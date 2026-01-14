Perú Deportes

Zezé Rojas elogió el nivel de Atenea y dio advertencia antes del duelo ante Alianza Lima: “Podemos ganarle a todos”

La armadora de las ‘diosas’ destacó el crecimiento del equipo y mostró confianza previo al duelo ante el vigente bicampeón por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

La armadora de las 'diosas' reveló la confianza del plantel para enfrentar a cualquier rival.

Atlético Atenea afronta uno de los momentos más importantes de la temporada en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y el ánimo dentro del plantel es alto. Así lo dejó en claro María José Rojas, una de las referentes del equipo, quien destacó el crecimiento colectivo y la confianza que existe en el desarrollo de la fase 2 del campeonato, instancia en la que deberán medirse ante duros rivales directos como Alianza Lima.

Tras una victoria clave ante Géminis que les permitió seguir escalando posiciones en la tabla, la conocida ‘Zezé’ valoró el trabajo realizado durante la semana con sus compañeras y la importancia de sumar puntos en esta etapa del torneo, que definirá los emparejamientos de los ‘play-offs’ por el título.

“El equipo está muy emocionado. Ahora empiezan las fases más importantes del campeonato. Era un partido importante, teníamos que sumar puntos para seguir subiendo la tabla. Todo es un conjunto de puntos y partidos ganados, y creo que el trabajo de la semana dio frutos”, señaló la jugadora en declaraciones a la prensa local.

Maria Jose Rojas es una
Maria Jose Rojas es una de las líderes de Atlético Atenea.

Una fase decisiva y de máxima exigencia

Con el inicio de una nueva ronda de competencia, donde los equipos vuelven a enfrentarse en un ‘todos contra todos’, Rojas remarcó que el margen de error se reduce y que cada encuentro será determinante para definir posiciones. Sin embargo, lejos de mostrar cautela, la voleibolista transmitió un mensaje de ambición y convicción en el plantel.

“Ahora empezamos de nuevo un ‘todos contra todos’ y se van formando las tablas. Nos vamos a volver a enfrentar con todo lo que hay. Yo creo que le podemos ganar a todos”, afirmó con seguridad ‘Zezé’ días antes del duelo ante Alianza Lima, vigente bicampeón nacional.

Además, la voleibolista de Atenea resaltó el nivel parejo del torneo. “Esta liga está bastante competitiva. Hemos demostrado que le podemos jugar de tú a tú a cualquiera. Todo pasa por prepararnos bien en los entrenamientos y llegar bien al partido”.

El conjunto de las ‘diosas’ se prepara ahora para enfrentar a Alianza Lima, uno de los equipos más fuertes del torneo y candidato indiscutible al título. El duelo corresponde a la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley y aparece como una prueba clave para medir el verdadero potencial del equipo dirigido por Lorena Góngora.

Con un plantel que ha ido consolidándose partido a partido y con referentes que transmiten confianza, Atenea buscará ratificar que su crecimiento no es casualidad. Las palabras de María José Rojas reflejan el sentir de un grupo que cree en su trabajo y que no se siente menos que ningún rival.

Atlético Atenea marcha en el
Atlético Atenea marcha en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

El factor anímico y la unión del grupo

Más allá de los puntos en la tabla, Rojas subrayó la importancia del aspecto emocional en el rendimiento del equipo. Para la jugadora, los últimos resultados no solo fortalecen la posición de Atenea en el campeonato, sino también la confianza colectiva.

“Anímicamente nos suma un montón. Ya nos estamos afianzando bastante como equipo y eso pesa mucho dentro de la cancha”, sostuvo. En esa línea, destacó la unión que se ha generado en el plantel desde el inicio de la temporada.

“Definitivamente somos un equipo bastante unido, tanto dentro como fuera de la cancha. Se ha formado un grupo humano muy bonito. Me siento muy agradecida de estar acá, en un ambiente tan sano. Atenea se siente como una familia, todas nos apoyamos entre todas”, agregó.

En una liga cada vez más disputada, Atenea quiere seguir siendo protagonista y demostrar en la cancha que su ambición va de la mano con su rendimiento.

