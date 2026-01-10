Perú Deportes

Facundo Callejo, agradecimiento especial por galardón de máximo goleador de Liga 1 con Cusco FC: “No lo siento solo mío”

El ‘Facu’ fue coronado como el único artillero de la pasada temporada en la premiación de la Liga Profesional. En su discurso agradeció el acompañamiento de varios actores determinantes

Facundo Callejo fue galardonado con
Facundo Callejo fue galardonado con el MVP de máximo goleador de Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Facundo Callejo comprende que el agradecimiento es una virtud especial. El camino labrado en su primera aventura en Perú lo hizo acompañado de un importante contingente que contribuyó en un éxito especial que le ha dado réditos: la consecución del MVP de máximo goleador de la Liga 1 2025 con Cusco FC.

Si bien en el balotaje personal se apuntó 25 dianas con los ‘dorados’ —varias de ellas infligidas a los clubes más importantes del país como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal—, el ‘Facu’ considera que alrededor de su logro existen muchos actores principales desde su familia pasando por amistades hasta trabajadores del club.

Facundo Callejo, de 34 años,
Facundo Callejo, de 34 años, cuenta con un vínculo hasta el 2027 en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Así lo ha externado en una simpática publicación en su cuenta de Instagram: “Feliz por el premio obtenido, pero no lo siento solo mío, sino que también es de cada uno de mis compañeros que hicieron posible que hoy me toque recibir este grato reconocimiento. Goleador de la Liga 1”.

Gracias a ellos, al cuerpo técnico, al staff y a los dirigentes de Cusco FC. También agradecer a mis amores que están siempre apoyando a mi lado, y sin dudas que sin ellas esto no sería posible, gracias @miligiles y Roma las amo. A mis papás y a mi hermano que bancan siempre todo y están apoyando desde lejos, pero están al pie del cañón siempre. A mi familia por parte de mi señora que son incondicionales también.”, continúo.

Con 25 goles, Facundo Callejo se consagró como el máximo artillero de la Liga1. Aquí te mostramos su premiación y las palabras de agradecimiento a sus compañeros, familia y amigos durante la ceremonia.

“Y por último quiero agradecer a dos personas más que importantes en mi vida y que siempre se brindaron y me brindaron lo mejor de ellos para que yo siga creciendo en esto que tanto amo, que es jugar al fútbol y que me ayudaron a ser mejor profesional. Gracias de todo corazón amigo Heber Marchioni y Carlos Torena”, concluyó.

Facundo Callejo, ahora, continuará entregándose en cuerpo y alma a los entrenamientos del Cusco FC de cara al arranque del Torneo Apertura 2026, aunque definitivamente todos los focos se encuentran centrados en el histórico estreno de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Facundo Callejo, el goleador del
Facundo Callejo, el goleador del año en Perú gracias a sus 25 dianas anotadas con Cusco FC. - Crédito: Liga Profesional

