Universitario reveló si participará del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: ¿acompañará a Alianza Lima y Regatas Lima?

Perú ha sido confirmado como sede para el Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2026, según anunció la entidad máxima del vóley nacional a través de sus plataformas oficiales.

En esta edición, el país contará con la participación de dos equipos: el campeón y el subcampeón de la última temporada de la liga local. De este modo, Alianza Lima regresará al torneo y Regatas Lima hará su debut en la competencia.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) también señaló que existe la posibilidad de sumar un tercer club peruano, una opción que se evaluará en función del número de inscripciones que reciba el certamen. El plazo para registrar equipos concluye durante la primera semana de enero.

Y ese nuevo cupo ha desatado controversia respecto a qué equipo deberá ocupar ese boleto. Salieron rumores de que la Federación habría determinado de que Universitario de Deportes participe del torneo internacional. Sin embargo, el club de Ate aclaró el polémico tema y reveló si jugará o no del certamen.

“Realmente se crearon una fábula. La gente tiene que informarse un poco más, se afirmaron cosas que hicieron que la hinchada se venga encima o la gente de otros equipos comente cosas que no son. Nosotros nunca hemos tenido una invitación de la Federación para el Sudamericano. Por mi parte, nunca he tenido una conversación con Gino Vegas sobre una invitación. Nosotros ni hemos pedido jugar el Sudamericano, ni vamos a ir al Sudamericano, ni nos han invitado al Sudamericano. Por ahí escuché que la Federación tenía una alternativa porque le conviene a la U por el tema de la taquilla y, bueno, eso yo no lo sé, no me lo ha manifestado la Federación. Dada la fecha, te puedo confirmar que no somos invitados, ni lo hemos pedido, ni vamos a ir al Sudamericano”, apuntó Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, en entrevista con el programa ‘De Una’.

Gino Vegas habló sobre el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley. (Ataque Defesa)

“Queremos ganar la participación internacional de Universitario en la cancha”

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, fue tajante al mencionar que las ‘pumas’ no han pedido ninguna participación en el próximo Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se realizará en el Perú. Y aseguró que tampoco pidieron que se haga un cuadrangular para definir el tercer cupo al campeonato internacional.

“Eso salió de una reunión que se hizo y se planteó que si hay un tercer cupo, ¿cómo debería ser? Y bueno, acá pasan dos cosas. Las reglas del torneo te dicen que solamente va el campeón y el subcampeón obligado, y la Federación tiene la potestad después, si van tres o cuatro, de si quiere que vaya un equipo de segunda división; eso es su potestad. De ahí va qué es lo correcto y qué no; ese es otro tema que no me corresponde a mí porque yo no soy la Federación para decirlo", enfatizó el directivo.

Y también precisó a qué club le corresponde obtener el nuevo cupo de la competencia.

“A mí lo lógico, me preguntas, como Fabrizio, y es que vaya San Martín porque quedó tercero. San Martín ganó el tercer puesto. Entonces, yo lo digo, si van tres, creo que van a ir tres; corresponde a San Martín y ojalá haya una buena presentación. Nosotros ganaremos en cancha este año la participación del siguiente año, que es lo que queremos. Llegar a una final nos garantiza poder ir a un Sudamericano en cancha, ganarlo en cancha, no por una invitación ni nada. Que nuestra primera participación internacional sea ganada, eso es lo que nosotros queremos”, finalizó.