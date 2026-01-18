Academia IPD Verano 2026 inició actividades con más de 19 mil inscritos en talleres deportivos gratuitos en Lima. Crédito: IPD

El deporte vuelve a tomar protagonismo en la capital. Este sábado 17 de enero se inauguró oficialmente la Academia IPD Verano 2026 en Lima Metropolitana, un ambicioso programa impulsado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) que busca identificar, formar y acompañar a nuevos talentos a través de talleres deportivos totalmente gratuitos. La alta expectativa generada quedó reflejada en las cifras: más de 19 mil inscritos en 16 disciplinas, con vacantes agotadas en sus dos etapas de inscripción.

La ceremonia inaugural se realizó en el Complejo Deportivo IPD Canto Grande, ubicado en San Juan de Lurigancho, distrito que concentró la mayor cantidad de participantes. En total, cerca de seis mil alumnos asistieron al acto simbólico que marcó el inicio de las actividades en las 15 sedes habilitadas en Lima Metropolitana.

Durante el evento, el presidente del IPD, Sergio Ludeña, destacó el crecimiento sostenido del programa y anunció importantes novedades para esta edición. “Este año hemos sumado sedes de primer nivel como Villa María del Triunfo y la Costa Verde, y muy pronto el CAR de Punta Rocas, espacios modernos que permitirán una formación deportiva de alta calidad”, señaló.

Uno de los anuncios más destacados fue la incorporación, por primera vez, de clases gratuitas de natación en el Centro Acuático de la Videna, una disciplina históricamente de difícil acceso para muchas familias. A ello se suma la implementación de paranatación para niños de hasta 10 años en las sedes de Canto Grande y Villa María del Triunfo, reforzando el enfoque inclusivo del programa.

Sergio Ludeña, presidente del IPD, en la inauguración de la Academia IPD Verano 2026. Crédito: IPD

Un proyecto que apunta a la masificación del deporte

Ludeña también remarcó que la Academia IPD forma parte de una estrategia nacional de masificación del deporte. En ese sentido, informó que se viene gestionando un incremento de 12 millones de soles al presupuesto anual del IPD, con el respaldo del Gobierno del Perú.

“Este apoyo es clave para sentar las bases del desarrollo deportivo en el país. Nuestro objetivo es que este 2026 la Academia IPD alcance una cifra récord de más de 100 mil inscritos gratuitos a nivel nacional”, afirmó el titular del IPD, resaltando el impacto social del programa.

Como parte de la ampliación de la oferta, desde este lunes 19 de enero se habilitarán turnos por la tarde en diversas sedes de Lima Metropolitana. Estas nuevas franjas horarias incluirán disciplinas como billar, levantamiento de pesas, kickingball, kickingball de playa, pickleball, natación y paranatación, permitiendo que más niños y jóvenes puedan acceder a las clases.

Para las familias que aún no pudieron inscribir a sus niños, todavía se encuentran disponibles cerca de 1,000 cupos adicionales. No obstante, el registro deberá realizarse de manera presencial en las sedes correspondientes a cada distrito.

Miles de niños en Lima y Callao integrarán los talleres deportivos gratuitos de la Academia IPD Verano 2026. Crédito: IPD

Amplia cobertura en Lima y Callao

Las sedes de la Academia IPD Verano 2026 se distribuyen estratégicamente en Lima Metropolitana y Callao, incluyendo escenarios como la Videna, el Coliseo Eduardo Dibós, los complejos deportivos de Canto Grande, Mangomarca, Huandoy, Matute, Costa Verde, entre otros, así como el Coliseo Fortunato Marotta en La Punta y la Casa de la Juventud de Surquillo.

La inauguración contó con la presencia de diversas autoridades y representantes institucionales, entre ellos la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza; la secretaria nacional de la Juventud, Violeta Beas; embajadores de la Academia IPD y delegados de entidades públicas y privadas, quienes destacaron el impacto positivo del deporte como herramienta de desarrollo social.

Con una respuesta masiva y una oferta deportiva cada vez más inclusiva, la Academia IPD Verano 2026 se consolida como uno de los principales proyectos de formación y promoción del deporte en el país.