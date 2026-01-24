¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima tras presentación oficial?: Fecha, horario y todos los detalles de su debut en Liga 1 2026

Alianza Lima goleó a Inter Miami en Matute y quedó listo para el inicio de la temporada oficial. Crédito: Rodrigo Atoche / Futbro.pe

Alianza Lima cerró oficialmente su etapa de preparación con la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que enfrentó al Inter Miami y presentó a su plantel ante su hinchada en el estadio Alejandro Villanueva. Tras este compromiso internacional, el conjunto ‘íntimo’ ya tiene todo listo para iniciar su participación en la Liga 1 2026, donde buscará ser protagonista desde el arranque del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Pablo Guede dejó sensaciones positivas en su último amistoso, mostrando solidez colectiva y eficacia ofensiva. En Matute, el cuadro de La Victoria se impuso con un contundente 3-0 sobre el elenco encabezado por Lionel Messi, gracias al doblete de Paolo Guerrero y al tanto de Luis Ramos, en una actuación que fue celebrada por los aficionados.

Ahora, Alianza Lima concentra todas sus energías en su debut oficial en el campeonato peruano enfrentando a Sport Huancayo, en un partido correspondiente a la jornada inaugural del Apertura. El encuentro se disputará en condición de visitante, en una de las plazas más exigentes del torneo debido a la altura y las condiciones climáticas.

Los 'blanquiazules' ganaron con doblete de Paolo Guerrero y otro de Luis Ramos. (Video: L1MAX)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima tras presentación oficial?

Alianza Lima volverá a la acción el próximo viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura. El compromiso se disputará desde las 12:00 del mediodía (hora peruana) en el estadio IPD Huancayo, escenario que marcará el inicio del camino ‘blanquiazul’ en una temporada que despierta grandes expectativas entre sus hinchas.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en vivo a través de L1 Max, señal oficial de la Liga 1, y también mediante la plataforma de streaming L1 Play. El canal está disponible en diferentes operadores de televisión por cable como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, lo que garantiza una amplia cobertura para los aficionados.

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo en su debut del Torneo Apertura de Liga 1 2025.

Un inicio marcado por la polémica

Más allá de lo deportivo, Alianza Lima llega a su estreno en el campeonato en medio de una semana especialmente agitada fuera de las canchas. El club se vio envuelto en una situación extradeportiva tras conocerse una denuncia por abuso sexual que involucra a tres jugadores del plantel profesional: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Ante este escenario, la institución tomó la decisión de separarlos temporalmente del equipo, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Esta situación ha generado un fuerte impacto en el entorno ‘íntimo’ y ha obligado al comando técnico a realizar ajustes en la planificación deportiva, justo en la antesala del inicio del torneo. No obstante, desde el club han manifestado su intención de respetar los procesos legales y, al mismo tiempo, mantener el enfoque en lo futbolístico.

Pablo Guede, quien afronta su primera temporada completa al mando del equipo, buscará que Alianza Lima muestre carácter y solidez desde el primer partido, pese a las dificultades recientes. El estratega argentino ha trabajado intensamente durante la pretemporada para consolidar una idea de juego competitiva y adaptada a las exigencias del campeonato local.

De esta manera, el elenco de La Victoria se prepara para comenzar oficialmente su participación en la Liga 1 2026, con un debut complicado ante Sport Huancayo, pero con la ilusión intacta de pelear los primeros lugares desde el arranque. El choque en la sierra será la primera prueba de un equipo que aspira a dejar atrás la turbulencia extradeportiva y enfocarse en sus objetivos deportivos para la nueva temporada.