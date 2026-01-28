Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con carta de predespido: ¿qué ocurrirá con Carlos Zambrano y Sergio Peña?

Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con carta de predespido. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima dio un paso decisivo en el caso que involucra a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, futbolistas que fueron separados de manera indefinida del plantel luego de ser acusados de abuso sexual por una ciudadana argentina. La institución ‘blanquiazul’ ya activó un proceso disciplinario formal, que podría desembocar en la desvinculación contractual de los tres jugadores.

La situación fue detallada por Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), quien brindó precisiones sobre las acciones que viene adoptando el club de La Victoria y el escenario legal que se abre para los involucrados. En declaraciones al programa ‘Con Calle y Cancha’, confirmó que Trauco ya recibió una carta de preaviso de despido, documento que marca una etapa clave en la situación actual de los futbolistas.

“El club empezó un proceso disciplinario la noche del 22 de enero; tenían plazo hasta el 28 para hacer sus descargos. Pero hoy (martes 27) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones, direccionan la situación y le han enviado una carta de preaviso de despido, que normalmente termina en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos”, señaló.

Johnny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, brindó precisiones sobre las acciones que viene adoptando el club de La Victoria. (Video: GV PLAY)

¿Qué pasará con Carlos Zambrano y Sergio Peña?

De acuerdo con el asesor legal de la SAFAP, esta comunicación no sería un hecho aislado en el caso de Trauco, sino el inicio de una decisión institucional que también alcanzaría a Carlos Zambrano y Sergio Peña, quienes se encuentran bajo las mismas condiciones contractuales y disciplinarias.

En esa línea, Baldovino explicó que, por la forma en la que se ha desarrollado el proceso y en base a experiencias previas, la directiva de Alianza Lima optaría por una ruptura unilateral de los contratos de los tres jugadores, sin que exista margen para una salida consensuada.

“Imagino que a los tres que están en la misma situación les va a llegar una carta de preaviso de despido. Creo que esa es la decisión del club, y no creo que haya posibilidad de llegar a buenos términos o algún acuerdo para poner fin al contrato (...) Miguel Trauco fue al que le llegó esta carta, según tengo conocimiento. Imagino que a los demás les llegará hoy también”, reveló.

Esta postura marcaría una línea firme del club ante la gravedad de la denuncia y el impacto institucional del caso, mientras las investigaciones continúan su curso fuera del ámbito deportivo.

Alianza Lima evalúa despedir a los tres futbolistas denunciados por abuso sexual. Crédito: Infobae

Situación laboral durante el proceso disciplinario

El asesor de la SAFAP también aclaró cuál es la situación laboral de los futbolistas mientras se desarrolla el procedimiento. Según explicó, los jugadores no deberán asistir a entrenamientos, pero seguirán percibiendo su salario hasta que se tome una decisión definitiva.

“Ellos van a tener que contestar dentro del plazo otorgado, mientras tanto están exonerados de asistir a trabajar, pero el club tiene la obligación de pagarle hasta el último día. Cuando termine el plazo, veremos cuál será la decisión que tome el club. Por experiencia, normalmente estos casos terminan en despidos y eso posteriormente generan acciones legales de los jugadores hacia el club y viceversa”, indicó.

De concretarse el despido la próxima semana, no se descarta que el caso derive en acciones legales posteriores, tanto por parte de los futbolistas como de la institución, lo que abriría un nuevo capítulo en un conflicto que ya tiene repercusión deportiva, institucional y judicial.