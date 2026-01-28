Perú Deportes

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo: “Me ha contado algunas cosas”

Marco Zambrano fue abordado por la prensa en la puerta de su casa y dio sus primeras declaraciones sobre la fuerte acusación hacia el jugador de Alianza Lima

Guardar
Marco Zambrano se refirió a la acusación por abuso sexual que afronta el defensor de Alianza Lima. (Contra Corriente)

Carlos Zambrano fue acusado por una joven argentina de abuso sexual, junto a sus compañeros Sergio Peña y Miguel Trauco. El que fuese defensor de la selección peruana permanece alejado del club Alianza Lima, mientras que se prepara para afrontar un caso judicial muy largo.

En ese contexto, Marco Zambrano, padre del futbolista nacional, fue abordado por la prensa en la puerta de su casa y brindó sus primeras palabras sobre la fuerte denuncia que recibió su hijo. “Todo lo va a manejar con sus abogados señorita, nada más, nada más le puedo decir”, fue su escueta respuesta a la reportera de Contra Corriente.

El progenitor del ‘Káiser’ no quiso entrar en mayores detalles cuando le consultaron si el exSchalke 04 está dispuesto a colaborar con la justicia: “La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más", contestó.

Aunque, Marco Zambrano reconoció que ha podido hablar con su hijo sobre lo sucedido en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay. Hechos que hoy lo ponen frente a una denuncia por abuso sexual. “Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, cerró.

Padre de Carlos Zambrano rompe
Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo.

Carlos Zambrano no volverá más a Alianza Lima

El futuro de Carlos Zambrano parece estar decidido. Si bien Alianza Lima lo separó de manera indefinida por la acusación de abuso sexual, el club tiene una postura marcada: “No volverá más”, de acuerdo a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez.

Claramente, esta firme resolución está impulsada por el comando técnico encabezado por Pablo Guede y la directiva ‘blanquiazul’, los cuales consideran que rompió las reglas de convivencia, metiendo a las mujeres y alcohol a la concentración, y manchó la imagen de la institución.

También, se ha podido conocer que Miguel Trauco tendrá el mismo destino que Zambrano. El lateral izquierdo ya piensa en conseguir club para continuar con su carrera deportiva, a pesar de su complicada situación. Mientras que en el caso de Sergio Peña, no han tomado una decisión definitiva en La Victoria.

Alianza Lima decidió el futuro
Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual.

SAFAP defiende a jugadores

En el mismo programa Contra Corriente, se compartió la información obtenida desde las entrañas de Alianza Lima. El cuadro ‘íntimo’ separó indefinidamente a los tres jugadores, con el objetivo de que obtengan “todos los papeles para resolver el contrato”.

Sin embargo, no será tan fácil como parece. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) busca proteger a los tres implicados y que la separación definitiva no se concrete. “Se está negociando que los futbolistas reciban una indemnización por su despido“, expresó la reportera.

SAFAP defiende a Miguel Trauco,
SAFAP defiende a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, y busca que nos los separen definitivamente de Alianza Lima.

Alianza no está de acuerdo con ello y consideran que la separación es “coherente y justa”, porque “si bien no se puede probar un delito, lo que sí existe es una indisciplina grave que ha perjudicado severamente la imagen de la institución”.

En ese sentido, los ‘blanquiazules’ están “revisando todos los flancos legales para poder hacer cumplir lo que dice el contrato, que es que en caso de una indisciplina, como permitir el ingreso de mujeres a una concentración de fútbol, es causal de despido del futbolista”.

Este caso seguirá su rumbo en las instancias judiciales y también en la interna del cuadro ‘victoriano’. Los tres futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han tomado la decisión de no declarar más luego de hacer sus descargos mediante comunicados compartidos en sus redes sociales oficiales.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las chorrillanas protagonizarán uno de los duelos más emocionantes de la jornada: será una final adelantada por el título nacional. Conoce todos los detalles

Universitario vs Regatas Lima: día,

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Al ‘Nonno’ no le disgusta la idea de contar con otra aventura como seleccionador nacional, aunque respeta la presencia del actual técnico interino de la ‘roja’

Jorge Fossati se interesa en

Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

El Comité Organizador y Panam Sports iniciaron reuniones de planificación, visitas a sedes y coordinación logística para garantizar que los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollen óptimamente

Tras los problemas en los

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

El plantel aliancista vive un momento cargado de tensión tras la denuncia de abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes viven sus últimos días como baluartes de la institución de La Victoria

Alianza Lima apela a la

“Estamos enfocados en lo que realmente importa”: la tajante postura de Jairo Vélez ante delicada situación en Alianza Lima

El mediocampista ‘blanquiazul’ optó por no profundizar en la denuncia de abuso sexual que involucra a tres de sus compañeros y remarcó que el plantel mantiene el enfoque estrictamente en lo deportivo

“Estamos enfocados en lo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos reaparece con fractura

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres niega intento de

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

Diego André pide perdón a Pol Deportes y admite impacto de sus palabras: “Fue soberbia”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima: día,

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

“Estamos enfocados en lo que realmente importa”: la tajante postura de Jairo Vélez ante delicada situación en Alianza Lima