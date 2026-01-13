Jorge Fossati revela que no puede irse del Perú por retraso de Universitario: “Corresponde que lo cumpla”

El técnico uruguayo todavía no ha firmado su rescisión con el club 'crema'. (Exitosa)

Jorge Fossati fue protagonista en la ceremonia de premiación de la Liga 1 2025, al ganar el galardón a mejor entrenador de la temporada y brindar emotivo discurso. Con esto se pensó que el técnico uruguayo se despedía de Perú, pero finalmente no ocurrió.

El experimentado entrenador se ha visto forzado a permanecer en el país por un retraso de Universitario de Deportes. “Estoy acá y me quedé aquí, que era tu primera pregunta, si estaba en Lima. Sí, estoy acá porque todavía tengo que firmar la rescisión. No quiero, por el momento, hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto”.

“Hoy estoy en Lima porque hay varias cosas que, si me hubieran dicho en noviembre antes de irme, cualquiera que vivió en el exterior sabe que tenés cosas que solucionar. Por ejemplo, entregar el apartamento donde estoy viviendo, que ha sido mi hogar en estos tres años”, complementó en una entrevista con Exitosa.

Jorge Fossati revela que sigue en Perú por incumplimiento de Universitario.

Fossati exige que la ‘U’ cumpla

Además, Fossati comparó su situación actual con el momento que pasó en su partida de Universitario de Deportes durante el 2023 para posteriormente asumir el mando de la selección peruana de fútbol. Si bien son contextos distintos, el proceder es muy parecido.

“Lo que normalmente se da es que el club te da documentos para que vos... eso, por ejemplo, te puedo poner el mismo ejemplo que pasó en 2023, solo que fue a la inversa. En 2023, acá donde estoy sentado, en el living de esta casa, vinieron primero el director de Recursos Humanos y después el mismo abogado que está a cargo de esta rescisión, el doctor Gallardo. Vino acá y me presentó la liquidación legal, que en ese caso, como yo había tomado la decisión”, apuntó.

En aquella oportunidad, Fossati fue el que dejó al club ‘crema’, por lo que -de acuerdo a las palabras del uruguyo- cumplió con lo acordado en el contrato. “Yo tomé la decisión de dejar con las manos libres a Universitario sin haber llegado a un acuerdo ni con la federación peruana. Pero entendí un llamado de Jean y entendí que necesitaban tomar una decisión, por eso lo dejé con la mano libre. En esta rescisión había algo ya preestablecido y que cumplí a rajatabla”.

Por ese motivo, el ‘Nonno’ espera que haya la misma resolución con la ‘U’. “ahora corresponde que lo cumpla el otro lado, así que supongo que en estos días nos reuniremos, me darán los documentos y allí recién se estaría formalizando, porque no es de un lado solo”.

Tras ser anunciado como el ganador del premio al Mejor DT del Año 2025, Jorge Fossati subió al escenario para dar un emotivo discurso. El estratega uruguayo agradeció a su cuerpo técnico, jugadores, directivos y a su familia por el apoyo incondicional.

Jorge Fossati arremetió contra los “mentirosos”

Previo a su premiación, recién bajado del avión, Jorge Fossati habló fuerte y claro sobre su abrupta salida de Universitario de Deportes, dejando una frase que desató múltiples comentarios en redes sociales, tanto en contra como a favor.

"Me duele más, estar en medio de personas que mienten. Es el mundo del fútbol actual, lamentable y preocupantemente. Estamos quienes decimos directamente ‘es un mentiroso’ y quienes no se animan“, expresó paras las cámaras de Jax Latin Media.

Estas palabras fueron vinculadas al hecho de que la directiva de la ‘U’ no expresó con claridad los motivos para que no siga al mando del equipo y termine cerrando la incorporación del español Javier Rabanal, procedente de Independiente del Valle.