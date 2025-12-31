Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima tiene todo listo para afrontar su pretemporada internacional y arrancará con su partipación en la tradicional Serie Río de la Plata 2026. El equipo de Pablo Guede tendrá una agenda exigente que incluye compromisos ante Independiente de Avellaneda y Atlético Unión de Argentina y Colo Colo de Chile, en el marco de un torneo que servirá como preparación para los desafíos de la temporada 2026.

Los ‘blanquiazules’ se han propuesto como metas principales la conquista de la Liga 1 y el avance en las fases preliminares de la Copa Libertadores. Para alcanzar estos objetivos, la directiva apostó por una renovación significativa del equipo: entre las incorporaciones destacan Federico Girotti, Luis Ramos, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Christian Carbajal.

El inicio formal de la pretemporada está previsto para el viernes 2 de enero, momento en el que el cuerpo técnico trabajará en la adaptación y el ensamblaje de las nuevas piezas del equipo. La participación en la Serie Río de la Plata será clave para que el nuevo DT evalúe el rendimiento de sus dirigidos frente a rivales con experiencia internacional.

El calendario de partidos fue anunciado oficialmente, confirmando que los ‘íntimos’ afrontarán pruebas de alto nivel en Uruguay durante el verano. La expectativa en el entorno aliancista se centra en observar la evolución táctica del equipo y la integración de los refuerzos, elementos que serán determinantes en la búsqueda de los objetivos trazados para 2026.

Alianza Lima se dispone a trasladar su pretemporada a Uruguay, donde además disputará la Serie Río de La Plata. - Crédito: Difusión

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Sábado de 1 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Equipos que participarán de la Serie Río de la Plata 2026

Del 9 al 23 de enero, la Serie Río de La Plata 2026 se desarrollará en Uruguay, consolidándose como el principal certamen de verano en Sudamérica. Para esta quinta edición, el torneo incorporará una novedad relevante: la realización de partidos enmarcados en la Serie Colombia, lo que marca la primera participación de equipos colombianos en la competencia.

El evento reunirá a clubes provenientes de seis países: Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y, por primera vez, Colombia. Las ciudades de Montevideo, Maldonado y Paysandú han sido designadas como sedes para albergar los encuentros, ampliando el alcance regional del torneo en este inicio de 2026. La quinta edición de la Serie Río de La Plata integra así a nuevos protagonistas y escenarios, confirmando su crecimiento dentro del calendario futbolístico sudamericano.

- Argentina: River Plate, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe

- Uruguay: Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, Montevideo Wanderers, Racing de Montevideo, Cerro Largo, Montevideo City Torque, Progreso, Miramar Misiones, Juventud, Paysandú FC

- Chile: Colo Colo, Deportes Concepción, Universidad de Concepción

- Colombia: Millonarios, Cúcuta Deportivo

- Paraguay: Cerro Porteño, Olimpia

- Perú: Alianza Lima

Noche Blanquiazul 2026: Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi

Una vez finalizada la serie de partidos en Uruguay, la delegación de Alianza Lima regresará a Lima para la tradicional Noche Blanquiazul 2026. El acto de presentación del plantel se ha programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva.

En esta edición, el equipo elegido como invitado será el Inter Miami, que arribará a Matute encabezado por Lionel Messi. La presencia del astro argentino representa un hecho sin precedentes para la institución victoriana y su afición, al coincidir con la puesta en escena oficial de la plantilla para la temporada 2026.

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026