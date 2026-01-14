Perú Deportes

Mr Peet contó contacto de Alianza Lima con Bryan Reyna para que regrese al club en el 2026: la firme respuesta del jugador

El periodista deportivo también reveló si existe negociaciones entre el equipo ‘blanquiazul’ y Fernando Pacheco en este mercado de pases

El periodista deportivo develó comunicación del club y postura del futbolista. (Madrugol)

Alianza Lima fue uno de los clubes peruanos que invirtió mucho dinero en este mercado de pases. El cuadro de La Victoria tiene el objetivo de campeonar en la Liga 1 y para ello se vio en la obligación de desembolsar grandes cantidades para traer buenos fichajes de cara al 2026.

Su pretemporada inició días atrás, incluso disputó su primer encuentro ante Independiente de Avellaneda en la Serie Río de la Plata, pero todavía no ha terminado su ventana de transferencias. Un nombre ha vuelto a ser vinculado con el ‘equipo del pueblo’: Bryan Reyna, que no vive un buen presente en Belgrano de Córdoba.

El periodista deportivo Peter Arévalo fue consultado por el posible retorno del ‘Picante’ a Matute en la última edición de su podcast Madrugol y compartió su información sobre este caso. De acuerdo al popular ‘Mr Peet’, Alianza tuvo un contacto con el extremo peruano, pero la postura del futbolista es mantenerse en el extranjero.

“Me lo preguntaron desde DirecTV Argentina. Consulté en Alianza y me respondieron: ‘Peter, nosotros tenemos el veinte por ciento y siempre nos van a relacionar con Bryan Reyna porque tenemos ese porcentaje’. También me dijeron que respetan la voluntad del jugador. Cuando se le consultó a Bryan Reyna, manifestó que quería seguir en el extranjero, así que respetaron su decisión. Esto me lo informaron el domingo”, señaló.

De esta manera, se descartó la posibilidad de que Bryan Reyna vuelva a vestir la camiseta ‘blanquiazul’. A su vez, se puso fin a los rumores de que el futbolista de la selección peruana fue acercado a Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Más aún teniendo en cuenta que un porcentaje de su pase le pertenece a Alianza Lima.

Mr Peet contó contacto de Alianza Lima con Bryan Reyna para que regrese al club en el 2026: la firme respuesta del jugador.

¿Fernando Pacheco a Alianza Lima?

Asimismo, ‘Mr Peet’ fue consultado por otro nombre: Fernando Pacheco. El extremo nacional dejó Sporting Cristal después de varias temporadas y se desataron las versiones de que podría fichar por Alianza Lima. El periodista deportivo manifestó que no hay nada entre el club y el deportista por el momento.

“Respecto a Pacheco, no tengo ninguna información concreta. Me parece un jugador interesante, pero no tengo nada sobre él. Pregunté y me dijeron: ‘Peter, con Pacheco no hay nada’. Eso fue lo que me informaron el domingo. Además, las noticias que tenía indicaban que Pacheco podía irse al fútbol de Portugal. Si tienen información más reciente, ese ya es otro tema”, explicó.

Pacheco todavía no tiene definido su futuro a falta de poco para iniciar el campeonato peruano. El habilidoso atacante también ha sido pretendido por Cienciano del Cusco y Sport Boys, sin que las conversaciones lleguen a buen puerto. La posibilidad de volver a emigrar podría tomar fuerza con el pasar de los días.

Fernando Pacheco levantó dos veces el título nacional con Sporting Cristal. - Crédito: AFP

Alianza Lima se enfrenta a Atlético Unión

Por el momento, Alianza Lima se enfrentará este miércoles 14 de enero a Atlético Unión en la fecha 2 de la Serie Río de la Plata 2026. Este compromiso está pactado para las 16:15 horas de Perú y tendrá como escenario el Parque Saroldi, situado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

El enfrentamiento entre los equipos peruanos y argentinos estará disponible en Perú y otros países sudamericanos a través de la aplicación Disney+, mientras que en Argentina la transmisión será por ESPN Premium.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de la participación de los ‘blanquiazules’ en este certamen de inicio de temporada, que reúne a destacados clubes del continente. El seguimiento en tiempo real del partido contra Unión se podrá consultar en su sitio web.

