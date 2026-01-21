Perú Deportes

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fecha 3: precio y venta para los partidos de la fase 2 del torneo

Arrancó la venta de los boletos para la tercera jornada donde habrán duelos emocionantes: Alianza Lima se medirá con Circolo, Universitario hará lo suyo con Rebaza, y mucho más

Entradas de la Liga Peruana
Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fecha 3. Créditos: FPV

La Liga Peruana de Vóley temporada 2025/2026 se prepara para disputar la tercera fecha, con una competencia que gana en emoción y paridad. La proximidad de la jornada genera expectativas tanto en los equipos como en la afición, ya que la clasificación se mantiene pareja y cada partido puede marcar diferencias decisivas.

Por ello, la Federación Peruana de Vóley anunció que hoy, miércoles 21 de enero, arrancará la venta de entradas. Los ‘voleilovers’ podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus.

Precios de entradas

Las entradas para la fecha tres de la Liga Peruana de Vóley están disponibles desde S/. 20 soles en la zona general y alcanzan los S/. 50 soles en occidente.

Los aficionados interesados tendrán la posibilidad de asegurar su lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes reservando con antelación, una opción pensada para quienes no quieren perderse la emoción de la jornada.

- General: S/. 20.00 soles

- Norte: S/. 30.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente: S/. 50.00 soles

Precios de entradas para la
Precios de entradas para la Liga Peruana de Vóley

¿Cómo llegará Universitario, Alianza Lima, y los otros equipos?

Universitario de Deportes ocupa actualmente la primera posición de la tabla, aunque su más reciente triunfo ante Olva Latino requirió un esfuerzo mayor al previsto. En esa jornada, las ‘pumas’ debieron disputar cinco sets para concretar la victoria, lo que evidenció la paridad de la competencia. Su nuevo desafío será mantener el invicto ante Rebaza Acosta, que encara el partido en busca de su primer éxito en esta etapa.

Las 'pumas' sacaron adelante un partidazo que le exigió hasta el quinto set. (Video: Latina)

Por su parte, Alianza Lima sigue firme como escolta del líder. El bicampeón viene de superar a Atlético Atenea en un desempate vibrante y se prepara para enfrentar a un Circolo Sportivo Italiano urgido de sumar tras dos derrotas consecutivas.

¡Increíble definición! Maëva Orlé aprovecha una pelota clave y anota el punto de la victoria para Alianza Lima en un partidazo contra Atenea. Mira la jugada que selló el 3-2 a favor del equipo íntimo.

La fecha también incluye el cruce entre San Martín y Géminis. Las universitarias llegan con la misión de recuperarse luego de caer ante Regatas Lima en otro partido que se extendió al quinto set. Las ‘regatinas’, en tanto, buscarán mantener el impulso positivo frente a Olva Latino.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (14:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / vía Latina TV, web y app)

- San Martín vs Géminis (16:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

Domingo 25 de enero

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (12:30 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina en web y app)

- Regatas Lima vs Olva Latino (15:15 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

- Universitario vs Rebaza Acosta (17:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

Programación oficial de la fecha
Programación oficial de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

La tercera jornada de la Fase 2 en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 llegará a los hogares de todo el país gracias a la transmisión en vivo de Latina Televisión. Los partidos podrán verse tanto por señal abierta como en el sitio web y la aplicación oficial de la emisora, brindando acceso gratuito y sin restricciones para todos los aficionados.

Esta cobertura integral asegura que los seguidores no se pierdan ningún detalle, ya sea desde una televisión, una computadora o un dispositivo móvil. Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá información minuto a minuto sobre los encuentros más destacados, con actualizaciones permanentes de los marcadores y la tabla de posiciones.

