Canal TV confirmado que transmitirá el Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026.

Este fin de semana estará lleno de presentaciones de los equipos de fútbol. Alianza Lima y Universitario de Deportes comenzarán el sábado 24, mientras que Sporting Cristal cerrará con broche de oro el domingo 25 de enero.

La Tarde Celeste se llevará a cabo en el cierre de la semana desde las 12:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo situado en el distrito de San Martín de Porres. Por el momento, no se ha brindado un reporte sobre la venta de entradas.

Luego de presentar a su plantilla, el equipo dirigido por Paulo Autuori sostendrá un amistoso internacional con la Universidad Católica de Ecuador. El primero con la presencia de público durante la presente pretemporada.

Los ecuatorianos enfrentarán a Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026.

Canal TV confirmado de la Tarde Celeste 2026

Sporting Cristal no ha brindado mucha información sobre su evento en sus redes sociales, pero la L1 Max confirmó que pasará la Tarde Celeste por su señal. La transmisión comenzará desde las 12:00 horas, mientras que el amistoso ante la Universidad Católica de Ecuador iniciará a las 14:30 horas.

Este canal se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Win, Claro y entre otras más. Así como también cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, la cual es de paga y ofrece planes mensuales como anuales de suscripción.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de la presentación y partido amistoso de Cristal. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su sitio web. No te lo puedes perder.

L1 Max pasará la Tarde Celeste 2026 de Sporting Cristal.

Preparación de Sporting Cristal

Sporting Cristal no hizo muchos cambios en su plantilla y tampoco grandes contrataciones. Paulo Autuori -en conjunto con Julio César Uribe y Gustavo Zevallos- vio conveniente en mantener al equipo de la temporada y reforzarse en posiciones de la cancha de forma puntual.

El cuadro ‘cervecero’ sumó tres incorporaciones: dos laterales, el argentino Juan Cruz González (29) y el brasileño Cristiano da Silva (32), además del mediocampista brasileño Gabriel Santana (36). Estos refuerzos presentan una media de edad superior a la habitual en otros mercados, en línea con el perfil institucional del club.

Con respecto a sus partidos de preparación, Cristal tampoco sostuvo muchos en la pretemporada. El primero fue ante Club Deportivo Moquegua, uno de los recién ascendidos, y lo venció 3-2 con goles de Luis Iberico, Miguel Araujo y Gabriel Santana. Jefferson Collazos y Yorman Zapata descontaron para la visita en La Florida.

El segundo fue ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo. Este culminó con un empate 2-2 luego de que la ‘misilera’ comience ganando por dos goles de ventaja gracias a las anotaciones de Percy Liza y Juan David Torres. Juan Cruz González e Irven Ávila decretaron la igualdad para los locales en el recinto de San Martín de Porres.

Sporting Cristal igualó 2-2 con Sport Boys en su último amistoso previo a la Tarde Celeste.

Precios de las entradas

El club rimense no ha ofrecido un reporte del número de entradas vendidas para la Tarde Celeste, sin embargo, varios periodistas que cubren a los ‘bajopontinos’ manifestaron que aún hay boletos disponibles para asistir al estadio Alberto Gallardo el domingo 25 de enero. Conoce los precios a continuación:

ExperienSCia Platino: S/ 599.90

Palco Platino: S/ 349.90

Occidente VIP: S/ 249.90

Occidente VIP Adulto Mayor / Juvenil: S/ 139.90

Occidente VIP Niño: S/ 119.90

Occidente Butaca Zona A: S/ 199.90

Occidente Butaca Zona A Adulto Mayor / Juvenil: S/ 124.90

Occidente Butaca Zona A Niño: S/ 109.90

Occidente Butaca Zona B: S/ 199.90

Occidente Butaca Zona B Adulto Mayor / Juvenil: S/ 124.90