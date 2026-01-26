Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima medirá fuerzas con San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa su curso y este fin de semana se vivirá un duelo que promete emociones fuertes: Alianza Lima recibirá a la Universidad San Martín en un enfrentamiento clave por la cima de la tabla. Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ medirán fuerzas en lo que se perfila como uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Fase 2.

Ambos equipos llegan al choque con la motivación de mantenerse entre los primeros puestos. De hecho, el resultado del clásico podría decidir qué equipo alcanza momentáneamente la punta, dependiendo también de lo que ocurra un día antes en el duelo entre el líder Universitario de Deportes y Regatas Lima, un partido que también concentrará todas las miradas del torneo.

Alianza Lima llega entonado tras imponerse en sets corridos ante Circolo Sportivo Italiano en su última presentación. El equipo dirigido por Facundo Morando se muestra cada vez más compacto y podría dar un golpe decisivo este fin de semana, aunque no lo tendrá nada sencillo frente a un rival que aún no ha logrado superar esta temporada.

Por su parte, San Martín también llega con confianza después de un claro 3-0 sobre Géminis en la fecha anterior, recuperando sensaciones tras la derrota ante Regatas Lima una semana antes. El sexteto de Guilherme Schmitz buscará una victoria clave ante las ‘blanquiazules’ que le permita soñar con alcanzar la primera posición de la tabla.

Universidad San Martín se impuso 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

Con este duelo, la Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa ofreciendo partidos de alto voltaje, donde cada punto cuenta y la rivalidad entre los clubes más destacados se hace sentir dentro y fuera de la cancha. Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ saben que un triunfo en este clásico puede marcar un antes y un después en sus aspiraciones de campeonato.

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV

El clásico entre Alianza Lima y San Martín está programado para este domingo 1 de febrero, a partir de las 17:00 horas (hora peruana), según el cronograma oficial de la cuarta fecha. No obstante, el horario podría ajustarse dependiendo de la duración del partido previo entre Géminis y Olva Latino, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La transmisión del clásico estará a cargo de Latina Televisión y podrá seguirse tanto en señal abierta como a través del aplicativo y la página web del canal. Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto del encuentro, donde podrás encontrar resultados, incidencias, tabla de posiciones y todos los detalles de este esperado duelo.

Alianza Lima y San Martín se reencontrarán en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

Alianza Lima vs San Martín: ¿Cómo quedó su último cruce?

Ha pasado apenas un mes desde el último enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín, que tuvo lugar en la penúltima fecha de la primera fase. En aquella ocasión, el cuadro ‘albo’ logró imponerse con un marcador de 3-1 sobre las ‘íntimas’.

La USMP se llevó con facilidad los dos primeros sets, pero en el tercer parcial, Alianza Lima comenzó a reaccionar y acortó la ventaja. Sin embargo, no pudo forzar el ‘tie-break’, ya que perdió el cuarto set 24-26, quedando sin posibilidades de revertir el resultado.

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse en la cancha. Alianza Lima buscará tomarse la revancha y quedarse con el triunfo en este duelo decisivo, mientras que San Martín intentará repetir la victoria en un enfrentamiento que promete emociones al máximo. La expectativa es alta para este choque entre dos de los grandes candidatos de la temporada.