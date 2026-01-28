Perú Deportes

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

El plantel aliancista vive un momento cargado de tensión tras la denuncia de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes viven sus últimos días como baluartes de la institución de La Victoria

Alianza Lima en un rondo
Alianza Lima en un rondo en la previa de un entrenamiento. - Crédito: @ClubALOficial

La interna de Alianza Lima se encuentra muy golpeada a partir del escándalo sexual en el que se ha visto involucrada la institución por las denuncias en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes inicialmente han sido separados indefinidamente del grupo mientras el área legal revisa sus casos con responsabilidad y celeridad.

A pesar de que las autoridades correspondientes tomaron la decisión adecuada de recortar provisionalmente a los denunciados de abuso sexual, en un execrable acto acontecido en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, el nombre de Alianza Lima ha sufrido un daño reputacional sin precedentes tanto en Perú como en el exterior.

Cristian Carbajal fue titular en
Cristian Carbajal fue titular en el Alianza Lima vs Inter Miami por la Tarde Blanquiazul 2026.
A ello, conviene mencionar, han comenzado a llegar ataques indistintos a la entidad de La Victoria por plataformas sociales, lo que ha generado un ambiente cargado de tensión. Aun así, tanto los jugadores como el entrenador Pablo Guede han optado por tirar de fuerza y unión para sacar adelante la crisis.

Así ha quedado claro en un mensaje externado por Alianza Lima en Facebook, X (antes Twitter) e Instagram: "La fuerza de este escudo y estos colores, siempre estuvo en la 𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧. Y cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar 𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒. ¡𝐐𝐮𝐞 𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚!"

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

No hay otra cosa más importante dentro del club ‘blanquiazul’ que seguir adelante, centrando su atención en su estreno oficial en el Apertura 2026 contra Sport Huancayo, en condición de visitante, en la Incontrastable para luego ir perfilando el debut en la CONMEBOL Libertadores 2026 frente a Club 2 de Mayo.

Como parte de la preparación para afrontar el arduo camino que transitará, Alianza Lima participó en la Serie Río de La Plata sacando conclusiones positivas, como el triunfo agónico contra Colo Colo. Sin embargo, su mejor exhibición futbolística llegó en la goleada 3-0 ante Inter Miami, en Matute, en el marco de la Noche Blanquiazul 2026.
Fraternal saludo entre Paolo Guerrero
Fraternal saludo entre Paolo Guerrero y Arturo Vidal en el protocolar saludo de la previa del juego entre Alianza Lima y Colo Colo. - Crédito: Instagram Arturo Vidal

Medidas

Tras hacerse pública la denuncia de abuso sexual contra los futbolistas señalados, el departamento legal de Alianza Lima ha solicitado a los implicados que presenten sus descargos en un plazo no menor de seis días hábiles.

Entre los involucrados, Sergio Peña fue el primero en pronunciarse mediante un comunicado, en el que reconoció la existencia de una indisciplina dentro del hotel de concentración, aunque negó haber participado en cualquier acto delictivo.

Según el periodista Gustavo Peralta, el futuro de Miguel Trauco está fuera de Alianza Lima. El jugador es consciente de que no regresará al club blanquiazul mientras la directiva analiza cómo proceder con los contratos de los implicados.
Posteriormente, Carlos Zambrano y Miguel Trauco emitieron comunicados con una línea argumentativa similar. Ambos rechazaron con firmeza haber incumplido las normas de Alianza Lima y negaron cualquier implicación en una “imputación delictiva”.

El club íntimo mantiene la separación de los futbolistas implicados en procesos judiciales, a la espera de que estos presenten su defensa ante las autoridades competentes. Si bien la medida sigue vigente, se prevé que la desvinculación definitiva podría formalizarse en los próximos días.

Pablo Guede exigió la separación
Pablo Guede exigió la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. - Crédito: Composición Infobae

En paralelo, se confirmó que Miguel Trauco recibió una carta de predespido por parte de la institución. Esta notificación constituye un paso formal que deja en claro que el lateral izquierdo no continuará en el plantel dirigido por Pablo Guede, descartando así su permanencia en cualquier modalidad dentro del equipo.

“Imagino que a los tres que están en la misma situación les va a llegar una carta de preaviso de despido. Creo que esa es la decisión del club, y no creo que haya posibilidad de llegar a buenos términos o algún acuerdo para poner fin al contrato”, declaró Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú.

