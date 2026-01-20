Christian Ramos revela las trabas que enfrenta para continuar su carrera: “Me dijeron que ya estoy muy grande para jugar”

El defensa de 37 años señaló que todavía quiere seguir jugando. (Video: Full Deporte)

Christian Ramos atraviesa un periodo de reflexión en su carrera. A sus 37 años, el exdefensor de la selección peruana se encuentra actualmente sin club y, aunque mantiene intacta la intención de seguir jugando, admitió que la edad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para continuar en el fútbol profesional.

En diálogo con ‘Full Deporte’ con Eddie Fleischman de Radio Ovación, el jugador conocido como la ‘Sombra’ contó que estuvo cerca de renovar con la Universidad San Martín, club al que llegó en un momento clave el año pasado y con el que logró salvar la categoría en la Liga 2. Sin embargo, una decisión dirigencial truncó su continuidad en el cuadro ‘albo’.

“Estábamos en conversaciones con San Martín. Supuestamente me quedaba en el equipo, porque llegué y salvamos la categoría, pero el que pone el dinero dijo que no, que ya estoy muy grande para jugar”, señaló el defensor, lamentando que el factor edad haya pesado más que el haber contribuido decisivamente a lograr la permanencia en la Segunda División.

Pese a este revés, el zaguero aseguró que aún no baja los brazos y que sigue analizando opciones para continuar en actividad. “Hay aún conversaciones. Yo todavía quiero seguir jugando, creo que todavía me mantengo bien”, afirmó.

Christian Ramos fue rechazado por su edad en la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

Para Ramos, la edad no debería ser un factor determinante si el jugador se encuentra en buen estado físico. En ese sentido, puso como ejemplo a uno de los referentes históricos del fútbol peruano. “El gran ejemplo es Paolo Guerrero, que sigue jugando a pesar de tener 42 años. Uno, si se mantiene bien físicamente, puede seguir jugando”, sostuvo.

Actualmente, Christian Ramos se encuentra sin club y, aunque no descarta el retiro, aclaró que no es una decisión tomada. A sus 37 años, el defensor reconoce que evalúa esa posibilidad de colgar los chimpunes, pero su intención principal sigue siendo mantenerse en competencia.

Su mirada crítica sobre la selección peruana

Más allá de su futuro personal, Christian Ramos también se pronunció sobre el presente de la selección peruana y cuestionó la inclusión de jugadores jóvenes en un momento complejo del proceso eliminatorio, como Oliver Sonne y Fabio Gruber, cuyas convocatorias ya había puesto en debate anteriormente.

“No tengo nada en contra de ellos, pero creo que en las eliminatorias tienen que jugar los que más experiencia tengan. Si veo que el de 20 años está mejor que el de 30, obviamente lo voy a poner, pero ponerlo de frente… Me parece que hay centrales con capacidad y experiencia para estar antes”, comentó.

El exseleccionado nacional dejó en claro que no se trata de un rechazo a la juventud, sino de una lectura del contexto actual de la ‘bicolor’, donde considera que la experiencia debería tener un peso mayor en decisiones clave.

El defensa señaló que hay varios centrales peruanos que siguen esperando su turno en la 'bicolor'. (Video: Sin Cassette)

El recuerdo de su mejor etapa en la ‘bicolor’

Christian Ramos también recordó una de las etapas más sólidas de su carrera en la selección peruana, cuando conformó una dupla defensiva con Alberto Rodríguez. Para el zaguero, esa sociedad fue clave en su crecimiento futbolístico.

“Siento que Rodríguez me hacía mejor y yo a él. Lo respetaba mucho porque era un central de jerarquía, nos hablábamos mucho. Él renegaba un montón, solo que la gente no se da cuenta. Él nos ordenaba y nosotros ayudábamos a eso”, expresó.

Finalmente, al opinar sobre los centrales actuales, Ramos fue contundente con uno de los nombres del presente. “Para mí Garcés debe ser titular sí o sí, el otro que lo acompañe lo tengo en duda”, concluyó.