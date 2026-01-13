A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión Santa Fe por la Serie Río de la Plata

Alianza Lima afronta un desafío clave en la Serie Rio de la Plata 2026, donde se medirá con Unión de Santa Fe en territorio uruguayo. La escuadra dirigida por Pablo Guede llega con la necesidad de sumar su primer triunfo del año, luego de caer 2-1 ante Independiente de Avellaneda en el debut del torneo.

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe está programado para hoy, miércoles 14 de enero, en el Estadio Parque Saroldi, correspondiente a la segunda jornada de la Serie Río de la Plata 2026. El partido comenzará a las 16:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o la ciudad de Miami en Estados Unidos, el inicio será a las 17:15 horas.

En Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el choque arrancará a las 18:15 horas. De este modo, la afición de ambos equipos podrá ajustar sus agendas para no perderse ningún detalle del esperado duelo internacional.

Alianza Lima chocará con Atlético Unión en la fecha 2 de la Serie Río de la Plata 2026.

¿Cómo llegará Alianza Lima al duelo?

Este segundo partido representa una oportunidad para corregir detalles y afianzar la propuesta ofensiva que propone el técnico argentino, mientras el equipo sigue ajustándose tras el inicio de pretemporada. Cada encuentro adquiere mayor relevancia a medida que se acercan los compromisos oficiales en la Fase 1 de la Copa Libertadores y la Liga 1 2026.

Entre las novedades, destaca la expectativa por el posible debut de Luis Advíncula, cuyo ingreso genera ilusión en la hinchada. El ‘Rayo’ podría sumar sus primeros minutos y aportar ritmo al once blanquiazul. Para el DT, el duelo frente al conjunto argentino servirá para decidir si mantener la línea defensiva actual o introducir variantes, buscando el mejor estado físico y táctico de cara a los retos venideros.

El principal objetivo para los íntimos es volver a ser protagonistas en el torneo local y demostrar solidez en la fase previa del campeonato Conmebol. La cita en Uruguay será determinante para medir el avance colectivo y el potencial del renovado plantel.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' en amistoso en Uruguay. (Video: ESPN)

Canal para seguir Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

Los hinchas de Alianza Lima podrá seguir cada partido de la Serie Rio de la Plata 2026 a través de Disney+ Premium, plataforma que transmitirá los encuentros en Perú y otros países de Sudamérica. Para el público en Argentina, la señal habilitada será ESPN Premium.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura especial de lo que se vivirá en Uruguay, con información previa, actualización minuto a minuto y las mejores jugadas del certamen. De esta manera, los seguidores blanquiazules tendrán acceso a todos los detalles y no se perderán ningún momento relevante de la participación de su equipo en el torneo internacional.

Disney Plus transmitirá la Serie Río de la Plata 2026. Crédito: Disney

Alianza Lima vs Unión: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Jesús Castillo, Jairo Vélez. Piero Cari; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

- Unión Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Nicolás Paz, Lucas Ayala; Julián Palacios, Rafael Profini, Emilio Giaccone; Marcelo Estigarribia, Agustín Colazo y Ricardo Solbes.