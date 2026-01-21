Miguel Silveira, refuerzo de Universitario, señaló el motivo por el que no jugó mucho en Japón: “En lo personal, entrenaba siempre”

Miguel Silveira, flamante refuerzo de Universitario de Deportes, rompió su silencio en su llegada a Perú. El brasileño abordó muchos temas en una conversación con la prensa nacional, sobre todo el motivo por el cual no tuvo mucha regularidad en su paso por el fútbol japonés.

El anuncio del futbolista de 22 años vino acompañado de muchas críticas, debido a que en su última experiencia con el Albirex Niigata solo pudo disputar un total de 10 partidos y anotar 1 gol. Además, su último compromiso se remonta al 18 de octubre del 2025.

Silveira explicó de la siguiente manera su falta de actividad en Japón: "Creo que solo influyó la forma en que los japoneses manejan el fútbol y sus decisiones. En lo personal, me sentía bien y me mantenía entrenando siempre“, declaró para las cámaras de Jax Latin Media.

El oriundo de Vila Velha, asimismo, mencionó que “estoy entrenando, ya lo hacía antes. Ahora continúo con los entrenamientos junto a mis compañeros. Creo que estoy cerca de estar listo“. Despejando dudas de su falta de ritmo futbolístico y su demora en la incorporación al plantel ‘crema’.

Miguel Silveira será inscrito como jugador de Universitario, junto a los nuevos extranjeros, para quedar listo de cara al debut en la Liga 1 2026, el cual será frente a ADT el próximo domigno 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate.

Sus expectativas en Universitario

Por otro lado, Miguel Silveira compartió su sentir al convertirse futbolista de Universitario de Deportes. El brasileño está ilusionado con vivir y sentir el aliento de la hinchada en el estadio Monumental durante la Noche Crema y toda la temporada 2026.

“Me siento muy contento de estar aquí, con mucho entusiasmo por vivir esta experiencia. Es increíble compartir todo el año con los hinchas, especialmente los sábados. Miro todos los vídeos y disfruto cada momento”, apuntó.

También, se refirió a la importancia de llegar a la ‘U’, equipo que le podría servir para relanzar su carrera. “Es una oportunidad muy grande y muy buena para mí. Creo que no hay un mejor lugar que este para mi club en este momento”.

Finalmente, Silveira manifestó sus ganas de lograr el tan ansiado tetracampeonato a final de temporada. “Yo también estoy ilusionado. Todos, incluyendo los jugadores, estamos ilusionados y queremos tener un buen año, un gran año para todos”.

Todos los refuerzos de Universitario

Miguel Silveira fue el penúltimo refuerzo de Universitario de Deportes en llegar al Perú. Los primeros en sumarse fueron los argentinos Caín Fara y Héctor Fértoli. Este último en mención sufrió una lesión que lo alejará de las canchas por un tiempo.

Después, llegó el otro ‘gaucho’ Lisandro Alzugaray junto a su familia luego de despedirse de LDU de Quito. Posteriormente, Silveira -casi de sorpresa- arribó a la capital peruana y estuvo viendo a sus nuevos compañeros en acción durante el amistoso ante Melgar en el Monumental.

Finalmente, este miércoles 21 de enero, Sekou Gassama aterrizó en territorio peruano para incorporarse a los trabajos bajo la dirección de Javier Rabanal. El senegalés fue el último en llegar, debido a qeu acusó problemas familiares que le impidía venir con anterioridad, aunque se le vio alentando a su selección en la Copa de África.

El senegalés se incorporará a los entrenamientos de Universitario. (Jax Latin Media)

Los cinco extranjeros de la ‘U’ estarán presentes en la Noche Crema, evento en el cual se dará a conocer a la plantilla para la temporada 2026 y se disputará un amistoso ante la Universidad de Chile el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el coloso de Ate.