Talento asiático llega a la Liga Peruana de Vóley: Natalia Málaga potencia a Géminis con central coreana de 1.80 metros

Géminis cerró la incorporación de la central coreana Se-Yun Park.

El mercado de fichajes en la Liga Peruana de Vóley continúa activo y los equipos se refuerzan con miras a los duelos decisivos por el título. En ese contexto, Géminis dio un paso importante al concretar la incorporación de la central coreana Se-Yun Park, quien se suma al plantel de Comas para fortalecer al equipo y mantenerlo en la pelea por el trofeo.

La jugadora asiática, de 27 años y 1.80 metros de estatura, ya quedó oficialmente habilitada luego de que su transfer internacional se completara en prácticamente en menos de un día, reflejando la eficiente gestión de la dirigencia del club. Con este movimiento, el elenco ‘guerrero’ fortalece una posición clave y apuesta por experiencia internacional para afrontar los retos exigentes que se avecinan.

Se-Yun Park llega a la Liga Peruana tras haber tenido recorrido en distintos equipos de Corea del Sur, país con una fuerte tradición en el vóley femenino, así como en Norteamérica. Su más reciente experiencia fue en Western Colorado University, donde compitió en la liga universitaria de Estados Unidos, un torneo caracterizado por su intensidad física y alto ritmo de juego.

Con esta incorporación, la entrenadora Natalia Málaga no solo añade jerarquía a su plantel, sino que reafirma su apuesta por el talento internacional en una liga que continúa creciendo y atrayendo jugadoras de distintos mercados. En esta oportunidad, Géminis incorpora una pieza de la escuela asiática, un fichaje que promete convertirse en uno de los nombres a seguir en lo que resta de la temporada.

Natalia Málaga es la entrenadora de Géminis. Crédito: Prensa club

La llegada de Se-Yun Park genera expectativa entre los seguidores del vóley peruano y confirma la intención del equipo de Comas de elevar su nivel competitivo, confiando en una combinación de jugadoras nacionales y refuerzos extranjeros para afrontar los retos que se aproximan en las fases decisivas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

Géminis y un inicio complicado en la etapa 2

Géminis atravesó una primera etapa irregular en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, aunque logró cumplir el objetivo principal de ubicarse entre los 10 mejores equipos y avanzar a la siguiente fase del campeonato. Con la clasificación asegurada, el conjunto de Comas apunta ahora a afianzarse en esta nueva etapa y alcanzar una posición que le permita encarar los playoffs por el título con un margen más favorable.

No obstante, el inicio de la segunda fase no fue el esperado para el equipo dirigido por Natalia Málaga. En su debut, sufrió una contundente derrota en sets corridos ante Atlético Atenea, un resultado que dejó sensaciones negativas y evidenció aspectos por corregir de cara a los próximos compromisos. A pesar del tropiezo, el plantel confía en revertir el panorama y recuperar terreno en la tabla.

Géminis pelea por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa club

El desafío inmediato no será sencillo. En la próxima jornada, Géminis enfrentará a Circolo Sportivo Italiano, rival que ha mostrado un buen nivel de juego y que finalizó mejor posicionado en la primera etapa del torneo. El duelo está programado para el domingo 18 de enero, y representa una oportunidad clave para que las ‘guerreras de Comas’ corten la racha de dos derrotas consecutivas y vuelvan a la senda del triunfo.

Cabe recordar que en la temporada pasada Géminis quedó fuera de la lucha por el título de manera prematura y debió disputar el cuadrangular por la permanencia. Sin embargo, en la presente campaña el panorama es distinto: el conjunto de Comas volvió a ubicarse entre los mejores equipos del campeonato y mantiene intacta la ilusión de pelear por el trofeo en la recta decisiva del torneo.