del torneo en Melbourne, buscará una nueva final para seguir ampliando su legado, mientras que el italiano llega fortalecido por los recientes antecedentes que lo colocan como uno de los oponentes más exigentes para el exnúmero uno del mundo.

El enfrentamiento se disputará en la Rod Laver Arena, escenario donde ambos ya han protagonizado duelos memorables. Sinner ha logrado equilibrar —e incluso inclinar— el historial reciente a su favor, convirtiéndose en un verdadero desafío para Djokovic, quien afronta este cruce con la experiencia y la jerarquía que lo caracterizan.

‘Nole’ alcanzó esta instancia luego de un partido atípico en cuartos de final, marcado por la lesión de Lorenzo Musetti, quien se encontraba en ventaja al momento de retirarse. Por su parte, Jannik avanzó con mayor autoridad, exhibiendo solidez y control a lo largo de todo su compromiso ante Ben Shelton, al que superó en sets corridos.

Novak Djokovic y Jannik Sinner jugarán la primera semifinal del Australian Open 2026.

Alcaraz vs Zverev: potencia y ambición por un lugar en la final

La segunda semifinal del Australian Open 2026 tendrá frente a frente a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, dos tenistas acostumbrados a competir en las grandes citas del circuito. El español, actual número uno del ranking mundial, buscará acceder por primera vez a la final en Melbourne, mientras que el alemán intentará hacer valer su experiencia en este tipo de instancias para volver a disputar un partido decisivo de Grand Slam.

Alcaraz llega a este cruce tras una actuación convincente, en la que impuso condiciones y superó con autoridad al local Álex de Miñaur, manteniéndose invicto en sets a lo largo del torneo. Zverev, por su parte, debió afrontar un compromiso mucho más demandante desde lo físico y lo mental, en el que terminó imponiéndose por 3-1 ante el estadounidense Learner Tien.

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz se medirán por un lugar en la final.