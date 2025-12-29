Perú Deportes

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025

El extremo peruano vivió una temporada para el olvido en OFI Creta de Grecia, pero el ‘Cabezón’ no dudó en apostar por su contratación para el ‘dominó’

Se reveló el contundente motivo
Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025.

Franco Zanelatto no pudo rendir lo esperado en su primera experiencia en el extranjero, en OFI Creta de Grecia. En gran medida, los problemas físicos le impidieron tener continuidad, por lo que su salida se consumó luego de un año. Melgar le abrió las puertas en su regreso a la Liga 1 y se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso decidió su fichaje pese a que solo jugó siete partidos oficiales en el 2025.

En un movimiento que sorprendió a propios y extraños, el club arequipeño decidió hacerse con los servicios del futbolista paraguayo-peruano, cuyo último paso por el torneo local fue de la mano de Alianza Lima en 2024. Sin embargo, el periodista deportivo, Daniel Rodríguez Hinojosa dio detalles de la llegada del atacante a la ciudad del volcán Misti.

"Su contrato con Melgar es por una temporada con opción a extenderse por una más y está sujeto a condiciones de rendimiento deportivo", indicó en primera instancia mediante su cuenta de Twitter.

De la misma manera, el comunicador confesó que la razón por la cual el ‘Cabezón’ estimó oportuno incorporarlo fue que su forma física es recuperable y que, en conjunto con su cuerpo técnico, sabrán aprovechar sus cualidades futbolísticas. “Superó los exámenes médicos y el comando técnico ponderó que la mayoría de lesiones que presentó este año fueron musculares, por lo que considera que, con un mejor trabajo, podrá alcanzar su mejor versión física”, sostuvo.

Información sobre el motivo del
Información sobre el motivo del fichaje de Franco Zanelatto por Melgar a pedido de Juan Reynoso.

Cabe mencionar, que Juan Reynoso conoce perfectamente a Franco Zanelatto, ya que fue él quien lo hizo debutar en la selección peruana en el duelo ante Argentina por las Eliminatorias 2026 en octubre del 2023. No obstante, unas declaraciones del entrenador nacional sobre la participación de los jóvenes como Joao Grimaldo, Bryan Reyna y ‘Zane’, generaron múltiples críticas.

De todos modos, el polifuncional jugador siguió siendo llamado a la ‘bicolor’ por el ‘Ajedrecista’ y también por Jorge Fossati. El hecho de que pueda desempeñarse por ambas bandas e incluso como delantero le da opciones para ser considerado en Melgar, que tambien confirmó a otros fichajes ofensivos como Pablo Erustes y Jeriel De Santis. A ellos se le suman Bernardo Cuesta, Jhonny Vidales, Nicolás Quagliata, Bruno Portugal, Lautaro Guzmán y Jhamir D’Arrigo.

El '16' de Perú disputó más de una hora el partido contra Argentina, por la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026.

Previo a su estadía en Grecia, Franco Zanelatto disputó 62 partidos con Alianza Lima, en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias. Sus condiciones físicas y técnicas lo llevaron a la ‘blanquirroja’ y también a OFI Creta, aunque en el Viejo Continente padeció de lesiones que frenaron su progresión. Ahora en Melgar, el jugador de 25 años intentará recuperar la confianza y elevar su rendimiento.

La participación de Juan Reynoso en la conformación del plantel 2026 de Melgar

Melgar quedó lejos de la lucha por la Liga 1 2025, aunque recuperó terreno en las últimas fechas con la vuelta de Juan Reynoso, clasificando a la Copa Sudamericana. Justamente, el administrador Ricardo Bettocchi reconoció en ‘Exitosa Deportes’ que el ‘Cabezón’ tiene poderes sobre los fichajes. “Obviamente el visto del comando técnico es indispensable para que un jugador llegue. En eso hemos estado trabajando en las últimas semanas, para tratar de tener un plantel un poco más amplio, con un poco más de variantes para que Juan pueda trabajar sin ningún problema”, indicó.

Todos los refuerzos que estamos contratando es una situación conciliada entre el club y el comando técnico porque obviamente él está en todas las decisiones. La parte futbolística en el primer equipo la va a definir siempre el entrenador. Hay aparte temas económicos, de tiempos, de plazos y de las formas que nosotros queremos tener dentro del club, que son las que Juan conoce y que queremos mantener en conciliación entre una parte y la otra”, añadió.

