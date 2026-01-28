Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo: “Me ha contado algunas cosas”

Marco Zambrano se refirió a la acusación por abuso sexual que afronta el defensor de Alianza Lima. (Contra Corriente)

Carlos Zambrano fue acusado por una joven argentina de abuso sexual, junto a sus compañeros Sergio Peña y Miguel Trauco. El que fuese defensor de la selección peruana permanece alejado del club Alianza Lima, mientras que se prepara para afrontar un caso judicial muy largo.

En ese contexto, Marco Zambrano, padre del futbolista nacional, fue abordado por la prensa en la puerta de su casa y brindó sus primeras palabras sobre la fuerte denuncia que recibió su hijo. “Todo lo va a manejar con sus abogados señorita, nada más, nada más le puedo decir”, fue su escueta respuesta a la reportera de Contra Corriente.

El progenitor del ‘Káiser’ no quiso entrar en mayores detalles cuando le consultaron si el exSchalke 04 está dispuesto a colaborar con la justicia: “La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más", contestó.

Aunque, Marco Zambrano reconoció que ha podido hablar con su hijo sobre lo sucedido en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay. Hechos que hoy lo ponen frente a una denuncia por abuso sexual. “Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, cerró.

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo.

Carlos Zambrano no volverá más a Alianza Lima

El futuro de Carlos Zambrano parece estar decidido. Si bien Alianza Lima lo separó de manera indefinida por la acusación de abuso sexual, el club tiene una postura marcada: “No volverá más”, de acuerdo a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez.

Claramente, esta firme resolución está impulsada por el comando técnico encabezado por Pablo Guede y la directiva ‘blanquiazul’, los cuales consideran que rompió las reglas de convivencia, metiendo a las mujeres y alcohol a la concentración, y manchó la imagen de la institución.

También, se ha podido conocer que Miguel Trauco tendrá el mismo destino que Zambrano. El lateral izquierdo ya piensa en conseguir club para continuar con su carrera deportiva, a pesar de su complicada situación. Mientras que en el caso de Sergio Peña, no han tomado una decisión definitiva en La Victoria.

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual.

SAFAP defiende a jugadores

En el mismo programa Contra Corriente, se compartió la información obtenida desde las entrañas de Alianza Lima. El cuadro ‘íntimo’ separó indefinidamente a los tres jugadores, con el objetivo de que obtengan “todos los papeles para resolver el contrato”.

Sin embargo, no será tan fácil como parece. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) busca proteger a los tres implicados y que la separación definitiva no se concrete. “Se está negociando que los futbolistas reciban una indemnización por su despido“, expresó la reportera.

SAFAP defiende a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, y busca que nos los separen definitivamente de Alianza Lima.

Alianza no está de acuerdo con ello y consideran que la separación es “coherente y justa”, porque “si bien no se puede probar un delito, lo que sí existe es una indisciplina grave que ha perjudicado severamente la imagen de la institución”.

En ese sentido, los ‘blanquiazules’ están “revisando todos los flancos legales para poder hacer cumplir lo que dice el contrato, que es que en caso de una indisciplina, como permitir el ingreso de mujeres a una concentración de fútbol, es causal de despido del futbolista”.

Este caso seguirá su rumbo en las instancias judiciales y también en la interna del cuadro ‘victoriano’. Los tres futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han tomado la decisión de no declarar más luego de hacer sus descargos mediante comunicados compartidos en sus redes sociales oficiales.