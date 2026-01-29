Óscar del Portal lanzó dura crítica a Hernán Barcos tras revelar que armó el plantel de FC Cajamarca: “Es contraproducente”

La decisión de Hernán Barcos de firmar con FC Cajamarca estuvo fuertemente influida por la oportunidad de asumir una doble función en el club. El ‘Pirata’ reveló que tuvo el cargo similar a la de un gerente deportivo y fue pieza importante en el armado del plantel.

Sin embargo, esas declaraciones generaron polémica por la influencia que puede ejercer un futbolista sobre las decisiones estructurales del club. Mientras algunos valoran la experiencia y la visión que el delantero puede aportar, otros cuestionan si este tipo de participación compromete la dinámica tradicional entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.

Y sobre esa línea, Óscar del Portal lanzó una dura crítica contra el ‘9′. Aseguró que su rol como la de un directivo podría causar problemas, tanto con los jugadores y con el desempeño del equipo.

“Capacitado es una cosa, pero yo por eso hablo de lo contraproducente que puede ser. Si al final no es contraproducente y todo es un mundo ideal en Cajamarca, genial, pero hay que hablarlo hoy, no mañana. Yo sí deseo que le vaya súper bien en Cajamarca; por supuesto, si es animador, lindo, porque la ciudad es pintoresca, porque la gente va a ver. Nadie quiere que le vaya mal a nadie”, disparó el periodista deportivo en el porgrama ‘Fútbol Satélite’.

El 'Pirata' aceptó la propuesta del club cajamarquino por el proyecto deportivo. (Hablemos de Max)

“Que Hernán Barcos sea jefe de barra también”

Julio Peña también se unió a los cuestionamientos y precisó que si la idea de poner a Hernán Barcos como gerente derpotivo de FC Cajamarca fue para generar auspicios, entonces debería estar metido en todo. El comentarista deportivo realizó un irónico comentario que generó muchas reacciones.

“O sea, que para que sea gerente, que sea técnico, que juegue, que vaya y sea jefe de barra. La presencia de Barcos es importante para la ciudad, para el equipo. Eso no se discute. Hay un montón de gente que va a ser hincha del equipo porque está Hernán Barcos”, declaró Peña.

Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su rol como gerente deportivo en FC Cajamarca?

La llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca no solo se limita a su rol como delantero. Según sus propias declaraciones, Barcos participó activamente en la conformación del plantel junto al entrenador Carlos Silvestri. Esta colaboración directa le permitió asumir un papel central en el diseño del nuevo equipo.

A sus 41 años, Barcos también ha ejercido funciones propias de un gerente deportivo, influyendo en la estructura y estrategia del club. Su implicación resultó evidente con la incorporación de varios exjugadores de Alianza Lima, conocidos como ‘blanquiazules’. Entre los nombres que destacan se encuentran Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez y Pablo Lavandeira.

“Me ofreció esa posibilidad, tanto como jugador como en una función similar a la de gerente deportivo, colaborando en el crecimiento institucional y en la profesionalización del club. Es un club nuevo, al que todavía le faltan algunos aspectos, pero tiene muchas ganas de crecer y convertirse en una institución grande. Para lograrlo, es fundamental profesionalizar ciertas áreas”, afirmó el atacante de 41 años en L1 Max.