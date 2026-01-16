Perú Deportes

Universitario recibió oferta millonaria de equipo de Inglaterra por César Inga: el futuro del peruano estaría en Europa o MLS

Cuando todo parecía que el defensor nacional se marchaba al Sporting Kansas City, apareció un nuevo pretendiente desde el Viejo Continente

Universitario recibió oferta millonaria de equipo de Inglaterra por César Inga: el futuro del peruano estaría en Europa o MLS.

El crecimiento de César Inga fue mejor de lo esperado. El defensor pasó de estar en ADT a Universitario de Deportes y posteriormente dio el salto a la selección peruana. Sus buenas presentaciones en el 2025 lo llevaron a ser pretendido por clubes del extranjero.

Sporting Kansas City fue el primero que puso sobre la mesa una oferta concreta por el jugador polifuncional, la cual fue rechazada por la ‘U’. El elenco de la Major League Soccer (MLS) subió su propuesta y el club ‘crema’ dio carta libre para que su futbolista se marche en este mercado de pases.

Cuando todo parecía cerrado, apareció un nuevo pretendiente para Inga, procedente de Europa. De acuerdo a la información de la periodista Andrea Closa en ‘Fútbol Como Cancha’, Watford de la Segunda División de Inglaterra quiere llevarse al peruano y está dispuesto a desembolsar 1 millón 800 dólares.

Closa añadió que esta propuesta, a diferencia de la de Sporting Kansas City, le llegó a Universitario y no al manager del deportista. Algo que claramente podría influenciar al momento de tomar una decisión sobre el futuro del exADT.

"El día de ayer, por la noche, tuvimos acceso a la información de que, si bien Kansas City es una propuesta que se ha acercado a Universitario de Deportes por intermedio del representante del futbolista, el señor Narciso Algamis, hay otra oferta que Universitario venía gestionando por su cuenta, procedente de la Championship de Inglaterra. Se trata del Watford, que hoy presentó una propuesta formal por Cesar Inga. El monto, según información desde Universitario de Deportes, es de 1.8 millones de dólares“, expresó.

Watford quiere fichar a César
Watford quiere fichar a César Inga y le ofrece cerca de 2 millones de dólares a Universitario.

¿Cuánto recibirá Universitario por la venta de Inga?

La misma periodista deportiva dio a conocer la repartición del 1.8 millones de dólares de la posible transferencia de César Inga a Watford de Inglaterra o Sporting Kansas City de Estados Unidos. Como era de esperarse, Universitario recibirá la mayor parte del monto económico.

"Los porcentajes se dividen de la siguiente manera: 60% para Universitario de Deportes, 20% para el futbolista, 10% para el representante y 10% por ciento para ADT. El 40% se reparte entre las otras partes y el 60% es para Universitario de Deportes, lo que significa que obtiene más de un millón de dólares, que era lo que buscaba percibir de manera neta", explicó Closa.

El volante de Orlando City se mostró apenado porque el jugador de la 'U' no pudo emigrar al campeonato estadounidense. (Video: Nada Que No Sepa)

La comunicadora también manifestó que Universitario insistió que el 90% de la cifra se abone al momento de la firma. Mientras que el resaltante se desembolse a lo largo de la temporada. Esto debido a que el club necesita el dinero en este momento.

"La idea de Universitario es recibir el pago de inmediato, ya que la primera propuesta de Kansas City planteaba un pago a tres años, hasta 2028, y el club rechazó esa opción. Universitario manifestó la necesidad de contar con el dinero de forma inmediata. La expectativa es que se pague el 90% o un porcentaje similar, al momento de la firma y del traspaso, para que ese monto sea transferido en ese instante", complementó.

El futuro de César Inga se definirá en cuestión de horas. Aún no se sabe si optará por marcharse a Sporting Kansas City, que terminó último en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer, o a Watford, el cual tiene chances de ascender a la Premier League. Lo cierto es que no seguirá vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes durante este 2026.

